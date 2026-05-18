Đám cưới 'rich kid' 16 tuổi gây tranh cãi ở Anh

Đám cưới của Venezuela Fury và Noah Price diễn ra hôm 16/5 tại Nhà nguyện Hoàng gia St John, Đảo Man. Sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên truyền thông Anh vì cô dâu mới 16 tuổi, chú rể 19 tuổi.

Venezuela là con gái cả của Tyson Fury và vợ Paris Fury. Tyson Fury từng là nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới, còn gia đình anh được khán giả biết đến qua chương trình thực tế At Home With The Furys của Netflix. Vì vậy, hôn lễ của con gái đầu lòng không chỉ là sự kiện gia đình mà còn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Tranh cãi quanh đám cưới chủ yếu đến từ tuổi của cô dâu. Tại Anh và Wales, người dưới 18 tuổi hiện không được kết hôn, kể cả khi có sự đồng ý của cha mẹ. Tuy nhiên, hôn lễ của Venezuela diễn ra tại Đảo Man, nơi luật vẫn cho phép người từ 16 tuổi kết hôn nếu có sự đồng ý của phụ huynh. Vì vậy, về mặt pháp lý, đám cưới được cho là không vi phạm luật địa phương.

Dù vậy, việc một cô gái 16 tuổi bước vào hôn nhân vẫn khiến nhiều người tranh luận. Trước ngày cưới, ông John Fury, cha của Tyson Fury, từng bày tỏ lo lắng về việc cháu gái kết hôn quá sớm. Ngược lại, Tyson và Paris ủng hộ lựa chọn của con gái. Chính Tyson là người dắt Venezuela vào lễ đường.

Sau buổi lễ, Tyson xúc động nói: "Thật tuyệt vời. Con bé không còn là một người nhà Fury nữa".

Venezuela đến nhà thờ muộn khoảng nửa tiếng so với giờ dự kiến 13h30, bước ra từ một chiếc xe cổ cùng bố mẹ. Cô mặc váy cưới ren đuôi cá với phần đuôi dài khoảng 15 m, đeo kính râm đen và đi Crocs trắng. Thay vì cầm bó hoa cưới truyền thống, cô cầm điện thoại khi tiến vào nhà thờ. Chú rể Noah Price đến nhà thờ trước 13h, mặc vest trắng, quần đen, cài hoa hồng vàng trên ve áo và đeo kính râm.

Hôn lễ có 18 phù dâu, gồm 13 trẻ em và 5 người lớn. Trong số đó có Bambi Fury, hai em gái của Venezuela là Valencia và Athena, 4 em họ của Noah cùng nhiều thành viên trong gia đình.

Sau nghi thức tại nhà thờ, tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn Comis, nơi đón khoảng 150 khách mời. Theo truyền thông Anh, chi phí bữa ăn khoảng 200 bảng mỗi khách, chưa kể rượu vang và champagne.

Không gian tiệc được trang trí bằng cẩm tú cầu xanh, hoa hồng vàng, hoa mao lương vàng cùng các vòm hoa lớn ở cửa chính và cửa bên. Rèm trắng được kéo kín để tránh người bên ngoài nhìn vào khu vực tiệc. Êkíp Netflix cũng có mặt để ghi hình quá trình chuẩn bị cho chương trình At Home With The Furys.

Chuyện tình của Venezuela và Noah được giữ kín trong thời gian đầu, họ công khai trên Instagram chỉ vài tháng trước khi đính hôn. Noah, một võ sĩ nghiệp dư, được cho là đã xin phép Tyson Fury trước khi cầu hôn Venezuela trong tiệc sinh nhật lần thứ 16 của cô, sau hơn một năm hẹn hò.

Venezuela nối bước cha mẹ khi kết hôn ở tuổi rất trẻ. Paris Fury làm đám cưới với Tyson khi 19 tuổi, còn Tyson 21 tuổi.