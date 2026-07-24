Tuổi đôi mươi của hai công chúa Tây Ban Nha

Sau khi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, hình ảnh Công chúa Leonor và Vương nữ Sofia cùng chạm vào chiếc cúp vàng gây chú ý. Khoảnh khắc này gợi lại hình ảnh hai chị em từng đứng bên danh hiệu tương tự cách đây 16 năm, khiến tên tuổi họ được nhắc trở lại trên nhiều diễn đàn về hoàng gia.

Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz sinh ngày 31/10/2005 tại Madrid, là con gái đầu của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Khi cha lên ngôi ngày 19/6/2014, cô trở thành người đứng đầu danh sách kế vị, mang tước hiệu Công chúa xứ Asturias.

Sofia de Todos los Santos de Borbón y Ortiz sinh ngày 29/4/2007, hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị. Tước hiệu chính thức của cô là Infanta Sofía, dành cho con gái quốc vương không giữ vị trí người kế vị trực tiếp.

Hai chị em cùng học tại trường Santa María de los Rosales ở Madrid, sau đó lần lượt sang UWC Atlantic College tại xứ Wales hoàn thành chương trình Tú tài Quốc tế. Leonor tốt nghiệp tháng 5/2023, còn Sofia kết thúc khóa học vào tháng 5/2025.

Là nữ vương tương lai, Leonor được chuẩn bị theo lịch trình chặt chẽ hơn em gái. Ngày 31/10/2023, khi tròn 18 tuổi, cô tuyên thệ trung thành với Hiến pháp trước Quốc hội Tây Ban Nha, xác nhận vai trò người thừa kế ngai vàng.

Leonor bắt đầu chương trình huấn luyện quân sự ngày 17/8/2023 tại Học viện Quân sự Zaragoza. Cô hoàn thành giai đoạn lục quân tháng 7/2024, sau đó chuyển tới Học viện Hải quân Marín và tham gia hành trình trên tàu Juan Sebastián de Elcano từ tháng 1 đến tháng 7/2025.

Tháng 9/2025, Leonor bước vào năm cuối tại Học viện Không quân và Không gian ở San Javier. Cô được đào tạo bay, tham gia khóa nhảy dù và trở thành thành viên đầu tiên của Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn thành chương trình này.

Từ tháng 9, Leonor dự kiến học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III Madrid. Cô sẽ theo học tại cơ sở Getafe, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính thức của người kế vị.

Sofia không phải trải qua huấn luyện quân sự nên có nhiều lựa chọn hơn trong việc học. Tháng 9/2025, cô bắt đầu chương trình cử nhân Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Forward College, cơ sở giáo dục liên kết với Đại học London.

Dù không phải người kế vị, Sofia ngày càng xuất hiện nhiều trong các hoạt động công chúng. Cô thường đứng phía sau để Leonor thực hiện những nghi thức dành riêng cho người thừa kế, đồng thời đồng hành cùng chị tại các lễ trao giải, hoạt động văn hóa và sự kiện thể thao.

Bóng đá là sở thích dễ nhận thấy của hai chị em. Năm 2022, họ tới Anh cổ vũ tuyển nữ Tây Ban Nha tại Euro trong chuyến công tác quốc tế đầu tiên không có bố mẹ. Sofia sau đó cùng Hoàng hậu Letizia đến Australia, chứng kiến tuyển nữ vô địch World Cup 2023.

Ngoài thể thao, hai chị em quan tâm đến âm nhạc và từng được nhìn thấy hát, nhảy cùng bạn bè trong buổi biểu diễn của Bad Bunny tại Madrid.

Leonor và Sofia không có tài khoản Instagram cá nhân công khai hoặc được xác nhận. Các hoạt động của họ được cập nhật trên @casareal.es, tài khoản chính thức của Hoàng gia Tây Ban Nha ra mắt tháng 6/2024, hiện có khoảng 1,3 triệu người theo dõi. Những tài khoản mang tên hai chị em phần lớn là fanpage.

Phong cách thời trang cũng giúp họ thu hút công chúng trẻ. Leonor thường chọn suit, váy dài và trang phục đơn sắc, phù hợp hình ảnh người kế vị.

Sofia có cách mặc phóng khoáng hơn với những gam màu tươi sáng. Hai chị em thường phối đồ hài hòa thay vì mặc giống hệt nhau.

Trong lễ trưởng thành của Leonor năm 2023, Vua Felipe VI nói con gái sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình và người dân Tây Ban Nha trên hành trình phía trước. Leonor khi đó cam kết phục vụ đất nước bằng sự tôn trọng và trung thành. Trong những năm tới, cô được kỳ vọng đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ của người kế vị, còn Sofia có thể trở thành người đồng hành quan trọng của chị trong các hoạt động Hoàng gia.