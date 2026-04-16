34 tuổi, nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi thấy mình tụt hậu, vô dụng

Tôi 34 tuổi, đã lập gia đình và có một con nhỏ. Nhìn bên ngoài, cuộc sống của tôi không có gì quá bất thường: chồng đi làm, con ngoan, nhà cửa gọn gàng. Nhưng càng ở nhà lâu, tôi càng cảm thấy đang dần đánh mất chính mình.

Trước đây, tôi cũng từng có công việc, từng quen với những buổi họp, những chỉ tiêu cần đạt được. Nhưng ba năm trở lại đây, tôi gần như rời khỏi guồng quay đó. Lý do là tôi làm IVF để có con, quá trình mang thai khó khăn nên quyết định nghỉ việc để dưỡng thai, rồi sau đó ở nhà chăm con luôn.

Ban đầu, tôi nghĩ đó là lựa chọn đúng. Nhưng khi mọi thứ dần ổn định, tôi lại bắt đầu thấy bất an.

Mỗi lần lướt mạng xã hội, thấy bạn bè thăng chức, đi công tác, phát triển sự nghiệp, tôi chợt tự hỏi: nếu bây giờ quay lại làm việc, mình còn làm được gì? Tôi đã quá lâu không đụng đến công việc, không còn quen với áp lực hay nhịp sống văn phòng.

Ở nhà, tôi cũng không phải kiểu phụ nữ "đảm đang xuất sắc". Tôi chỉ giữ nhà cửa gọn gàng vì tính cẩn thận, còn việc chăm sóc chồng con cũng chỉ ở mức bình thường. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn cáu gắt, khó chịu vì mệt mỏi.

Ba năm qua, "sự nghiệp" duy nhất của tôi là làm mẹ. Một năm dưỡng thai, hai năm chăm con, ngày nào cũng xoay quanh bỉm, sữa và những sinh hoạt lặp đi lặp lại. Có những ngày, tôi thấy mình như bị tách khỏi thế giới bên ngoài, trong khi mọi thứ xung quanh vẫn tiến về phía trước.

Cảm giác "vô dụng" cứ lớn dần. Tôi sợ mình đang trở thành gánh nặng, đang phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, và tệ hơn là chẳng còn giỏi bất cứ điều gì.

Nhiều lúc tôi muốn thay đổi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Quay lại đi làm thì thiếu tự tin, tiếp tục ở nhà thì càng ngày càng chênh vênh.

Tôi không biết mình đang suy nghĩ quá tiêu cực hay thực sự đang có vấn đề. Ở tuổi 34, bắt đầu lại liệu có quá muộn? Tôi nên tiếp tục ở nhà chăm con hay cố gắng quay lại công việc để tìm lại chính mình?