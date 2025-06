Đột nhiên “có cảm giác” khi ngang qua điểm bán vé số, chàng trai 9x bất ngờ trúng 106 tỷ đồng

Cú đổi đời bất ngờ từ 6 tệ

Một câu chuyện như trong mơ đã xảy ra tại Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc khi một chàng trai trẻ sinh năm 1995 bất ngờ trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Cụ thể, vào tối ngày 2/6, kỳ quay số 25061 của Xổ số Thể thao Siêu Đại Lạc Đấu đã công bố kết quả. 2 giải nhất bổ sung (trị giá tổng cộng 29.303.390,00 nhân dân tệ tương đương khoảng 106 tỷ đồng) đã thuộc về một điểm bán vé số tại khu Giải Phóng Hoa Viên, quận Lục Viên, Trường Xuân.

Người may mắn trúng giải là anh Zhang. Theo lời kể của nhân viên điểm bán vé số, vào tối hôm đó, anh đã tự lái xe đến, sử dụng máy tự động để chọn mua hai vé số đơn bổ sung với các số 05 và 10, tổng cộng chỉ tốn 6 nhân dân tệ (khoảng 22 nghìn đồng).

Chàng trai 9x bất ngờ trở nên giàu có sau 1 đêm nhờ may mắn trúng số.

Ngay sáng sớm ngày 3/6, anh Zhang đã có mặt để làm thủ tục nhận giải. Anh chia sẻ với sự phấn khích tột độ rằng tối hôm trước, khi lái xe ngang qua điểm bán vé số, anh bỗng "có cảm giác" muốn vào mua.

"Bình thường tôi mua vé số là tùy hứng, cứ có cảm giác là sẽ mua. Tôi thường chọn mấy con số gần giống nhau, chỉ là cảm thấy mấy con số này khá may mắn nên cứ mua mãi. Thường thì tôi chỉ mua một hai bộ thôi. Đối với tôi, mua xổ số chỉ để giải trí, bỏ ra chưa đến 10 tệ mà có thể vui cả ngày", anh kể.

Thức trắng đêm vì bất ngờ, phải kiểm tra 4 lần mới dám tin

Niềm vui vỡ òa khi Zhang lên mạng kiểm tra kết quả quay số vào khoảng 10 giờ rưỡi tối. "Lúc mới tra xong, tôi đã rất ngỡ ngàng, phải kiểm tra đi kiểm tra lại khoảng 4 lần mới dám tin. Tôi quá kích động nên đã thức trắng cả đêm, rồi sáng sớm nay liền đến nhận giải", anh chia sẻ về khoảnh khắc biết tin mình trúng giải.

Tại điểm bán vé số, tin tức về giải độc đắc đã nhanh chóng lan truyền, thu hút rất đông người dân đến mua vé "lấy may". Một người dân địa phương cho biết: "Nghe nói điểm bán vé số này trúng giải nhất 29,3 triệu nhân dân tệ, tôi đặc biệt đến đây để chụp ảnh lấy may". Thậm chí, một cặp đôi trẻ đã lái xe hơn 30 km chỉ để đến điểm bán này với hy vọng được "lây" chút may mắn.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận giải, Zhang tiết lộ dự định trích một phần tiền thưởng để cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm. Chàng trai 9X này cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động phúc lợi công cộng của xổ số thể thao trong tương lai. Đồng thời, anh cũng không quên gửi lời khuyên đến những người chơi xổ số khác: "Mua có lý trí, đừng quá sa đà".

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Xổ số Thể thao tỉnh Cát Lâm, số tiền thưởng 29.303.390,00 nhân dân tệ này đã đóng góp 5.860.678,00 nhân dân tệ (21,3 tỷ đồng) tiền thuế vào ngân sách tỉnh Cát Lâm theo chính sách thuế thu nhập cá nhân.