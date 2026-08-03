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Katy Perry quấn quýt bạn trai trong kỳ nghỉ kỷ niệm một năm yêu

Sự kiện: Katy Perry

Pháp Ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn trên bãi biển Saint-Tropez, sau một năm hẹn hò.

Katy Perry quấn quýt bạn trai trong kỳ nghỉ kỷ niệm một năm yêu - 1

Ca sĩ 41 tuổi và cựu Thủ tướng Canada 54 tuổi tay trong tay dạo bước trên bãi biển ở miền nam nước Pháp, hôm 30/7.

Katy Perry quấn quýt bạn trai trong kỳ nghỉ kỷ niệm một năm yêu - 2

Hai người liên tục trao nhau những nụ hôn nồng cháy, thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.

Katy Perry quấn quýt bạn trai trong kỳ nghỉ kỷ niệm một năm yêu - 3

Katy Perry trông rạng rỡ hạnh phúc trong vòng tay bạn trai. Cô và Justin Trudeau bắt đầu gặp gỡ vào tháng 7 năm ngoái, giữ mối quan hệ bí mật trước khi chính thức công khai tình cảm vào tháng 10. Theo Daily Mail, kỳ nghỉ dài ngày ở Địa Trung Hải được cho là chuyến du lịch kỷ niệm một năm yêu của Katy và Justin.

Katy Perry quấn quýt bạn trai trong kỳ nghỉ kỷ niệm một năm yêu - 4

Ngôi sao nhạc pop người Mỹ cũng đang nghỉ ngơi sau chặng lưu diễn ở châu Âu, kết thúc hôm 25/7. Cô sẽ trở lại sân khấu vào cuối tháng 8.

Katy Perry quấn quýt bạn trai trong kỳ nghỉ kỷ niệm một năm yêu - 5

Cả hai tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau trong kỳ nghỉ. Các con của Justin Trudeau cũng như con gái của Katy Perry không xuất hiện trong chuyến đi này.

Katy Perry quấn quýt bạn trai trong kỳ nghỉ kỷ niệm một năm yêu - 6

Justin Trudeau giữ chức Thủ tướng Canada từ năm 2015 đến tháng 3/2025. Ông thông báo ly thân với Sophie Grégoire Trudeau sau 18 năm chung sống vào năm 2023. Hai người có ba con: Xavier (18 tuổi), Ella-Grace (17 tuổi) và Hadrien (12 tuổi). Đầu năm nay, Xavier công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho mối quan hệ giữa cha mình và Katy Perry. Cậu cho biết thường gửi các ca khúc tự sáng tác để Perry góp ý. 'Khi thực sự hài lòng với một bài hát, tôi sẽ gửi cho cô ấy. Cô ấy luôn sẵn lòng đưa ra lời khuyên hoặc nói tôi nên thay đổi điều gì. Cô ấy rất dễ mến, gần gũi và tuyệt vời. Quan trọng nhất là bố tôi đang hạnh phúc', Xavier nói trên podcast Can’t Be Censored.

Katy Perry quấn quýt bạn trai trong kỳ nghỉ kỷ niệm một năm yêu - 7

Trong khi đó, Katy Perry tìm thấy tình yêu mới sau khi hủy hôn ước với tài tử Orlando Bloom vào hè năm ngoái. Cô chia sẻ trên People hồi tháng 6 về cuộc sống hiện tại: 'Tôi cảm thấy mình vững vàng hơn ở nhiều khía cạnh cuộc sống. Tôi đang rất hạnh phúc trong tình yêu'.

Orlando Bloom và Katy Perry đi nghỉ cùng tình mới ở Địa Trung Hải
Orlando Bloom và Katy Perry đi nghỉ cùng tình mới ở Địa Trung Hải

Katy Perry và Orlando Bloom đều tận hưởng những kỳ nghỉ lãng mạn cùng người yêu mới tại Địa Trung Hải, một năm sau khi chia tay.

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Theo Kiều Vân (Ảnh: Backgrid) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/08/2026 11:53 AM (GMT+7)
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