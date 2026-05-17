Dự báo vận may 12 con giáp tháng 4 Âm lịch: Dần đề phòng tiểu nhân, Mùi đầu tư sinh lời, Tỵ bận rộn phiền não

Là tháng đầu hạ của năm Bính Ngọ, nhiệt độ tăng cao, cơ thể con người chưa thích nghi kịp, gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe.

Do đó, tháng 4 Âm lịch là thời điểm cần đặc biệt đề phòng hao tổn sức khỏe và cảm xúc nóng nảy, đồng thời nắm bắt cơ hội đột phá trong sự nghiệp.

Dưới đây là dự đoán vận may của 12 con giáp trong tháng 4 Âm lịch.

1. Con giáp tuổi Tý

Sự nghiệp: Tháng này con giáp tuổi Tý vẫn được thiên thời, hình thành trạng thái trong công việc có nhiều người giúp đỡ, thích kết giao, có lợi cho nhân mạch. Tự nhiên cả công việc cũng thuận lợi như ý.

Tài vận: Khá. Bạn nên làm một số việc đầu tư tài chính cũng sẽ có lợi nhuận và thu nhập không tệ. Nhưng đừng tham tài lớn, tránh sa vào bẫy.

Tình cảm: Thông tin tình cảm nhìn chung hài hòa, có xu hướng thuận lợi nhỏ, nên làm những việc thúc đẩy tình cảm. Người độc thân cũng có thể tình cờ gặp lương duyên, chú ý nắm bắt.

Sức khỏe: Không lo ngại về sức khỏe.

Nhắc nhở tháng này: Vận trình khá tốt, cứ thuận theo tự nhiên là được.

2. Con giáp tuổi Sửu

Sự nghiệp: Bước sang tháng 4, vận trình tổng thể của con giáp tuổi Sửu có nhiều khởi sắc, công việc cũng sẽ có bước phát triển và cơ hội tốt, nên tháng này cố gắng nỗ lực, nắm bắt thời cơ, tự nhiên sẽ có thu hoạch và thành tích tốt.

Tài vận: Có lợi cho việc cầu tài, nên người tuổi Sửu có thể làm một số việc đầu tư tài chính, đa phần sẽ có lợi nhuận tốt.

Tình cảm: Tình cảm bình ổn hài hòa, người độc thân cũng có một số lương duyên xuất hiện, nên các bạn tuổi Sửu độc thân nhất định phải nắm lấy cơ hội, tránh bỏ lỡ lương duyên.

Sức khỏe: Không lo về sức khỏe.

Nhắc nhở tháng này: Vận may bùng nổ

3. Con giáp tuổi Dần

Sự nghiệp: Bước sang tháng 4, vận trình con giáp tuổi Dần nhìn thì được thiên thời tương trợ, thực chất lại là điềm báo vận kém, dễ sinh thị phi.

Công việc thường vất vả bận rộn, lại phải đề phòng tiểu nhân thị phi, mưu sự cần chú ý người khác phá sau lưng. Tóm lại mọi mặt đều phải thận trọng.

Tài vận: Tài vận không vượng, phải chú ý giữ tiền, cẩn trọng với mọi hành vi đầu tư tài chính, tránh hao tổn, kinh tế căng thẳng.

Tình cảm: Chú ý giữ gìn, tránh khẩu thiệt tranh chấp, gặp chuyện nhất định phải bình tĩnh suy nghĩ.

Sức khỏe: Chú ý an toàn khi đi lại, lái xe, đề phòng bệnh về gân cốt.

4. Con giáp tuổi Mão

Sự nghiệp: Bước sang tháng 4, vận trình tổng thể con giáp tuổi Mão không ổn định, thường dẫn đến không yên tâm làm việc, nảy sinh ý tưởng làm nghề tay trái... Nên trong công việc, tuổi Mão cần ổn định tâm tính, làm việc chắc chắn.

Tài vận: Tài vận bình thường, đa phần là thu nhập chính tài, làm việc chăm chỉ ổn định sẽ có thu nhập tốt, vì thế đừng tham thiên tài, đầu tư phải cẩn trọng.

Tình cảm: Vận tình cảm bình hòa thuận cát, cần chú ý giữ gìn tình cảm, bình thường chú ý giao tiếp trao đổi, tự nhiên tình cảm sẽ không có trở ngại lớn.

Sức khỏe: Hơi chú ý bị nhiệt miệng, đề phòng vấn đề về gan mật, da dẻ kém, ngoài ra không sao.

5. Con giáp tuổi Thìn

Sự nghiệp: Bước sang tháng 4 Âm lịch, vận trình của con giáp tuổi Thìn dần vượng, công việc tuy vất vả hơn, nhưng cũng nhiều lợi cho phát triển, có việc tốt đến. Cố gắng nhiều, ắt có hồi báo.

Tài vận: Thu nhập ổn định gia tăng, chỉ cần nỗ lực trong công việc, ắt có thu nhập, tài vận ổn định.

Tình cảm: Tình cảm bình hòa, vợ chồng nên quan tâm lẫn nhau, chú ý giữ gìn tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe không có trở ngại lớn, hơi chú ý vấn đề ăn uống, sức khỏe da dẻ là được.

6. Con giáp tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Bước sang tháng 4, vận trình con giáp tuổi Tỵ xuất hiện nhiều việc vặt, trạng thái bận rộn phiền não. Nên trong công việc càng phải chú ý giữ tâm thái bình hòa, gặp việc cẩn thận ứng phó, tránh vì sơ suất mà gây cản trở và thị phi.

Tài vận: Tài vận kém, nhiều việc vặt, áp lực lớn, phải chú ý giữ tiền.

Tình cảm: Tình cảm bình thường, chú ý giữ gìn, tránh ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực đến sự hài hòa ổn định.

Sức khỏe: Chú ý áp lực tinh thần, suy nhược thần kinh, đề phòng vấn đề bốc hỏa, cũng như bệnh tim, huyết áp, mỡ máu cao.

7. Con giáp tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Bước sang tháng 4, khí hạ dần đậm, vận trình con giáp tuổi Ngọ cũng theo đó suy dần, phải chú ý tự kiểm soát cảm xúc, gặp việc chớ nóng nảy bất an. Trong công việc cũng phải có kiên nhẫn, đề phòng tiểu nhân thị phi.

Tài vận: Chú ý điềm cạnh tranh và tiểu nhân tính toán, nên cầu tài cũng phải cẩn thận, chớ mù quáng theo đám đông đầu tư, càng phải đề phòng cạnh tranh không lành mạnh.

Tình cảm: Tình cảm tạm ổn, nhưng cũng phải chú ý tự kiểm soát cảm xúc, trong tình cảm càng phải có kiên nhẫn, chú ý thái độ ôn hòa.

Sức khỏe: Chú ý thận thủy bất lợi, suy nhược thần kinh và các thông tin không tốt khác.

8. Con giáp tuổi Mùi

Sự nghiệp: Công việc có nhiều chuyển biến, hình thành việc phát triển có lợi và thăng tiến tốt đẹp. Nên tháng này vận trình ôn hòa nhiều ích lợi, nắm bắt thời cơ, cố gắng là được.

Tài vận: Tài vận không tệ, lợi cho thu nhập, tổng thể tài vận thuận cát, thích hợp làm một số việc đầu tư tài chính.

Tình cảm: Tình cảm bình thuận, người độc thân cũng có điềm gặp lương duyên, nắm bắt cơ hội, mới có thể có nơi nương tựa về tình cảm.

Sức khỏe: Hơi chú ý bệnh về eo, thận thủy, và việc bốc hỏa, ngoài ra không sao.

9. Con giáp tuổi Thân

Sự nghiệp: Bước sang tháng 4, vận trình con giáp tuổi Thân xuất hiện trở ngại nhỏ. Bạn phải đề phòng tiểu nhân thị phi, và vấn đề bị người mạnh thế chèn ép. Đồng thời làm việc cũng phải cẩn thận, tránh sơ suất, kẻo dính vào kiện tụng thị phi.

Tài vận: Tài vận bình thường, đa phần là thu nhập chính tài, nên nỗ lực làm việc, chắc chắn, đó mới là chính đạo kiếm tiền.

Tình cảm: Tình cảm bình thường, chú ý giữ gìn, tránh tổn thương bằng lời nói, kẻo gây ra cục diện không thể vãn hồi.

Sức khỏe: Chú ý bệnh đường ruột, chú ý an toàn lái xe, đi lại, đề phòng tổn thương tứ chi.

10. Con giáp tuổi Dậu

Sự nghiệp: Bước sang tháng 4, vận trình tuổi Dậu vẫn không tệ, tài lộc ổn định thuận cát, công việc phát triển bình ổn, có việc tốt đến, nên nắm bắt thời cơ, tự nhiên sẽ có trạng thái công việc thuận buồm xuôi gió.

Tài vận: Tài vận không tệ, thích hợp làm một số việc đầu tư tài chính, tổng thể chính tài cũng ổn định bình thuận, nên là tháng tài vượng có nhiều thu nhập.

Tình cảm: Tình cảm hài hòa, vợ chồng ân ái, là tháng tốt để thúc đẩy tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe bình thuận nhiều cát, chú ý bốc hỏa, bệnh răng miệng.

11. Con giáp tuổi Tuất

Sự nghiệp: Tháng này vận trình của con giáp tuổi Tuất có chuyển biến tốt, công việc chỉ cần giữ ổn định, cố gắng nhiều, tự nhiên là trạng thái sự nghiệp bình thuận nhiều lợi.

Tài vận: Bình thường, lợi cho chính tài chính nghiệp, nên nỗ lực làm việc, làm việc nghiêm túc, thì tiền bạc sẽ có thu nhập.

Tình cảm: Tình cảm bình hòa, chú ý giữ gìn tình cảm, tránh khẩu thiệt tranh chấp, và việc không vui ảnh hưởng tình cảm.

Sức khỏe: Chú ý việc bốc hỏa, đề phòng bệnh răng miệng, răng.

12. Con giáp tuổi Hợi

Sự nghiệp: Bước sang tháng 4, con giáp tuổi Hợi tuy vận trình có biến số, nhưng cả tháng được thiên thời trợ lực, nên công việc vẫn là trạng thái có nhiều người giúp, có lợi cho nhân mạch và phát triển.

Nhưng đối mặt với việc tốt trong công việc, cũng cần đề phòng điềm cát sinh biến, làm việc phải nhanh chóng, chớ trì hoãn làm lỡ việc.

Tài vận: Bình thường, phải chú ý giữ tiền, đề phòng đầu tư tài chính có biến số.

Tình cảm: Tình cảm tuy tốt, nhưng cũng phải chú ý đào hoa bên ngoài xâm nhập, tránh vận tình cảm tốt đẹp đột nhiên sinh biến, nảy sinh khủng hoảng tình cảm.

Sức khỏe: Chú ý suy nhược thần kinh, và vấn đề nhiệt miệng, chú ý bệnh răng, họng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.