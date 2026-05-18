Quán cà phê mở cửa thâu đêm dành cho các mẹ bỉm gây chú ý

Quán cà phê thâu đêm dành cho các bà mẹ có con nhỏ khóc đêm. Ảnh: Japantoday

Mô hình về “quán cà phê cho các bà mẹ có con khóc đêm” từng chỉ tồn tại trong một bộ truyện tranh “Yonakigoya” (Ngôi nhà cho trẻ khóc đêm). Trong truyện, một không gian bí ẩn chỉ xuất hiện vào ban đêm để cứu giúp những bà mẹ quá tải vì chăm con.

Ngay từ khi ý tưởng lần đầu được tác giả chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều phụ nữ đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Nhiều người cho biết, nếu ngoài đời thực tồn tại một nơi như vậy, họ đã có thể vượt qua giai đoạn sau sinh dễ dàng hơn.

Thế nhưng giờ đây, mô hình ấy đang dần bước ra đời thực, những quán cà phê đầy tính nhân văn đang gây chú ý khi xuất hiện tại Nhật Bản.

Madoka Nozawa (28 tuổi) có 2 con nhỏ, là chủ quán cà phê bánh kiểu Pháp tại thị trấn Memuro trên đảo Hokkaido, đã sử dụng không gian quán để biến thành "nơi trú ẩn" về đêm dành cho các bà mẹ có con nhỏ.

Cô đặt tên nơi này là “Oyako no Koya”, có nghĩa là ngôi nhà của cha mẹ và con cái. Với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, Nozawa vừa giúp trông trẻ, vừa lắng nghe tâm sự của các bà mẹ đang kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ tháng 10/2025, quán mở cửa miễn phí đón các bà mẹ từ 21h Chủ nhật đến 6h sáng thứ Hai.

Madoka Nozawa chụp ảnh tại quán. Ảnh: Domingo.ne

Không gian được thiết kế đơn giản nhưng ấm áp. Nơi đây có khu vực cho trẻ bò chơi, ngủ nghỉ, góc riêng để cho con bú và thay tã. Quan trọng hơn là các bà mẹ có cảm giác được sẻ chia, theo Japantoday.

“Mỗi lần đến đây, tôi cảm thấy mình được thở đúng nghĩa. Chỉ cần có người trò chuyện cùng thôi cũng giúp tinh thần tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều", một phụ nữ 34 tuổi đang nghỉ thai sản chia sẻ.

Ý tưởng mở quán đến từ chính trải nghiệm của Nozawa khi lần đầu làm mẹ. Những đêm dài bế con khóc đến sáng trong cô độc từng khiến cô suy sụp. Chồng cô phải đi làm vào sáng hôm sau nên cô thường ngại nhờ anh hỗ trợ.

“Tôi muốn nơi này trở thành chốn trú ẩn để các bà mẹ biết rằng, họ không hề đơn độc", Nozawa nói.

Mô hình quán cà phê ​​tương tự đã xuất hiện ở những nơi khác. Tại tỉnh Tokushima, một nhóm hỗ trợ chăm sóc trẻ em điều hành 2 quán cà phê. Để mẹ có thời gian nghỉ ngơi, nhân viên giúp họ trông trẻ em trong các buổi sinh hoạt hàng tháng.

Tại Niigata, một nhóm phụ nữ cũng điều hành mô hình quán cà phê tương tự. Họ duy trì mỗi tuần một lần kể từ tháng 7/2025.

Mặc dù ngày càng có nhiều người quan tâm, việc duy trì quán vẫn là một thách thức. Hầu hết đều dựa vào sự đóng góp từ các cá nhân, công ty, cũng như đội ngũ tình nguyện viên. Chi phí và yêu cầu của các hoạt động qua đêm là rất đáng kể.