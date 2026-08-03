Trấn Thành - Hari Won 'ngày nào cũng ôm hôn' suốt 10 năm cưới

Mới đây trên trang cá nhân, Hari Won chia sẻ kỷ niệm do bạn thân - hot girl Hàn Quốc Young Ju - ghi lại khi ghé thăm gia đình Hari. Trong video, Young Ju quay cảnh Trấn Thành đi làm về tới cửa nhà, được vợ ra đón và ôm chặt, trao cho anh nhiều cử chỉ ngọt ngào.

"Cười hoài luôn. Vợ chồng tôi 10 năm nay ngày nào cũng vậy, gặp nhau là ra chào đón và ôm hôn", giọng ca 41 tuổi tiết lộ. Theo cô, những thói quen hàng ngày là yếu tố quan trọng để vun đắp tình cảm, giúp mối quan hệ luôn gắn bó và bền chặt hơn.

Phía dưới bài đăng, diễn viên Thúy Ngân, Anh Phạm cùng đông đảo khán giả bình luận thể hiện sự thích thú, ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mặn nồng của cặp sao 8X. "Thấy cưng quá, em thích nhìn thế giới yêu nhau", diễn viên Anh Phạm viết. "Anh chị tình cảm vậy hoài, người độc thân không thích đâu nhé", nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận hài hước trêu.

Hari Won âu yếm Trấn Thành khi chồng về nhà. Video: FBNV

Hồi tháng 2, sau khi xem phim Thỏ ơi do Trấn Thành đạo diễn, Hari Won bày tỏ: "Mình thấy yêu chồng nhiều hơn. Hari yêu người giỏi". Năm ngoái, xuất hiện với vai trò thành viên ban bình luận trong game show Người yêu tôi đỉnh nhất, cô phủ nhận thông tin cưới Trấn Thành vì tiền. "Tôi kết hôn bởi anh ấy yêu mình. Nhìn vào những hành động của Trấn Thành, tôi nghĩ dù một ngày nào đó hai đứa trắng tay, người đàn ông này sẽ không bao giờ để mình phải nhịn đói. Anh ấy nhất định sẽ kiếm cơm cho tôi ăn", người đẹp trải lòng.

Ca sĩ sinh năm 1985 khẳng định không bận tâm những đồn đoán xung quanh, chỉ tập trung vun vén gia đình do Trấn Thành xứng đáng để cô yên tâm trao cả cuộc đời. "Mọi chuyện trong quá khứ không thể thay đổi được, nhưng nghị lực có thể thay đổi hiện tại và tương lai", Hari nói.

Cặp sao không ngại tình tứ trước công chúng. Ảnh: FBNV

Trấn Thành sinh năm 1987, kém Hari Won hai tuổi. Họ tổ chức đám cưới vào 2016 sau một năm hẹn hò. Thời gian qua, tình yêu và hôn nhân của cặp sao là câu chuyện được quan tâm. Không ít lần bị đồn trục trặc tình cảm, thậm chí một số khán giả đặt nghi vấn hai người ký hợp đồng hôn nhân, họ có lúc giữ im lặng, khi lại đăng những hình ảnh hẹn hò, sóng đôi để ngầm phủ nhận.

Tháng 12/2023, Trấn Thành - Hari Won thực hiện bộ ảnh cưới ở Đà Lạt, kỷ niệm 8 năm yêu nhau, 7 năm kết hôn và 6 năm anh làm "ô sin" của bà xã. Mỹ nhân Hàn Quốc nhận xét Trấn Thành hiện tại khác rất nhiều, tốt gấp mấy lần mong đợi của cô so với hơn 10 năm trước - khi hai người mới bên nhau.

Trấn Thành cũng nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ. Anh thường xuyên tặng Hari Won những món quà đắt đỏ như túi xách hàng hiệu, trang sức cao cấp, dành thời gian đưa cô đi nghỉ dưỡng sang chảnh.