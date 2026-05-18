Ca sĩ Hồng Nhung lên tiếng về tình trạng sức khỏe sau tiểu phẫu: “Bống rất ổn”

Trong bài đăng mới, giọng ca “Nhớ mùa thu Hà Nội” cho biết hình ảnh cô chia sẻ trước đó mang tính hài hước khi so sánh hai “giao diện” khác biệt giữa Thứ Bảy và Chủ Nhật, nhưng lại vô tình khiến nhiều người lo lắng. “Bống rất ổn ạ!”, nữ ca sĩ viết.

Hồng Nhung cũng chia sẻ khoảnh khắc đời thường trong buổi sáng đầu tuần khi ra vườn hái hoa để cắm. Nữ ca sĩ cho biết đây là niềm vui giản dị giúp cô bắt đầu ngày mới với tinh thần tích cực. “Vẫn nghiệp dư như ngày đầu, nhưng đây luôn là chuyện nhỏ cho mình niềm vui, cái đẹp giản dị và trong sáng để bắt đầu ‘một ngày mới nắng lên’”, cô viết.

Hồng Nhung cho biết cô vẫn duy trì nhịp sống thường ngày và chuẩn bị tham gia các chương trình tại Hà Nội. (Ảnh: Fbnv)

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết tình trạng sức khỏe của Hồng Nhung đã ổn định, đồng thời gửi lời chúc nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và nhiều năng lượng tích cực. Ở tuổi ngoài 50, Hồng Nhung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời sống nhẹ nhàng, gần gũi trên mạng xã hội. Hình ảnh nữ ca sĩ chăm sóc khu vườn nhỏ, cắm hoa hay tận hưởng nhịp sống chậm cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.

Trước đó, nữ diva từng khiến công chúng xúc động khi công khai hành trình điều trị ung thư vú hồi đầu năm 2025. Sau ca phẫu thuật, cô bước vào quá trình xạ trị nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện với tinh thần tích cực.