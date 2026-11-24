Theo bài viết cập nhật ngày 17/11 của People, Natalia Grace tìm được chỗ dựa bên vợ chồng Nicole và Vince DePaul sau khi rời hai gia đình nhận nuôi trước đó. Trong cuộc phỏng vấn tháng 1/2025 được tạp chí dẫn lại, cô tiết lộ đang học lái xe, ôn thi lấy chứng chỉ tương đương tốt nghiệp trung học phổ thông của Mỹ (GED) và mong muốn trở thành giáo viên.

Vợ chồng DePaul cũng mắc chứng lùn, có con gái tên Mackenzie. Họ đón Natalia về sống cùng tại bang New York từ cuối năm 2023, giúp cô bắt đầu cuộc sống mới sau những tranh cãi kéo dài về tuổi thật và quan hệ với cha mẹ nuôi.

Natalia Grace tại New York vào ngày 3/10/2024. Ảnh: People

Theo giấy khai sinh gốc tại Ukraine, Natalia sinh ngày 4/9/2003. Cô đến Mỹ năm 2008, sống qua một số gia đình chăm sóc thay thế trước khi được Michael và Kristine Barnett ở bang Indiana nhận nuôi năm 2010, lúc khoảng 6 tuổi.

Vợ chồng Barnett sau đó nghi ngờ tuổi của con nuôi. Họ nói Natalia có lông mu, răng vĩnh viễn và đã có kinh nguyệt, từ đó cho rằng cô là người trưởng thành giả làm trẻ nhỏ. Natalia phủ nhận việc khai gian tuổi.

Năm 2012, vợ chồng Barnett được tòa án chấp thuận đề nghị đổi năm sinh của Natalia từ 2003 thành 1989. Quyết định này khiến cô bé 8 tuổi trở thành người 22 tuổi trên giấy tờ.

Một năm sau, họ đưa Natalia đến sống riêng trong căn hộ ở Lafayette, bang Indiana, rồi chuyển sang Canada cùng ba con trai và cắt đứt liên lạc với cô. Tại phiên tòa sau này, Natalia khẳng định không muốn rời gia đình.

"Tôi muốn ở bên gia đình Barnett. Tôi muốn sống cùng họ", cô nói.

Natalia khi còn nhỏ. Ảnh cắt từ video

Sau khi chuyển vào căn hộ năm 2013, Natalia gặp Cynthia Mans và được mời về sống cùng vợ chồng bà và các con. Năm 2016, vợ chồng Mans xin làm người giám hộ cho cô nhưng rút đơn khi tòa vẫn xác định Natalia là người trưởng thành về mặt pháp lý. Dù vậy, cô tiếp tục ở cùng họ.

Đến tháng 9/2019, Michael và Kristine Barnett bị truy tố về cáo buộc bỏ bê người phụ thuộc. Hai người sau đó lên truyền thông nói Natalia không chỉ che giấu tuổi thật mà còn tìm cách làm hại gia đình. Họ cáo buộc cô bỏ độc vào cà phê của Kristine, kéo bà về phía hàng rào điện và đặt đinh ghim trên cầu thang.

Natalia bác bỏ các cáo buộc. Vợ chồng Mans khi ấy đứng về phía cô, khẳng định Natalia chưa từng có hành vi bạo lực với thành viên nào trong gia đình họ.

Trong khi đó, những kết quả kiểm tra tuổi được công bố ủng hộ việc Natalia vẫn là trẻ em khi được nhận nuôi. Theo bản khai năm 2019 được Today tiếp cận, kiểm tra xương năm 2012 ước tính cô khoảng 11 tuổi, thấp hơn nhiều so với tuổi 22 được tòa công nhận khi ấy.

Tháng 8/2023, xét nghiệm máu do phòng xét nghiệm TruDiagnostic thực hiện ước tính Natalia khoảng 22 tuổi, trong khi theo giấy khai sinh gốc, cô gần 20 tuổi. Dù có chênh lệch, cả hai con số đều không phù hợp với cáo buộc cô đã trưởng thành vào năm 2010.

Cũng trong năm 2023, Cynthia và Antwon Mans chính thức nhận Natalia làm con nuôi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ sau đó rạn nứt. Trong cuộc gọi với êkíp phim tài liệu Câu chuyện kỳ lạ của Natalia Grace: Natalia lên tiếng (tên tạm dịch), Natalia cáo buộc cha mẹ nuôi giữ cô như con tin. Cynthia bác bỏ điều này, cho rằng con nuôi nói dối về gia đình, còn Antwon tuyên bố không muốn tiếp tục gắn bó với cô.

Neil, người Natalia quen qua mạng xã hội và sau đó trở thành bạn trai, tìm cách giúp cô rời nhà Mans. Anh kể với êkíp phim rằng mình lo cho sự an toàn của Natalia nên liên hệ với vợ chồng DePaul. Đây là cặp vợ chồng từng muốn nhận nuôi cô năm 2009 nhưng không được chấp thuận.

Tháng 12/2023, gia đình DePaul lái xe từ New York đến Nashville, nơi vợ chồng Mans sinh sống, đón Natalia đi trong đêm. Cô chuyển về ở cùng họ từ đó.

Khi nhìn lại quá khứ trong cuộc phỏng vấn tháng 1/2025, Natalia cho rằng mình từng bị gia đình Barnett thao túng tâm lý, hướng dẫn khai sai tuổi và nhận những việc không làm. Những lời hứa bị phá vỡ cũng khiến cô coi trọng việc giữ lời với người khác.

Dù trải qua nhiều biến cố, Natalia vẫn mong có một gia đình riêng. Cô kể đã gặp trực tiếp Neil lần đầu sau thời gian quen qua mạng và nảy sinh tình yêu. Bên cạnh kế hoạch học tập để tự lập, cô muốn kết hôn, sinh con và bước tiếp.

"Tôi là một cô gái yêu trẻ con, muốn kết hôn và có con. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất với tôi là không đưa ra những lời hứa mình không thể giữ. Đã có quá nhiều lời hứa với tôi bị phá vỡ. Tôi đã sẵn sàng bước tiếp", Natalia nói.