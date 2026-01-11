4 nguyên tắc chi tiêu giúp cô gái 25 tuổi tích 400 triệu đồng xây nhà cho bố mẹ

Thanh Hằng cho biết sau khi tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022 và xin được công việc trong một ngân hàng thuộc nhóm Big4, cô tự nhủ sẽ tích cóp đều đặn mỗi tháng để hỗ trợ bố mẹ ở quê cải tạo nhà. Nữ nhân viên văn phòng tiết lộ thu nhập trong giai đoạn đó của cô dao động khoảng ngoài 30 triệu đồng một tháng.

"Số tiền không lớn nếu so với nhiều người, nhưng với tôi, đó là thành quả của việc tiết kiệm từ đồng lương văn phòng", Hằng nói.

Hằng nói cô có chút tự hào về bản thân vì đã đạt mục tiêu sửa lại nhà cho bố mẹ. Ảnh: NVCC

Lớn lên trong gia đình có mẹ làm nội trợ và bố làm thợ xây, Thanh Hằng sớm nhận thức bố mẹ đã vất vả, nỗ lực ra sao để nuôi dạy chị em cô. Vì thế, từ khi là sinh viên năm nhất, Hằng vừa cố gắng giành học bổng, vừa làm thêm để tự trang trải chi phí đắt đỏ ở thủ đô. Ra trường, dù có công việc với mức thu nhập khá tốt so với mặt bằng chung, Hằng vẫn chọn sống trong căn phòng trọ 20 mét vuông ở Hà Nội. Cuộc sống giản dị ấy là lựa chọn có chủ đích, bởi với cô, báo hiếu không phải là điều để chờ đến khi "dư dả".

"Tôi không muốn đợi đến khi giàu mới báo hiếu, vì cha mẹ không thể chờ mãi", Hằng nói, cho biết suy nghĩ này xuất phát từ việc bà ngoại qua đời vì ung thư ở tuổi 59, đúng lúc con cái vừa ổn định cuộc sống, khiến cô muốn báo hiếu bố mẹ càng sớm càng tốt.

Chia sẻ hành trình tiết kiệm tiền trong ba năm để sửa nhà cho bố mẹ lên TikTok, Hằng nói cô khá bất ngờ khi nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn trẻ làm công ăn lương, nói rằng họ có thêm động lực để nuôi ước mơ báo hiếu. Theo Hằng, việc có tích lũy được tiền hay không phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh, lựa chọn và mục tiêu sống của mỗi người. Cô cho rằng điều quan trọng nhất là xác định rõ mục tiêu tiết kiệm bằng những con số cụ thể, kèm theo mốc thời gian rõ ràng.

"Khi gắn việc tiết kiệm với một mục tiêu cụ thể, mỗi khoản tiền để dành giúp bạn từng bước tiến gần hơn tới ước mơ. Chính điều đó tạo động lực để chúng ta theo đuổi đến cùng, thay vì dễ bỏ cuộc giữa chừng", Hằng nói.

Cô lấy ví dụ, nếu đặt mục tiêu tiết kiệm 400 triệu đồng để xây nhà trong vòng 3 năm, mỗi tháng cần dành ra khoảng 11 triệu đồng. Ngay khi nhận lương, bạn nên đã chủ động trích khoản này để gửi tiết kiệm; khi số tiền lớn dần có thể cân nhắc các hình thức tích lũy khác như mua vàng. Việc duy trì đều đặn mỗi tháng giúp hình thành kỷ luật tài chính. "Chỉ cần kiên trì tích tiểu thành đại, đến lúc nhìn lại, chính mình cũng sẽ bất ngờ với những gì đã làm được", cô nói.

Hằng cho hay đằng sau khoản tiền hơn 400 triệu đồng là 4 nguyên tắc chi tiêu tiết kiệm "nhỏ nhưng bền", được cô duy trì đều đặn nhiều năm, từ khi còn là sinh viên trên giảng đường đại học.

Ngoài công việc, Hằng cũng dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống trong 'khuôn khổ' do chính mình đặt ra. Ảnh: NVCC

Ghi chép chi tiêu mỗi ngày

Hằng bắt đầu ghi chép chi tiêu từ năm nhất đại học và duy trì thói quen này khoảng bảy năm qua. "Ban đầu, tôi viết vào sổ, sau đó chuyển sang sử dụng ứng dụng trên điện thoại. Tôi phân bổ mọi khoản chi theo từng hạng mục như ăn uống, thuê trọ, điện nước, đi lại... Thói quen này giúp tôi kiểm soát chặt dòng tiền và hạn chế chi tiêu quá tay", Hằng nói.

Sống tối giản, ưu tiên điều cần thiết

Ở tuổi 25, việc không uống trà sữa, ít đi cà phê hay hạn chế ăn ngoài có thể bị xem là "khác thường", nhưng với Hằng, đó là lối sống đã trở thành thói quen. Cô chủ yếu tự nấu ăn, một phần vì mẹ ở quê thường gửi thực phẩm lên, phần khác để chủ động kiểm soát chi tiêu. Trung bình mỗi tháng, tiền ăn của Hằng chỉ khoảng 1,5-2 triệu đồng, song vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng với hoa quả, sữa chua và các bữa ăn cân đối.

"Tôi biết rõ rằng muốn làm việc lâu dài thì phải có sức khỏe. Có sức khỏe mới cày cuốc kiếm tiền được", cô cười nói.

Tuy thắt chặt chi tiêu nhưng Hằng không bỏ bê chăm sóc bản thân. Ảnh: NVCC

Mua sắm vừa đủ

Hằng giữ thói quen mua sắm chừng mực, không chạy theo xu hướng hay hàng hiệu, đồ xa xỉ. Mỹ phẩm của cô chỉ vài món thiết yếu, dùng hết mới mua thêm. Quần áo, túi xách, cô sẵn sàng tận dụng lại đồ cũ của em gái hoặc người quen. "Suốt bốn năm đại học, tôi chỉ dùng một chiếc túi được cho, đến khi đi làm ổn định mới mua chiếc túi mới đầu tiên cho bản thân", cô thành thật nói.

Theo Hằng, cách chi tiêu này không phải sự kham khổ hay tự ép mình tiết kiệm, mà đơn giản là lựa chọn không chi tiền cho những thứ không thật sự cần thiết.

Rèn luyện sức khỏe theo cách tiết kiệm

Thay vì bỏ tiền trăm hoặc tiền triệu đến phòng gym, thuê huấn luyện viên cá nhân, Hằng chọn chạy bộ ở công viên, vừa miễn phí, vừa được hít thở không khí trong lành. Phòng trọ không có máy giặt, cô giặt tay hầu hết quần áo, chỉ mang ra tiệm khi thời tiết quá lạnh hoặc đồ quá nặng. Cách này vừa tiết kiệm, vừa giúp cô tập thể dục, vận động nhẹ nhàng.

Cô gái Quảng Ninh cho biết chính những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, theo thời gian, đã tích tiểu thành đại. Mỗi tháng tiết kiệm một chút, sau gần ba năm, Hằng góp đủ khoản tiền trong khả năng để hỗ trợ bố mẹ xây sửa nhà.