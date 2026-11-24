Jean Paul có gần 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

Hà Nội là điểm dừng chân

Trước khi quyết định chuyển hẳn sang Việt Nam sinh sống, anh Jean Paul đã có thời gian dài tìm hiểu mảnh đất hình chữ S qua những chuyến đi. Bắt đầu yêu thích Việt Nam từ năm 2008, suốt giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2023, chàng trai người Đức đã tới Việt Nam du lịch hơn 15 lần. Mỗi lần đặt chân tới đây, anh đều bị cuốn hút bởi chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử và đặc biệt là sự thân thiện, nồng hậu của con người Việt Nam.

Khi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc chuyển đến sinh sống lâu dài, Paul từng quyết định tạm nghỉ việc một năm và thuê nhà trên đường Lạc Long Quân, gần khu vực Hồ Tây (Hà Nội) trong 9 tháng để trực tiếp trải nghiệm cuộc sống thường nhật của người dân bản địa. Sau quãng thời gian ấy, anh chính thức chọn Hà Nội làm nơi gắn bó. Đến tháng Giêng tới đây, anh sẽ tròn 4 năm sinh sống tại Thủ đô.

“Tôi chọn Hà Nội vì phần lớn những người bạn tôi quen ở Việt Nam đều sống tại đây. Đây cũng là lựa chọn yêu thích của cá nhân tôi nhờ vị trí địa lý, bề dày lịch sử đầy thú vị cùng nhịp sống đặc trưng với những quán cà phê nhỏ và nhiều góc bình yên để thư giãn” - Paul chia sẻ.

Trong gần 4 năm ở Việt Nam, Paul luôn hào hứng hòa mình vào các hoạt động cộng đồng lớn của đất nước. Anh từng trực tiếp tham dự dịp kỷ niệm chiến thắng tại Điện Biên Phủ, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (tại TP Hồ Chí Minh) và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam (tại Hà Nội).

Jean Paul ghi lại khoảnh khắc các Cựu chiến binh và người dân Việt Nam hân hoan chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: Jean Paul

Chia sẻ về lý do tham gia những sự kiện này, chàng Tây bộc bạch rằng anh vốn rất yêu thích các cuộc diễu binh, diễu hành quân sự và ngưỡng mộ nét đẹp văn hóa quân đội. Theo Paul, ở phương Tây, khi nhắc đến quân đội, người ta thường chỉ nghĩ tới chiến tranh và súng đạn mà ít nhìn thấy những truyền thống giàu bản sắc phía sau. Vì thế, việc được tận mắt chứng kiến những lễ diễu binh quy mô tại Việt Nam mang lại cho anh cảm xúc vô cùng đặc biệt.

“Tôi không chỉ ấn tượng bởi chính quy mô của các cuộc diễu binh, mà còn đặc biệt xúc động trước bầu không khí do người dân tạo nên và tinh thần đoàn kết dân tộc. Trong những sự kiện như vậy, bạn có thể cảm nhận rõ ràng rằng Việt Nam là một khối thống nhất, người dân là một, một sự gắn kết mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác” - Paul tâm sự.

Kỷ niệm khiến anh nhớ mãi trong những chuyến đi ấy chính là sự nhiệt tình, mến khách của người Việt. Tại Điện Biên Phủ, nhiều chủ cửa hàng đã tặng miễn phí đồ uống và đồ ăn nhẹ cho anh. Giữa đám đông chật kín, người dân đứng cạnh cũng sẵn sàng nhường và tìm giúp chàng khách ngoại quốc một vị trí đẹp để theo dõi lễ diễu binh. Đặc biệt, cơ duyên gặp gỡ một nữ quân nhân tham gia diễu binh tại Điện Biên Phủ đã giúp Paul chụp được bức ảnh chân dung ấn tượng, sau đó vinh dự được đăng tải trên trang bìa của Báo Phụ nữ Quân đội.

Jean Paul thích ghi lại những hình ảnh đời thường của những người xung quanh. Ảnh: Jean Paul

Say mê sức sống của văn hóa Việt trong đời sống thường nhật

Gần 4 năm qua, sống giữa lòng Hà Nội, Paul đã có dịp trải nghiệm nhiều lễ hội truyền thống như Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán. Trong đó, Tết Nguyên đán để lại cho anh ấn tượng sâu đậm nhất nhờ không khí chuẩn bị công phu kéo dài suốt nhiều tuần trước thềm năm mới.

Khi biết Việt Nam có Ngày Văn hóa Việt Nam để tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, Paul cho biết, đây là một sáng kiến tuyệt vời và rất ý nghĩa trong việc gìn giữ bản sắc truyền thống cũng như quảng bá hình ảnh đất nước tới du khách quốc tế nhất là những người đến Việt Nam vào thời điểm thời tiết vô cùng dễ chịu này có thêm cơ hội đắm mình sâu hơn vào di sản văn hóa Việt.

Nhắc tới chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, anh cho biết bản thân mới nghe thông nhưng rất ấn tượng với quy mô hoành tráng của chương trình.

Nếu có cơ hội tham dự đêm nhạc, Paul mong chờ nhất là được chiêm ngưỡng những nét đẹp nguyên bản trên sân khấu, từ các nghệ sĩ mặc trang phục truyền thống, trình diễn múa dân gian cho tới thanh âm của các loại nhạc cụ dân tộc. Theo anh, chương trình có thể đan xen thêm yếu tố hiện đại để phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ GenZ, song hình ảnh người phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài đầy sắc màu, đội nón lá cùng các biểu tượng lịch sử như rồng, rùa vẫn luôn là điểm chạm cảm xúc đặc biệt nhất đối với bạn bè quốc tế.

Một khoảnh khắc đẹp được Jean Paul chụp lại. Ảnh: Jean Paul

Điều khiến chàng trai người Đức vui mừng và trân trọng hơn cả chính là sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống ngay trong đời sống hằng ngày tại Việt Nam. Paul kể, anh từng đi du lịch qua Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản; ở những nơi đó, du khách chỉ bắt gặp trang phục truyền thống tại một vài điểm tham quan cố định nơi khách du lịch thuê đồ chụp ảnh, còn người dân bản địa rất hiếm khi mặc trong sinh hoạt thường nhật. Ngược lại, ở Việt Nam, văn hóa truyền thống hiện diện tự nhiên ở khắp mọi nơi.

“Vào bất kỳ ngày nào khi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm hay ghé vào các quán cà phê địa phương, bạn đều có thể thấy rất nhiều người mặc áo dài, ngồi xích lô và chụp ảnh. Tôi đặc biệt vui mừng khi thấy thế hệ Gen Z trân trọng văn hóa và truyền thống Việt Nam đến nhường nào, chuẩn bị kỹ lưỡng những bộ áo dài thật đẹp để lưu giữ kỷ niệm. Ngay cả nhân viên tại các khách sạn hay sân bay cũng mặc trang phục truyền thống. Nếu gửi một thông điệp tới bạn bè quốc tế, tôi sẽ thẳng thắn nói rằng họ nhất định phải đến thăm Việt Nam để cảm nhận vẻ đẹp sống động ấy” - Paul chia sẻ thêm.