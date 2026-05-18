Vụ nhạc sĩ Giáng Son bị BH Media xâm phạm bản quyền: Từng đòi đền bù 1 tỷ đồng và 5 năm theo kiện đầy mệt mỏi

Vụ kiện kéo dài 5 năm của nhạc sĩ Giáng Son

Trong mấy ngày qua, vụ việc Bộ Công an khởi tố 5 vụ án xâm phạm bản quyền liên quan đến công ty BH Media, Lululola Entertainment, 1900 Group, Mây Sài Gòn đã tạo ra những tranh cãi không ngớt trên các diễn đàn. BH Media là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất vì đã có hành vi xâm phạm bản quyền trắng trợn và trong một thời gian dài đối với nhiều tác phẩm âm nhạc.

Trong đó, vụ ca khúc Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến bị BH Media đánh gậy bản quyền từ năm 2021 được xem là lùm xùm nhất về vấn đề xâm phạm bản quyền trên môi trường nhạc số.

Nhạc sĩ Giáng Son từng rất mệt mỏi khi theo đuổi vụ kiện ca khúc "Giấc mơ trưa" bị BH Media xâm phạm bản quyền. Ảnh: SHTT

Cụ thể, vào tháng 10/2021, nhạc sĩ Giáng Son đã rất bất ngờ khi nhận thông báo từ YouTube về việc video Giấc mơ trưa do ca sĩ Khánh Linh thể hiện được chính chị - tác giả ca khúc đăng tải trên kênh YouTube cá nhân bị “khiếu nại bản quyền” từ BH Media.

Thời điểm đó, phía BH Media giải thích, công ty này đã thu mua những bản ghi âm cũ từ Hồ Gươm Audio, trong đó có bản thu Giấc mơ trưa được Dương Thùy Anh biểu diễn bằng nhạc cụ. BH Media đã nạp bản ghi của Dương Thùy Anh vào hệ thống Content ID của YouTube và khai thác nội dung này trên không gian số. Và khi nhạc sĩ Giáng Son đăng tải bản ghi âm gốc do chính chị sở hữu lên kênh YouTube cá nhân, hệ thống đã gửi thông báo xác nhận bản quyền từ phía BH Media.

BH Media cho rằng, YouTube dùng hệ thống tự động “quét”, khi nhận thấy những giai điệu trùng khớp, sẽ “claim” (đánh gậy bản quyền).

Tuy nhiên, nhạc sĩ Giáng Son phản ứng cho rằng, Hồ Gươm Audio hay BH Media không có bất cứ cuộc làm việc nào với tác giả. BH Media chỉ thu mua một bản ghi (quyền liên quan) qua đơn vị sản xuất nội dung trung gian nhưng lạm quyền, “đánh gậy bản quyền” với mọi bản thu Giấc mơ trưa như thể BH Media đã sở hữu cả quyền tác giả Giấc mơ trưa.

Trao đổi với Dân Việt về sự việc này, nhạc sĩ Giáng Son cho biết: “Vụ kiện liên quan đến vấn đề xâm phạm bản quyền Giấc mơ trưa của tôi với BH Media từ tháng 10/2001 đến nay vẫn chưa được xử. Trong thời gian 5 năm trời, tôi phải làm việc rất nhiều lần với các luật sư của Văn phòng luật sư Phan Law do Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hỗ trợ.

5 năm thay đổi đến 3 thẩm phán, mỗi thẩm phán lại mời tôi đến gặp để thẩm vấn lại, mặc dù trong đơn thư đã có đủ tất cả các bằng chứng, chữ ký của những người liên quan. Nhiều cuộc trò chuyện, tôi thấy ngay chính những thẩm phán cũng chưa hiểu hết về luật bản quyền. Chúng tôi là những người cha sinh mẹ đẻ ra tác phẩm mà lại phải vất vả chứng minh để đòi lại đứa con tinh thần của mình như thế nên rất nản”.

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết thêm rằng, lúc đầu, trong các giấy tờ pháp lý đệ trình lên tòa án, chị cùng các luật sư đề nghị phía BH Media đền bù thiệt hại là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đạt được mức đền bù đó, theo quy định, chị sẽ phải chứng minh rất nhiều vấn đề như: mức độ thiệt hại tài chính, mức độ tổn thất tinh thần, phải có chứng nhận của bác sĩ về tình trạng sức khoẻ… Nhận thấy sự việc quá phức tạp nên nhạc sĩ Giáng Son quyết định không đòi đền bù thiệt hại vật chất nữa.

BH Media từng tổ chức họp báo để phân trần vụ xâm phạm bản quyền ca khúc của Giáng Son. Ảnh: TL

“Tôi cảm thấy mệt mỏi với quá nhiều yêu cầu nên đã có yêu cầu duy nhất là BH Media phải gửi lời xin lỗi công khai đến tôi trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng vì đã đánh gậy bản quyền tôi rồi lại còn tổ chức cả buổi họp báo nói khẳng định tôi sai, tôi nhầm về quyền của mình khi khiếu nại. Tôi kiên quyết chờ đợi và không thoả hiệp với những công ty, con người làm ăn bất chấp pháp luật, chà đạp lên sự sáng tạo của nghệ sĩ.

Tuy nhiên, yêu cầu đó của tôi cho đến nay vẫn chưa được BH Media thực hiện vì cứ đổ lỗi cho bên này bên kia, rất lươn lẹo. Vụ việc khởi tố BH Media và những công ty khác về vấn đề bản quyền cho thấy trong một xã hội văn minh hiện đại thượng tôn pháp luật thì không thể có những con sâu mọt ngang nhiên trắng trợn như BH Media được. Tôi mong mọi người ý thức được luật bản quyền và tuân thủ nó”, nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ thêm với Dân Việt.

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng là "nạn nhân" của BH Media

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng cho biết rằng, nhiều năm qua, dù chị tập trung cho gia đình, ít khi đi biểu diễn và ra sản phẩm âm nhạc mới nhưng vẫn bị dính nhiều chuyện bực mình với BH Media.

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng là "nạn nhân" của BH Media. Ảnh: FBNV

“Một ngày, bỗng nhiên tôi phát hiện toàn bộ các bài hát trong chính các album riêng của mình bị phía BH Media giữ bản quyền. Và hầu như bài hát nào muốn được sử dụng thì BH Media đều không đồng ý nên các nhà đài và kênh nhạc đều không dám sử dụng và yêu cầu làm nhạc mới.

Sản phẩm của mình vừa mất bao công sức và tâm huyết sản xuất ra giờ lại phải đi xin phép và gây lộn với BH Media để được sử dụng. Điều này đã khiến tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Tôi mất một thời gian dài loay hoay không biết giải quyết vấn đề này thế nào.

Đến khi tìm hiểu thì mới biết nguyên nhân là do các hãng băng đĩa nhạc - đơn vị phát hành các album nhạc của tôi đã tự ý đi bán bản quyền sử dụng cho BH Media mà không hề thông báo cho chính chủ. Họ lại còn chặn luôn quyền sử dụng của chính chủ sở hữu. Chuyện thật mà như đùa. Và trong làng nhạc, không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều nghệ sĩ cũng bị giống như tôi”.

Ca sĩ Mỹ Lệ nói rằng, chị đang rất ngóng đợi xem vụ việc xâm hại bản quyền của BH Media sẽ được cơ quan chức năng xử lí như thế nào sắp tới. Và chị cũng mong, các nghệ sĩ bị xâm phạm bản quyền như chị được trả lại công bằng và được bảo hộ một cách hợp pháp.

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng cho biết thêm rằng, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương – bố của chị là tác giả của ca khúc nổi tiếng Tình ta biển bạc đồng xanh cũng là một “nạn nhân” của BH Media. Theo đó, cách đây nhiều năm, BH Media đã tìm đến thuyết phục nhạc sĩ ký hợp đồng chuyển nhượng bản quyền tác giả của ca khúc này với một số tiền rất khiêm tốn.

Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương vì đã lớn tuổi, không hiểu biết nhiều về bản quyền và công nghệ số nên đã đồng ý chuyển nhượng quyền tác giả ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh cho phía BH Media. Tuy nhiên, sau đó, ca sĩ Mỹ Lệ phát hiện phía BH Media đã đánh gậy bản quyền tất cả các video sử dụng bài hát này và “chiếm dụng” quyền sở hữu của tác giả. Việc này khiến nhạc sĩ Hoàng Sông Hương và gia đình hết sức bức xúc, phẫn nộ.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù đã nhiều lần gia đình của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương đề nghị BH Media giải quyết dứt điểm sự việc này nhưng đến nay vẫn chưa được. Được biết, vụ án liên quan đến hợp đồng quyền tác giả tác phẩm Tình ta biển bạc đồng xanh vừa được xét xử sơ thẩm tại Hà Nội vào tháng 3 vừa qua. Dự kiến cũng sẽ có phiên phúc thẩm.