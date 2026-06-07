Em gái Đặng Văn Lâm đón tuổi 19

Trên trang cá nhân ngày 6/6, ông Đặng Văn Sơn - bố Thanh Giang - chia sẻ lại bộ ảnh của con gái kèm lời chúc tuổi mới thành công và hạnh phúc. "Chúc mừng con gái yêu của bố mẹ, tuổi 19 là tuổi bố mẹ mong đợi đã lâu, con đã trưởng thành, hãy bay vào cuộc sống với đôi cánh non yếu của mình, bố mẹ luôn bên cạnh và đồng hành cùng con", ông Sơn nhắn nhủ con gái.

Thanh Giang cao 1,77 m, mang hai dòng máu Việt - Nga.

Hôm 25/5, em gái thủ môn Văn Lâm tham gia casting chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa Xuân Hè 2026, diễn ra tại TP HCM vào tháng 6 tới nhưng bị loại. Chia sẻ với Ngôi Sao, Thanh Giang cho biết xem thử thách lần này là kinh nghiệm thay vì nghi ngờ bản thân, từ đó biến thành động lực để cô tiếp tục cố gắng và hoàn thiện mình.

Thanh Giang lần đầu debut làm người mẫu hồi tháng 4, khi cô tham gia trình diễn thời trang cho một thương hiệu.

Có bố mẹ là nghệ sĩ múa, nên Thanh Giang từng được học ballet. Hiện cô học Đại học tại TP HCM.

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007 tại Nga, là em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm. Từ nhỏ, Thanh Giang đã gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, từng được báo Thái Lan dành nhiều lời khen. Năm 12 tuổi, khi đến cổ vũ anh trai thi đấu, Thanh Giang được tờ Siam Sport của Thái đăng ảnh và miêu tả là một cô bé mang dòng máu lai Á - Âu với ngoại hình dễ thương.

Cô hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại TP HCM. Là em út trong nhà nên Thanh Giang được hai anh trai yêu chiều. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với chị dâu Yến Xuân. Có anh trai là thủ môn nổi tiếng cùng với vẻ ngoài xinh xắn, Thanh Giang nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi có hơn 22.000 người theo dõi trang cá nhân.

Đặng Thanh Giang đón Tết 2026 cùng bố mẹ và vợ chồng anh trai tại TP HCM.