Những cuộc ly hôn gây chú ý trong hoàng gia thế giới

Hoàng tử Nikolaos và Công nương Tatiana

Hoàng gia Hy Lạp ngày 19/4/2024 ra thông báo xác nhận Hoàng tử Nikolaos và Công nương Tatiana quyết định ly hôn sau 14 năm chung sống.

Hoàng tử Nikolaos và bà Tatiana - người làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện - kết hôn ngày 25/8/2010 tại tu viện Ayios Nikolaos có từ thế kỷ 19. Sau lễ cưới, Tatiana từng chia sẻ với Vogue: "Tôi không cảm thấy mình là công nương. Tôi cũng không nghĩ mình đã kết hôn với một hoàng tử mang tước vị". Cả hai không có con chung.

Sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai cho biết đây là quyết định khó khăn. Thông báo nêu rõ: "Hoàng tử Nikolaos và Công nương Tatiana, sau 14 năm chung sống, đã quyết định chấm dứt hôn nhân. Cả hai đều thừa nhận đây là quyết định không dễ dàng, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tôn trọng sâu sắc dành cho nhau, cũng như tình cảm đã cùng nhau vun đắp trong suốt những năm qua.

Những giá trị về sự tôn trọng và thấu hiểu sẽ tiếp tục là nền tảng cho mối quan hệ trong tương lai - một tình bạn chân thành và bền chặt. Hai người sẽ tiếp tục sinh sống, làm việc tại Hy Lạp, nơi cả hai đều coi là quê hương. Gia đình sẽ luôn ở bên họ. Chúng tôi xin cảm ơn sự tôn trọng và kín đáo từ công chúng".

Vua Charles và cố Công nương Diana

Vua Charles và cố Công nương Diana kết hôn năm 1981, nhưng đến năm 1992 đã sống ly thân. Trong bối cảnh nhiều tin đồn về rạn nứt, Thủ tướng Anh khi đó là John Major xác nhận việc họ chia tay trước Hạ viện vào tháng 12/1992, với tuyên bố ngắn gọn: "Quyết định này được đưa ra trong tinh thần hòa thuận và cả hai sẽ tiếp tục cùng đồng hành trong việc nuôi dạy các con".

Năm 1996, Nữ hoàng Elizabeth II cho phép hai người ly hôn. Thông báo khi đó nêu rõ: "Sau khi xem xét tình hình hiện tại, Nữ hoàng đã gửi thư tới cả Hoàng tử và Công nương vào đầu tuần này, bày tỏ quan điểm - với sự ủng hộ của Công tước xứ Edinburgh - rằng việc ly hôn sớm là điều nên làm. Thân vương xứ Wales cũng đồng quan điểm và đã thông báo với Công nương xứ Wales kể từ khi nhận được bức thư. Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để hỗ trợ và giúp đỡ Hoàng tử và Công nương xứ Wales, đặc biệt là các con của họ, trong giai đoạn khó khăn này".

Công chúa Anne và Đại úy Mark Phillips

Công chúa Anne là con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II và là em gái của Vua Charles III. Bà nổi tiếng là một trong những thành viên Hoàng gia Anh hoạt động tích cực nhất.

Sau đám cưới hoàng gia năm 1973, Công chúa Anne và người chồng đầu tiên - Đại úy Mark Phillips - thông báo ly thân vào năm 1989 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 1992. Sau khi con gái Zara chào đời không lâu, hôn nhân của họ liên tục vướng tin đồn rạn nứt, và cả hai cũng ít khi xuất hiện cùng nhau.

Khi Điện Buckingham xác nhận việc ly thân, thông báo nêu rõ: "Công chúa Hoàng gia và Đại úy Mark Phillips đã quyết định ly thân trên cơ sở thỏa thuận chung. Hiện chưa có kế hoạch tiến hành thủ tục ly hôn". Sau đó, Công chúa Anne kết hôn với Phó đô đốc Sir Timothy Laurence.

Cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor và Sarah Ferguson

Sau 6 năm chung sống, Andrew Mountbatten-Windsor và Sarah Ferguson thông báo ly thân vào năm 1992, trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn 4 năm sau đó.

Điện Buckingham xác nhận việc chia tay "trong hòa thuận" sau nhiều tuần xuất hiện đồn đoán.

Thông báo nêu rõ: "Trước những suy đoán của truyền thông - điều Nữ hoàng đặc biệt không mong muốn trong thời gian diễn ra chiến dịch bầu cử - Hoàng gia xin đưa ra tuyên bố sau: Tuần trước, các luật sư đại diện cho Nữ công tước xứ York đã bắt đầu thảo luận về việc ly thân chính thức giữa Công tước và Nữ công tước. Các cuộc thảo luận hiện chưa hoàn tất và sẽ không có thêm bình luận cho đến khi có kết luận. Nữ hoàng mong truyền thông tôn trọng đời tư của Công tước, Nữ công tước xứ York và các con của họ".

Sau khi chia tay, hai người vẫn sống chung tại dinh thự Royal Lodge ở Windsor, duy trì mối quan hệ gần gũi, từng làm dấy lên đồn đoán về khả năng tái hợp. Tuy nhiên, hiện họ đã sống riêng sau bê bối liên quan đến Epstein của Andrew.

Công chúa Margaret và Antony Armstrong-Jones

Năm 1978, Công chúa Margaret và nhiếp ảnh gia Antony Armstrong-Jones chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm.

Điện Kensington thông báo việc họ ly thân từ năm 1976. Dù khi đó khẳng định "không có kế hoạch ly hôn". Thông báo nêu rõ: "Công chúa Margaret, Nữ bá tước xứ Snowdon, và Bá tước xứ Snowdon đã thống nhất sống ly thân. Công chúa sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ và hoạt động công vụ mà không có Lord Snowdon tháp tùng. Hiện chưa có kế hoạch tiến hành thủ tục ly hôn".

Tuy nhiên, hai năm sau họ hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo The New York Times, Antony chia sẻ về cuộc chia tay: "Trước hết, tôi mong hai con của chúng tôi nhận được sự cảm thông; thứ hai, chúc Công chúa Margaret mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ với tất cả sự khiêm nhường tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ và tôn trọng mà tôi luôn dành cho chị gái của bà ấy, mẹ và toàn bộ gia đình bà".

Peter Phillips và Autumn Kelly

Peter Phillips là con trai của Công chúa Anne, cháu ngoại lớn nhất của Nữ hoàng Elizabeth II. Anh không mang tước vị hoàng gia.

Tháng 2/2020, Peter Phillips và vợ cũ Autumn Kelly thông báo chia tay sau 11 năm chung sống. Trong thông báo chung, người phát ngôn của họ nói: "Do cả Peter và Autumn đều không phải là thành viên cấp cao của Hoàng gia, nên việc họ ly thân vào năm ngoái không được thông báo chính thức.

Tuy nhiên, trước những bình luận từ truyền thông, chúng tôi đưa ra thông tin như sau: sau khi thông báo với Nữ hoàng và gia đình hai bên từ năm ngoái, Peter và Autumn đã cùng thống nhất ly thân. Quyết định ly hôn và chia sẻ quyền nuôi con được đưa ra sau nhiều tháng cân nhắc, dù đáng tiếc nhưng trong tinh thần đồng thuận".

Peter và Autumn kết hôn tại nhà nguyện St George ở Windsor vào ngày 17/5/2008 và hoàn tất thỏa thuận ly hôn vào năm 2021.

Hoàng tử Louis và Công chúa Tessy của Luxembourg

Hoàng tử Louis của Luxembourg và Công chúa Tessy chào đón con trai đầu lòng Gabriel 6 tháng trước khi kết hôn vào năm 2006. Sau đám cưới, Louis từ bỏ quyền kế vị của mình cũng như của các con.

Hai người tiếp tục có thêm con trai Noah vào năm 2007 trước khi thông báo chia tay vào tháng 1/2017, sau 10 năm chung sống. Trong tuyên bố từ Hoàng gia, cha mẹ của Louis là Đại Công tước Henri và Đại Công nương Maria Teresa xác nhận thông tin này.

Thông báo bằng tiếng Pháp nêu rõ: "Đại Công tước và Đại Công nương lấy làm tiếc khi thông báo Hoàng tử Louis và Công chúa Tessy đã quyết định ly hôn. Trong giai đoạn khó khăn này, họ mong muốn nhận được sự tôn trọng đời tư".

Thái tử Leka II và Thái tử phi Elia của Albania

Sau 8 năm chung sống, Thái tử Leka II của Albania và Thái tử phi Elia thông báo ly hôn theo thỏa thuận chung vào tháng 1/2024. Thông cáo đăng trên mạng xã hội cho biết con gái 3 tuổi của họ, Công chúa Geraldine, vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi chính thức thông báo Thái tử Leka và Elia Zaharia đã thống nhất chấm dứt hôn nhân. Khi hôn nhân không còn duy trì được như kỳ vọng, hai bên đã thống nhất chấm dứt và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.

Dù vậy, Thái tử Leka II cho rằng các giá trị về tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau sẽ tiếp tục là nền tảng cho mối quan hệ trong tương lai, với mục tiêu chung là nuôi dưỡng và giáo dục Công chúa Geraldine. Sức khỏe tinh thần và thể chất của Geraldine sẽ luôn là ưu tiên, nhằm bảo đảm cho cô bé một cuộc sống an toàn, hạnh phúc. Thái tử sẽ không đưa ra thêm bình luận và đề nghị tôn trọng quyền riêng tư".

Thái tử phi Elia - cựu diễn viên, ca sĩ - cũng chia sẻ thông điệp cảm ơn người theo dõi vì sự "tử tế" dành cho bà trong "những tháng ngày khó khăn" vừa qua.

Công chúa Sheikha Mahra của Dubai

Tháng 6/2024, Công chúa Sheikha Mahra - con gái của Tiểu vương Dubai - gây chấn động khi công khai thông báo ly hôn với chồng là Sheikh Mana trên Instagram (bài đăng sau đó đã bị xóa), chỉ một tháng sau khi sinh con gái.

Trong bài đăng, cô viết: "Gửi chồng, khi anh bận rộn với những mối quan hệ khác, tôi tuyên bố ly hôn. Tôi ly hôn với anh, tôi ly hôn với anh và tôi ly hôn với anh. Chúc anh mọi điều tốt đẹp. Vợ cũ của anh".

Việc lặp lại ba lần cụm "tôi ly hôn với anh" được cho là ám chỉ một truyền thống trong Hồi giáo. Sau đó, cô xóa toàn bộ ảnh chụp cùng chồng cũ trên tài khoản cá nhân. Một năm sau cuộc chia tay gây chú ý, công chúa được cho là đã tìm thấy tình yêu mới với rapper người Mỹ French Montana.