Nam diễn viên -thuộc hạ thân cận của ông trùm ma túy trong 'Lửa trắng' là ai?

Diễn viên Duy Hưng sinh năm 1989, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Bởi ngoại hình lạnh, anh thường được đạo diễn chọn vào vai giang hồ, anh chị.

Duy Hưng là gương mặt quen thuộc trong "Vũ trụ điện ảnh VFC" với nhiều khán giả truyền hình qua các vai giang hồ, có ngoại hình bặm trợn, tích cách cục cằn, gai góc. Anh đã tham gia nhiều dự án phim truyền hình gây sốt như Người phán xử, Quỳnh búp bê, Lối về miền hoa, Gara hạnh phúc, Người một nhà, Độc đạo...

Duy Hưng có vai diễn ấn tượng trong "Độc đạo". Trong phim, Duy Hưng vào vai Khương "liều" - con trai của ông trùm Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải). Khương là người có tính cách trẻ con, ngông nghênh. Cũng vì Khương mà gia đình ông trùm gặp không ít rắc rối.

Trong “Garage hạnh phúc”, Duy Hưng khiến khán giả nể phục với vai diễn Trung "trâu" vô cùng hài hước. Đây là một nét diễn hoàn toàn mới của nam diễn viên từ trước tới nay, khắc hẳn các bộ phim vào vai "bặm trợn" khác.

Từ một diễn viên chuyên vai phụ, Duy Hưng dần khẳng định mình với các vai chính nặng ký mang nhiều màu sắc khác nhau. Với vai Trí trong "Người một nhà", Duy Hưng đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình tại Cánh diều vàng 2024.

Dù trên phim chuyên đóng các vai giang hồ, bụi bặm nhưng ngoài đời nam diễn viên sở hữu phong cách phóng khoáng, bảnh bao khác hẳn trên phim. Thậm chí, có người còn ví anh như tài tử "Vũ trụ điện ảnh VFC".

Về đời tư, nam diễn viên kết hôn với người vợ xinh đẹp cách đây 6 năm, bà xã anh cũng từng làm nghệ thuật nên rất hiểu và cảm thông cho công việc của chồng, cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng Duy Hưng đã có với nhau một “cậu ấm” vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh.

Vai chính gần nhất của Duy Hưng đó là vai Xuân Bắc, chồng của Lan Anh (Lương Thu Trang) trong bộ phim "Dịu dàng màu nắng". Sau những biến cố của hôn nhân, cả hai đã vượt qua và cùng nhau sống trách nhiệm hơn để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Trong bộ phim "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV3, khán giả bất ngờ và thích thú khi gặp lại Duy Hưng trong vai phản diện quen thuộc.

Trong phim, Duy Hưng vào vai Cương là tay chân thân tín của Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Xuất thân cơ cực khiến Cương trở thành một người thực tế, thận trọng và sắc sảo trong mọi quyết định.

Bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong nhân vật Cương vẫn ẩn chứa sự cô độc và những tình cảm khó bộc lộ.

Trong những tập đã phát sóng, nhân vật Cương của Duy Hưng trong vỏ bọc bảnh bao, thành đạt và cư xử lịch lãm nhưng lại là nhân vật khá quyền lực trong thế giới ngầm. Cương là cánh tay phải của ông trùm, luôn nhận những nhiệm vụ quan trọng nhưng vẫn luôn bị theo dõi và dằn mặt.

"Lửa trắng" do Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam hợp tác với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) sản xuất. "Lửa trắng" mở ra câu chuyện về một thế giới ngầm - nơi những loại ma túy mới len lỏi vào đời sống giới trẻ qua các cuộc vui. Đối diện với sự tinh vi và manh động của đường dây buôn bán ma túy này là những chiến sĩ cảnh sát phải chiến đấu không chỉ bằng nghiệp vụ, sự dũng cảm, mà còn bằng bản lĩnh, trí tuệ và khả năng chịu đựng những áp lực vô hình.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)