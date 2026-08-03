Katy Perry quấn quýt bạn trai trong kỳ nghỉ kỷ niệm một năm yêu

Ca sĩ 41 tuổi và cựu Thủ tướng Canada 54 tuổi tay trong tay dạo bước trên bãi biển ở miền nam nước Pháp, hôm 30/7.

Hai người liên tục trao nhau những nụ hôn nồng cháy, thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.

Katy Perry trông rạng rỡ hạnh phúc trong vòng tay bạn trai. Cô và Justin Trudeau bắt đầu gặp gỡ vào tháng 7 năm ngoái, giữ mối quan hệ bí mật trước khi chính thức công khai tình cảm vào tháng 10. Theo Daily Mail, kỳ nghỉ dài ngày ở Địa Trung Hải được cho là chuyến du lịch kỷ niệm một năm yêu của Katy và Justin.

Ngôi sao nhạc pop người Mỹ cũng đang nghỉ ngơi sau chặng lưu diễn ở châu Âu, kết thúc hôm 25/7. Cô sẽ trở lại sân khấu vào cuối tháng 8.

Cả hai tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau trong kỳ nghỉ. Các con của Justin Trudeau cũng như con gái của Katy Perry không xuất hiện trong chuyến đi này.

Justin Trudeau giữ chức Thủ tướng Canada từ năm 2015 đến tháng 3/2025. Ông thông báo ly thân với Sophie Grégoire Trudeau sau 18 năm chung sống vào năm 2023. Hai người có ba con: Xavier (18 tuổi), Ella-Grace (17 tuổi) và Hadrien (12 tuổi). Đầu năm nay, Xavier công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho mối quan hệ giữa cha mình và Katy Perry. Cậu cho biết thường gửi các ca khúc tự sáng tác để Perry góp ý. 'Khi thực sự hài lòng với một bài hát, tôi sẽ gửi cho cô ấy. Cô ấy luôn sẵn lòng đưa ra lời khuyên hoặc nói tôi nên thay đổi điều gì. Cô ấy rất dễ mến, gần gũi và tuyệt vời. Quan trọng nhất là bố tôi đang hạnh phúc', Xavier nói trên podcast Can’t Be Censored.

Trong khi đó, Katy Perry tìm thấy tình yêu mới sau khi hủy hôn ước với tài tử Orlando Bloom vào hè năm ngoái. Cô chia sẻ trên People hồi tháng 6 về cuộc sống hiện tại: 'Tôi cảm thấy mình vững vàng hơn ở nhiều khía cạnh cuộc sống. Tôi đang rất hạnh phúc trong tình yêu'.