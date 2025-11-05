Vay tiền bạn mua vé số, người đàn ông bán rau trúng 32 tỷ đồng

Khi Amit Sehra ghé qua Bathinda uống tách trà, anh không hề biết rằng cuộc đời mình sắp rẽ sang một hướng khác. Người bán rau 35 tuổi đến từ Kotputli, một ngôi làng nhỏ thuộc quận Jaipur, Rajasthan, Ấn Độ, chưa bao giờ muốn mua vé số vào ngày hôm đó, nhưng vì người bạn của anh đã thúc giục "thử vận may".

"Lúc đó tôi nói rằng nếu tôi thắng, tôi sẽ tặng 1 crore Rupee (2,9 tỷ đồng) cho con gái anh ấy", Amit nhớ lại và cười.

Amit đã vay 1.000 Rupee (296 nghìn đồng) từ người bạn Mukesh để mua hai tấm vé số Diwali, một tấm mang tên anh và một tấm mang tên vợ. Những tấm vé số này được mua từ nhà phân phối Rattan Lottery ở Bathinda, là một phần của đợt quay số Diwali của chính quyền Punjab được tổ chức vào ngày 31/10.

Người trúng số cùng gia đình đã đến Bathinda để nhận giải thưởng. ( Ảnh: ETV Bharat)

Khi kết quả được công bố, tấm vé trúng thưởng là một tấm vé số A-series, số 438586, tình cờ lại là của Amit. Nhưng anh không biết gì cả vì điện thoại bị hỏng. Mặc dù Mukesh đã cố gắng gọi cho Amit, nhưng không ai bắt máy.

"Anh ấy đã chạy đến tận nhà tôi để báo rằng tôi đã trúng 11 crore Rupee (32,6 tỷ đồng). Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau kiểm tra lại các con số, hết lần này đến lần khác và phát hiện ra đó chính là con số may mắn", Amit kể.

Trong khi đó, chủ đại lý xổ số Umesh Kumar, người đã bán tấm vé trúng thưởng, đang nỗ lực tìm kiếm người mua. "Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này gần 40 năm. Cho đến nay, 42 người đã trở thành triệu phú thông qua đại lý của chúng tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên có người trúng 11 crore Rupee từ một tấm vé do chúng tôi bán ra", Umesh nói.

Amit cuối cùng cũng đến Chandigarh cùng gia đình vào ngày 4/11 để nhận giải thưởng, anh vẫn chưa thể chấp nhận thực tế. "Tôi kiếm sống bằng nghề bán rau trên xe đẩy. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện như thế này lại xảy ra với mình. Điều đầu tiên tôi sẽ làm là đưa cho bạn tôi 1 crore Rupee như đã hứa. Con gái của anh ấy cũng giống như con gái tôi vậy", anh nói.

Mukesh, người bạn 17 năm của anh, vô cùng xúc động. "Chúng tôi rất thân thiết với nhau như anh em ruột thịt. Mỗi khi đến Punjab, tôi đều mua vé từ đại lý này. Lần này, tôi bảo Amit mua một vé. Và vé của cậu ấy đã trúng thưởng", anh mỉm cười nói.

Trong số 11 crore rupee, chính quyền Punjab sẽ khấu trừ 30% thuế trước khi chuyển số tiền còn lại khoảng 7,7 crore rupee (22 tỷ đồng) vào tài khoản của Amit.

"Chúng tôi nhận hoa hồng trực tiếp từ chính phủ và không lấy bất kỳ phần nào từ người trúng số", Umesh nói và cho biết thêm rằng ông luôn khuyên mọi người nên mua một tấm vé số Diwali ít nhất một lần trong đời. "Ai mà biết được khi nào thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn chứ?", ông nói.