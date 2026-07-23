Cưới chị chủ nhà trọ, đêm tân hôn, chàng trai trẻ khóc nghẹn vì phải ký vào bản cam kết gông xiềng

Tôi năm nay mới 22 tuổi, sinh viên năm 4.

Người ta cưới vợ, đêm tân hôn là đêm hạnh phúc nhất đời. Còn đêm tân hôn của tôi, nó lạnh lẽo đến mức tôi phải ngồi co ro ở góc giường và chỉ muốn chạy trốn khỏi chính căn nhà này.

Rơi vào bẫy tình của chị chủ nhà trọ

Tôi lên thành phố học đại học, thuê trọ trong dãy nhà cấp 4 của chị. Chị hơn tôi 12 tuổi, đã một đời chồng, hai đứa con gửi bên nội. Chị đẹp theo kiểu đàn bà từng trải, sắc sảo, nói chuyện ngọt mà ánh mắt lúc nào cũng như nhìn thấu người khác.

Tôi chẳng nhớ rõ mình đã ôm chị từ lúc nào, chỉ nhớ vòng tay chị siết rất chặt, như sợ tôi chạy mất.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ chị là chủ nhà tốt bụng. Thỉnh thoảng chị gọi với sang: "Phong ơi, sang ăn cơm với chị cho vui, chị nấu nhiều quá". Lúc thì cho tôi quả cam, chai bia, bảo là đồ thắp hương, đồ lễ không ai dùng. Tôi là sinh viên nghèo, bữa đói bữa no, có người cho ăn thì mừng, nghĩ gì nhiều.

Dần dần nó hơi khác. Chị mua cho tôi cái áo sơ mi mới, bảo thấy tôi mặc áo cũ sờn vai tội quá. Rồi lại rủ tôi sang sửa giúp cái bóng đèn, cái vòi nước. Những bữa cơm của hai người trong căn phòng điều hòa mát lạnh, chị ngồi gần hơn, hơi rượu vang thoang thoảng, tiếng cười nói cứ dính vào nhau.

Tôi không phải thằng ngốc, tôi lờ mờ hiểu. Nhưng tôi hèn. Lúc bố tôi ở quê trở bệnh nặng phải cấp cứu, nhà không xoay đâu ra tiền. Tôi gọi về, mẹ chỉ khóc. Tôi cũng bất lực, ngồi ôm mặt trước cửa phòng.

Chị đi qua, biết chuyện, liền chuyển ngay cho tôi 300 triệu, bảo cứ lo cho bố đã, bao giờ có thì trả, không có thì thôi. Số tiền đó cứu bố tôi qua cơn nguy kịch, cũng cứu nhà tôi khỏi cảnh bán nhà, bán đất, cứu em tôi khỏi thất học. Từ lúc đó, tôi không còn dám tránh xa chị nữa. Tôi mang một món nợ ân tình quá lớn.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một đêm mưa to, mất điện cả dãy trọ. Chị nhắn tôi sang ăn lẩu cho ấm. Tôi uống vài chén rượu trắng, người nóng bừng lên. Chị cũng uống, má đỏ hây hây, kể về cuộc hôn nhân cũ bị chồng phản bội, về nỗi cô đơn khi đêm về chỉ có một mình trong căn nhà rộng.

Tôi chẳng nhớ rõ mình đã ôm chị từ lúc nào, chỉ nhớ vòng tay chị siết rất chặt, như sợ tôi chạy mất.

Tôi trai trẻ đang hừng hực sức sống, một lần "quen mùi" sẽ lại có lần sau. Chúng tôi cứ dùng dằng mối quan hệ "chị em bạn giường" như vậy.

Khi chị cầm que thử thai đặt trước mặt tôi, tôi chết lặng. Chị bình thản nói: "Chị giữ con. Em phải có trách nhiệm". Tôi 22 tuổi, trong túi không mấy khi dư ra 500 nghìn, bằng đại học còn chưa lấy.

Tôi hoảng loạn xin chị bỏ, chị khóc, chị chửi tôi là đồ vô ơn, lôi hết chuyện tiền nong, chuyện bố tôi ra kể. Cuối cùng tôi đành thú thật với bố mẹ.

Bố mẹ tôi ở quê lên, gầy rộc cả người. Mẹ tôi chỉ biết gạt nước mắt, bố tôi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác rồi bảo: "Làm thằng đàn ông thì phải chịu trách nhiệm. Dù sao nó cũng cứu bố một mạng". Thế là cưới.

Đám cưới của tôi gọn nhẹ đến tủi hổ. Không rạp cưới, không váy cô dâu lộng lẫy. Chỉ vài mâm cơm đặt ở nhà hàng xóm, mời họ hàng thân thiết. Bên nhà tôi chỉ có bố mẹ và anh chị. Bạn bè đại học không một ai biết tôi cưới vợ. Tôi không dám mời. Tôi sợ ánh mắt của chúng nó nhìn tôi, thằng sinh viên cưới bà chủ nhà hơn 12 tuổi.

Đêm tân hôn đầy chua xót

Đêm tân hôn, chị, à không, vợ tôi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ lụa rồi ngồi chễm chệ giữa giường tân hôn, trang điểm vẫn còn đậm lắm. Chị vỗ vỗ xuống giường bảo tôi lại ngồi.

Tôi cứ ngỡ sẽ là một đêm tân hôn ngọt ngào, nhưng không, chị lôi từ trong ngăn tủ ra một tập giấy A4 đã đánh máy sẵn, kẹp rất ngay ngắn.

"Đây là bản cam kết trước hôn nhân, với cả bản kê khai tài sản. Em đọc rồi ký vào cho chị", chị nói, giọng rất nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối.

Tôi cầm lên đọc, tay run run.

Điều 1: Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không được tự ý đi xin việc bên ngoài. Tôi phải ở nhà quản lý dãy trọ 15 phòng cho vợ. Hàng tháng vợ sẽ trả lương 6 triệu.

Điều 2: Tôi không được tham gia tiệc tùng, liên hoan, sinh nhật bạn bè nếu không có sự cho phép của vợ. Đi đâu, làm gì, với ai phải báo cáo.

Điều 3: Tuyệt đối không được uống rượu say bên ngoài, không được đi hát karaoke, massage, những nơi phức tạp. Muốn uống thì về nhà vợ mua cho.

Điều 4: Người nhà tôi ở quê muốn lên thăm phải báo trước ít nhất 3 ngày để vợ sắp xếp, và không được ở lại quá 2 ngày, để tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh phòng trọ.

Cuối cùng là bản kê khai tài sản. Toàn bộ dãy trọ, mảnh đất, tiền tiết kiệm đều là tài sản riêng của vợ có trước hôn nhân. Nếu tôi ngoại tình, phản bội hoặc đơn phương ly hôn, tôi sẽ ra đi tay trắng và phải bồi thường tổn thất tinh thần cho vợ.

Chị còn cẩn thận nói: "Mai chị đưa cho luật sư công chứng. Em yên tâm, chị làm thế cũng chỉ vì muốn giữ gia đình thôi. Chị bị phản bội một lần rồi, chị sợ lắm".

Tôi ngồi chết trân. Ngoài trời vẫn mưa lâm râm như cái đêm tân hôn định mệnh đó. Trong phòng, điều hòa vẫn mát lạnh, mùi hoa hồng cắm ở đầu giường nồng nặc đến ngột ngạt.

Tôi nhìn người đàn bà trước mặt mình, người vừa trở thành vợ tôi, đang mang trong bụng giọt máu của tôi. Tôi không còn nhận ra chị chủ nhà hay cười, hay cho tôi đồ ăn ngày nào nữa.

Tôi thấy lạnh. Cái lạnh chạy từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Tôi mới 22 tuổi thôi. Bạn bè tôi còn đang lo luận văn tốt nghiệp, lo đi thực tập, lo tối nay đi đá bóng ở đâu, đi uống bia với ai. Còn tôi, tôi đã bị trói chặt vào một cuộc hôn nhân chắp vá bằng một bản hợp đồng.

Tôi cúi đầu ký. Nét chữ nguệch ngoạc. Vợ tôi mỉm cười hài lòng, cất tập giấy vào két sắt, khóa lại. Rồi chị tắt đèn.

Đêm tân hôn của tôi, tôi nằm quay lưng lại, nước mắt cứ ứa ra mà không dám thành tiếng. Tôi khóc cho tuổi 22 của mình, khóc cho sự hèn nhát, cho món nợ ân tình mà có lẽ cả đời này tôi trả không hết. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi, như ai đó đang khóc thay cho tôi.