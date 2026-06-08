Tự cưới chính mình sau nhiều lần đổ vỡ tình cảm

Ngày 30/5, một buổi lễ kỳ lạ diễn ra tại bãi biển Cala d'Hort thuộc Ibiza, Tây Ban Nha. Bonnie Locket, 38 tuổi, đã chi ra 50.000 USD để tự tổ chức đám cưới. Trước sự chứng kiến của 8 người bạn thân thiết, cô khoác lên người chiếc váy cưới do Galia Lahav thiết kế có giá hơn 20.000 USD. Trang phục này từng nằm im lìm trong vali suốt 3 năm trời. Cô dâu tự đọc lời thề nguyện trước gương, sau đó tự đeo chiếc nhẫn kim cương trị giá 27.000 USD cho chính mình.

Quyết định này bắt nguồn từ một chuỗi những tổn thương tâm lý sâu sắc. Năm 2023, cô ly hôn chỉ sau 9 tháng chung sống dù trước đó đã có 11 năm gắn bó chung thủy, nguyên nhân do phát hiện chồng ngoại tình. Mối tình tiếp theo cũng kết thúc bằng sự phản bội tương tự. Đỉnh điểm là vào tháng 1/2026, một người thân thiết qua đời khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề.

Quá trình trị liệu tâm lý cùng sự kề vai sát cánh của bạn bè đã giúp người phụ nữ 38 tuổi dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Cô chia sẻ bản thân chọn chính mình không phải do mất niềm tin vào tình yêu, mà do cô hiểu rõ việc yêu thương bản thân phải được đặt lên hàng đầu. Locket cũng khẳng định cô vẫn sẵn sàng mở lòng trong tương lai nếu may mắn gặp đúng người.

Bonnie Locket cùng bạn bè trong hôn lễ ở Ibiza, Tây Ban Nha, ngày 30/5. NYP.

Buổi lễ của Locket thực chất là hình thức cam kết tự kết hôn, hay còn gọi là sologamy. Đây là một nghi thức mang tính biểu tượng cá nhân, hoàn toàn không có giá trị pháp lý hay giấy chứng nhận ràng buộc nào. Theo các nghiên cứu xã hội học, trào lưu này xuất hiện vào cuối thập niên 1990.

Hiện nay, xu hướng gia tăng người sống một mình cùng những thay đổi trong quan niệm về hôn nhân truyền thống đã khiến sologamy phát triển nhanh chóng. Hàng nghìn lượt gắn hashtag liên quan đang thu hút sự chú ý lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Thực tế, không ít phụ nữ ở nhiều quốc gia khác cũng từng chọn cách thức này để tôn vinh bản thân.

Tại bang Maryland, Mỹ, người phụ nữ 40 tuổi tên Andria Johnson từng chi 5.000 USD để tổ chức đám cưới đơn thân tại Tulum, Mexico. Tại Ấn Độ, Kshama Bindu được ghi nhận là một trong những phụ nữ đầu tiên thực hiện nghi thức tự cưới chính mình. Giới giải trí cũng không nằm ngoài trào lưu khi vào năm 2022, nữ ca sĩ Selena Gomez từng tổ chức một bữa tiệc theo chủ đề đám cưới đơn thân, rất lâu trước khi cô chính thức lên xe hoa với Benny Blanco vào năm 2025.

Theo: NYP