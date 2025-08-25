Mua vé số trong lúc trú mưa, người phụ nữ trúng số 3,6 tỷ đồng

Ngày 8/8 tại thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc), một phụ nữ giấu tên đang trên đường về sau bữa trưa thì bất ngờ gặp mưa lớn. Cô liền ghé vào một cửa hàng xổ số ở quận Hồng Tháp để trú chân.

Trong lúc chờ tạnh mưa, người phụ nữ quyết định mua vài tấm vé số cào "cho đỡ buồn".

Không giống như xổ số hàng tuần hoặc hàng ngày, thẻ cào có thể mang lại chiến thắng tức thì và trả thưởng ngay tại chỗ. Chúng mang đến cho người chơi cơ hội trúng thưởng hơn 1 triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng) chỉ với một khoản đầu tư khiêm tốn.

Người phụ nữ này đã mua khoảng 30 tấm vé số, mỗi tấm có giá 30 nhân dân tệ (110 nghìn đồng), tổng cộng là 900 nhân dân tệ (3,3 triệu đồng). Khi cào đến tấm vé thứ 6, cô nhận ra mình trúng giải thưởng trị giá 1 triệu nhân dân tệ.

"Tôi đã mua cả một xấp vé số khoảng 30 tờ, ngồi cào để chờ tạnh mưa. Nhưng khi mới cào tới tấm thứ 6 thì may mắn đã xuất hiện", người phụ nữ may mắn chia sẻ.

"Lúc đó, tôi không tin nổi vào mắt mình, tay chân bủn rủn. Đến trong mơ tôi cũng không nghĩ sẽ may mắn đến vậy. Có lẽ nhờ cơn mưa mà tài lộc đến", người phụ nữ nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với Jiupai News ngày 11/8, người phụ nữ cho biết, thỉnh thoảng cô mua thẻ cào. Hôm đó cô vừa ăn trưa xong, trời bắt đầu mưa nên phải vào trú mưa. Thật trùng hợp, cửa hàng xổ số đang có chương trình khuyến mãi, điều này thúc đẩy cô mua trọn một cả tệp với 30 vé số.

Sau khi giành chiến thắng, cô tặng chủ cửa hàng một phong bao lì xì đỏ đựng tiền mặt và tấm biểu ngữ lụa thay lời cảm ơn. Cô quyết định không chia sẻ tin tức mình trúng số trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào.

"Tôi từng thấy người ta chia sẻ về chuyện trúng xổ số 5 triệu, 10 triệu nhân dân tệ (18-36 tỷ đồng) trên trang cá nhân nên giải thưởng của tôi không có gì là quá to tát. Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình, chăm chỉ đi làm, không dám ỷ vào số tiền đó để nằm dài hay lười biếng", người phụ nữ cho biết.