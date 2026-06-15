Tôi trắng tay sau khi nghe lời người yêu nghỉ việc

Tôi ly hôn 6 năm, hiện một mình nuôi con trai học tiểu học ở Hà Nội. Trước khi quen anh, cuộc sống của mẹ con tôi không dư dả nhưng ổn định. Tôi làm nhân viên hành chính cho một công ty nhỏ, lương khoảng 10 triệu đồng/tháng, đủ trả tiền thuê nhà, học phí của con.

Tôi quen anh trong một lần đi cà phê cùng nhóm bạn. Anh hơn tôi vài tuổi, nói chuyện chững chạc, quan tâm đến hoàn cảnh của tôi và con. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau. Anh nhiều lần nói muốn cùng tôi xây dựng tương lai, để mẹ con tôi bớt vất vả.

Gần một năm yêu nhau, anh bàn chuyện mở cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng nhập khẩu. Theo kế hoạch của anh, tôi sẽ nghỉ việc để đứng ra quản lý, còn anh lo vốn và nguồn hàng. Anh nói nếu cứ đi làm thuê, tôi khó có cuộc sống khá hơn. Ban đầu tôi do dự vì công việc hiện tại tuy thu nhập thấp nhưng ổn định. Tuy nhiên, anh nhiều lần thuyết phục, cho rằng tôi thiếu quyết đoán và không dám thay đổi.

Cùng thời gian đó, anh không muốn tôi tiếp tục thân thiết với nhóm bạn chơi gần chục năm. Đây là những người từng giúp tôi trong giai đoạn khó khăn sau ly hôn, có người từng trông con, cho tôi vay tiền lúc cần. Anh cho rằng họ ảnh hưởng xấu, hay khiến tôi nghi ngờ anh và không toàn tâm cho mối quan hệ mới. Vì sợ anh buồn, tôi dần ít gặp, ít nhắn tin và gần như tách khỏi nhóm.

Ba tháng trước, tôi nộp đơn nghỉ việc. Tôi cũng rút hơn 80 triệu đồng tiền tiết kiệm để thuê mặt bằng, sửa sang cửa hàng theo kế hoạch hai người đã bàn. Anh nói phần vốn lớn anh sẽ chuyển sau, còn tôi góp trước để cùng có trách nhiệm.

Sau khi tôi nghỉ việc và ký thuê mặt bằng, anh bắt đầu thay đổi. Anh ít liên lạc hơn, không còn thường xuyên đến xem cửa hàng. Khi tôi hỏi về tiền hàng và giấy tờ kinh doanh, anh nói đang kẹt một khoản đầu tư khác và bảo tôi chờ. Tôi càng hỏi, anh càng khó chịu, nói tôi không tin tưởng anh.

Một thời gian sau, anh nhắn tin nói cần suy nghĩ lại vì thấy chúng tôi không phù hợp. Tôi gọi điện không được, đến nhà thì anh tránh mặt. Vài ngày sau, anh chặn tôi trên mạng xã hội.

Hiện tôi không còn công việc, cửa hàng chưa thể hoạt động, tiền tiết kiệm đã vơi gần hết. Tôi vẫn phải trả tiền thuê nhà, học phí của con và các chi phí sinh hoạt hàng tháng. Công việc cũ đã có người thay, trong khi tôi tìm việc mới chưa thuận lợi.

Tôi cũng chưa dám nói với bố mẹ vì sợ họ lo, còn nhóm bạn thân thì đã xa cách sau thời gian tôi tự tách khỏi họ. Tôi biết mình đã sai khi quá tin vào lời hứa, nhưng hiện không biết nên xử lý thế nào: tiếp tục cố mở cửa hàng, tìm việc làm lại từ đầu hay kiên trì liên hệ với người cũ để yêu cầu anh chịu trách nhiệm phần đã cam kết. Tôi mong nhận được lời khuyên của độc giả.