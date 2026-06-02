Nữ sinh duy nhất đội tuyển Việt Nam tỏa sáng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2026 có cái tên rất ấn tượng

Nữ sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á 2026

"Em cảm thấy rất vui vì những nỗ lực của mình đã có kết quả. Khi Việt Nam được xướng tên và lá cờ đỏ sao vàng được giương căng trên sân khấu, em và các bạn đều thấy vô cùng tự hào và xúc động", Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ với PV báo Dân Việt sau khi giành huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026).

Kết quả tại APhO 2026 tiếp tục nối dài bảng thành tích ấn tượng của nữ sinh Hà Nội. Trước đó, tại kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) năm 2025, Nguyên Nguyên đã xuất sắc giành huy chương Vàng, trở thành nữ sinh Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này. Em cũng là học sinh nữ duy nhất đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi năm đó.

Vũ Nguyên Nguyên (thứ 4, từ trái sang) là nữ sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026). Ảnh: NVCC

Để góp mặt trong đội tuyển chính thức dự IOAA, Nguyên Nguyên đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe. Ở các vòng thi, em đều khẳng định năng lực với vị trí dẫn đầu. Năm 2026, em tiếp tục giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý trước khi mang về huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á.

Điều đặc biệt là đội tuyển APhO của Việt Nam năm nay có tới 5 học sinh lớp 11. Theo Nguyên Nguyên, tuổi tác không phải điều mà các thành viên quá bận tâm.

"Cả đội rất đoàn kết và luôn động viên nhau. Chúng em tập trung vào cuộc thi và những trải nghiệm mình có được, không đặt nặng vấn đề tuổi tác", em cho biết.

Ít ai biết rằng niềm yêu thích Vật lý của Nguyên Nguyên bắt đầu từ những cuốn sách khoa học dành cho thiếu nhi. Những câu hỏi về các hiện tượng tự nhiên đã khơi dậy sự tò mò và dẫn em đến với môn học này.

"Em thấy Vật lý có thể lý giải rất nhiều hiện tượng thực tế thú vị", nữ sinh chia sẻ.

Về phương pháp học tập, Nguyên Nguyên cho rằng bản thân không có bí quyết đặc biệt. Điều quan trọng nhất là tập trung trong quá trình học, nắm chắc lý thuyết rồi kiên trì rèn luyện bài tập.

"Trên lớp, ngoài việc ghi chép đầy đủ bài thầy cô giảng giải, hướng dẫn, em còn ghi thêm những phần kiến thức cần lưu ý. Em cũng chủ động sưu tầm thêm bài tập, tài liệu để đọc và làm nhằm củng cố, mở rộng kiến thức đã học", Nguyên Nguyên cho hay.

Ngay từ khi còn học THCS, Nguyên Nguyên đã cho thấy năng khiếu nổi bật với môn Vật lý. Em từng đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật lý. Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10, em trở thành thủ khoa chuyên Vật lý của Hà Nội với tổng điểm xét tuyển 47,5/50; trong đó môn chuyên đạt 9,5 điểm - mức điểm cao nhất trong khoảng 800 thí sinh đăng ký vào lớp chuyên này. Em cũng đạt điểm 10 ở hai môn Toán và Tiếng Anh, 8,5 điểm môn Ngữ văn. Trước đó, nữ sinh cũng trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên với 9,5 điểm môn Vật lý.

Sau thành công tại APhO 2026, mục tiêu trước mắt của Nguyên Nguyên là kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 tới. Xa hơn, em mong muốn theo học các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật.

Gia đình và thầy cô đồng hành phía sau thành công của nữ sinh yêu Vật lý

Đằng sau những thành tích nổi bật của Vũ Nguyên Nguyên là sự đồng hành bền bỉ của gia đình, nhà trường và các thầy cô giáo.

Nguyên Nguyên cho biết em rất biết ơn Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập, bồi dưỡng và tham gia các kỳ thi quốc tế.

"Trường Hà Nội - Amsterdam là nơi cho em những nền tảng đầu tiên cả về kiến thức và tinh thần. Em cảm ơn cô chủ nhiệm Bích Hằng đã luôn động viên, hỗ trợ em. Em đặc biệt cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Quang, lãnh đội tuyển Vật lý, đã đồng hành cùng em suốt hành trình vừa qua, truyền dạy kiến thức và động viên tinh thần", Nguyên Nguyên chia sẻ.

Nhận xét về học trò của mình, thầy Nguyễn Xuân Quang - Tổ trưởng Tổ Vật lý, giáo viên chủ nhiệm và cũng là lãnh đội tuyển Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - cho biết Nguyên Nguyên là học sinh rất tự giác, chăm chỉ và có niềm đam mê đặc biệt với các môn khoa học.

"Con có nền tảng Toán học tốt nhưng cũng sở hữu giác quan và tư duy Vật lý rất nhạy bén. Khi gặp những vấn đề khó, hóc búa, con luôn kiên trì để tìm ra lời giải ngắn gọn và độc đáo. Đó là tố chất rất đáng quý để có thể theo đuổi sâu hơn lĩnh vực khoa học trong tương lai", thầy Quang nhận xét.

Là người đồng hành sát sao cùng con gái trong những năm qua, chị Mai Kiều Lê, mẹ của Nguyên Nguyên, cho biết gia đình luôn lựa chọn cách hỗ trợ thay vì áp đặt.

"Gia đình tạo cho con một môi trường để có thể tự chủ nhất trong quá trình trưởng thành. Chúng tôi chỉ giữ vai trò quan sát, hỗ trợ, còn mọi việc đều để con chủ động quyết định", chị Lê chia sẻ.

Người mẹ cũng không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến thành quả của con sau những tháng ngày nỗ lực.

"Trong quá trình ôn thi, con thực sự rất cố gắng. Khi con đạt được thành tích, tôi thấy xúc động và nhẹ nhõm vì những nỗ lực ấy đã có kết quả. Nhưng xúc động nhất vẫn là khi nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam xuất hiện bên cạnh cờ của các quốc gia khác trên thế giới", chị nói.

Theo chị Lê, mỗi lần tham dự một kỳ thi quốc tế, Nguyên Nguyên đều dặn mẹ chuẩn bị cho mình một lá cờ Tổ quốc thật đẹp để mang theo.

Nhắc đến hành trình chinh phục các kỳ thi khoa học quốc tế, chị cũng cho rằng các nữ sinh đôi khi gặp thêm những khó khăn nhất định về thể lực và sức khỏe trong những giai đoạn ôn luyện căng thẳng. Tuy vậy, bằng sự kiên trì và quyết tâm, Nguyên Nguyên đã từng bước vượt qua những thử thách đó để gặt hái thành tích đáng tự hào.

Về ý nghĩa cái tên "Nguyên Nguyên" mà nhiều người tò mò, nữ sinh cho biết em từng hỏi bố mẹ nhưng chưa được tiết lộ. Còn chị Mai Kiều Lê chỉ mỉm cười chia sẻ: "Con gái có duyên với cái tên Nguyên Nguyên, gia đình xin được giữ riêng điều đó".