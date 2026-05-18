'Ký sinh trùng' ngoài đời thật: sát hại bạn gái cũ rồi sống trong nhà nạn nhân

Ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, Lee Ki-young, 31 tuổi từng xuất hiện như một người đàn ông có tiền. Anh ta chi tiêu phóng khoáng, mua quà cho bạn gái mới, thường xuyên đãi bạn bè và tạo vỏ bọc như một thanh niên thành đạt. Nhưng phía sau hình ảnh ấy là một cuộc sống "ký sinh" đúng nghĩa, được duy trì bằng tài sản, thẻ tín dụng và sự biến mất của những người thân cận.

Vụ án bị phanh phui vào đêm Giáng sinh năm 2022. Bạn gái mới của Lee đến căn hộ nơi anh ta đang sống ở Paju. Trong lúc tìm thức ăn cho mèo, cô phát hiện thi thể một người đàn ông được giấu trong tủ quần áo và lập tức báo cảnh sát.

Nạn nhân là một tài xế taxi ngoài 60 tuổi, mất tích vài ngày trước đó. Từ phát hiện trong căn hộ, cảnh sát lập tức bắt giữ Lee Ki-young.

Lee Ki-young. Ảnh: Koreatimes

Theo điều tra, tối 20/12/2022, Lee lái xe trong tình trạng say rượu và va chạm với taxi của nạn nhân tại Goyang. Thay vì gọi cảnh sát hoặc giải quyết tại hiện trường, Lee đề nghị tài xế về căn hộ của mình để thương lượng bồi thường. Người tài xế đồng ý, không biết đó là chuyến đi cuối cùng.

Tại căn hộ ở Paju, Lee sát hại tài xế taxi rồi giấu thi thể trong tủ quần áo. Sau đó, anh ta tiếp tục sinh hoạt bình thường. Lee dùng thẻ tín dụng, điện thoại của nạn nhân để mua sắm, vay tiền và thanh toán các khoản chi tiêu cá nhân. Để trì hoãn nghi ngờ, anh ta còn gửi tin nhắn từ điện thoại của nạn nhân, tạo cảm giác người tài xế vẫn còn sống.

Điều khiến cảnh sát chú ý là căn hộ nơi phát hiện thi thể không thực sự thuộc về Lee. Chủ căn hộ là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, bạn gái cũ của anh ta, đã mất tích từ tháng 8/2022. Khi bị thẩm vấn, Lee thừa nhận đã sát hại người phụ nữ này nhiều tháng trước khi giết tài xế taxi.

Theo điều tra, hai người xảy ra mâu thuẫn liên quan đến nợ nần. Sau cuộc cãi vã, Lee sát hại người phụ nữ rồi phi tang thi thể ở khu vực ven sông tại Paju.

Sau khi nạn nhân biến mất, Lee không rời khỏi căn hộ. Hắn tiếp tục sống trong nhà của bà, sử dụng điện thoại, thẻ tín dụng và tài sản của nạn nhân để chi tiêu. Trong những tháng sau đó, Lee quen bạn gái mới và dựng lên hình ảnh một người đàn ông có tiền, hào phóng, hắn mua quà, chi tiêu mạnh tay.

Ngày 29/12/2022, cảnh sát Hàn Quốc công bố danh tính và ảnh của Lee Ki-young sau cuộc họp hội đồng xem xét công khai danh tính nghi phạm. Vụ án gây chú ý không chỉ vì Lee sát hại hai người, mà còn vì cách hắn kéo dài vỏ bọc bình thường: tiêu tiền, sống trong căn hộ của nạn nhân dùng tin nhắn giả để đánh lạc hướng những người xung quanh.

Tháng 1/2023, Lee bị truy tố với nhiều tội danh, gồm giết người cướp tài sản, phi tang thi thể, làm giả giấy tờ, lừa đảo và vi phạm luật thẻ tín dụng. Công tố cho rằng hành vi của Lee có tính toán, xuất phát từ động cơ tài chính và đặc biệt nghiêm trọng vì hắn tiếp tục hưởng lợi từ tài sản của các nạn nhân sau khi gây án. Trong quá trình điều tra, Lee Ki-young liên tục thay đổi lời khai về nơi phi tang thi thể người yêu cũ, khiến cảnh sát phải huy động hàng trăm thợ lặn tìm kiếm dưới dòng sông đóng băng nhưng vẫn không tìm thấy nạn nhân.

Tại phiên tòa tháng 4/2023, công tố đề nghị mức án tử hình.

Tuy nhiên, tháng 5/2023, tòa án ở Goyang tuyên Lee án tù chung thân. Tòa nhận định tội ác của Lee đặc biệt nghiêm trọng, có sự chuẩn bị và gây tổn thương không thể phục hồi cho gia đình các nạn nhân, nhưng mức án chung thân đủ để cách ly bị cáo khỏi xã hội. Ở phiên phúc thẩm, tòa giữ nguyên bản án này và yêu cầu Lee đeo thiết bị giám sát điện tử trong thời gian dài nếu được trả tự do.