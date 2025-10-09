Công ty chuyển nhầm 330 tháng lương, nhân viên nghỉ việc luôn và cái kết

Nếu bỗng nhiên nhận được hẳn 330 tháng lương, chắc không ít người có ý định nghỉ việc.

Một người đàn ông ở Chile cũng vậy.

Anh này làm việc cho một công ty thực phẩm, lương tháng khoảng 500.000 peso (hơn 13 triệu đồng). Vào một ngày đẹp trời hơn hẳn những ngày nhận lương bình thường khác, điện thoại của anh “ting ting” thông báo anh nhận được lương do công ty chuyển khoản: Những 165 triệu peso (hơn 4,5 tỷ đồng).

Tức là 330 tháng lương, hay là lương của hơn 27 năm, nhận được luôn một lần.

Theo trang Daily Mail, “ngày tươi đẹp” của anh nhân viên nói trên là vào tháng 5/2022.

Anh này cũng có suy nghĩ giống như nhiều người khác: Đúng 3 ngày sau khi nhận 330 tháng lương, anh xin nghỉ việc.

Công ty ngỡ ngàng, bảo rằng trước đó anh đã đồng ý trả lại tiền rồi cơ mà.

Anh nhân viên quyết định giữ tiền chứ không giữ lời, nhanh chóng xin nghỉ việc. Ảnh minh họa: Terryberry.

Nhưng đúng là chẳng ai giữ được người đã muốn rời đi, nên phòng nhân sự cũng chịu. Vì vậy, công ty kiện (cựu) nhân viên ra tòa vì tội ăn trộm. Nếu bị kết tội, anh này sẽ bị phạt tiền và chịu án tù lên tới 540 ngày, theo luật của Chile.

Nhưng vụ kiện kéo dài suốt hơn 3 năm, và vừa rồi, tòa án đã quyết định rằng anh nhân viên không hề phạm tội ăn trộm, chỉ là “thu gom trái phép” tiền chuyển khoản nhầm. Mà đó lại không phải là tội có thể phạt ở Chile.

Vậy là anh nhân viên được giữ 330 tháng lương, còn công ty thì rất thất vọng và cho biết họ sẽ gửi đơn đề nghị tòa án xem lại phán quyết, theo tờ Diario Financiero (Tạp chí Tài chính) của Chile.