Quyết định nghỉ việc vì yêu thầm đồng nghiệp đã có gia đình

Có một loại tình cảm tuyệt vọng nhất trên đời, không phải là chia tay khi còn yêu, mà là gặp được người khiến trái tim mình rung động mãnh liệt, nhưng lại buộc phải lùi bước vì người ấy đã thuộc về một tổ ấm khác. Tôi yêu thầm đồng nghiệp nữ đã có gia đình 2 năm nay, nhưng không thể thổ lộ.

Ngày tôi mới vào công ty, cô ấy chính là người luôn tận tình hướng dẫn giúp tôi làm quen với công việc mới, chính sự dịu dàng, ân cần, cùng nụ cười tỏa nắng ấy khiến tôi dần rung động rồi thích cô ấy lúc nào không hay.

Tôi yêu thầm đồng nghiệp đã có gia đình (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Mỗi ngày, tôi dành tám tiếng để ở bên cô ấy, nhiều hơn cả thời gian cô ấy ở bên chồng con. Chúng tôi chia sẻ những áp lực công việc, những bữa trưa vội vã và cả những câu chuyện phiếm bên ly cà phê. Chính sự gần gũi, thấu hiểu ấy là cái bẫy ngọt ngào. Tôi yêu nụ cười rạng rỡ của cô ấy khi hoàn thành dự án, yêu cả cái cách cô ấy nhíu mày khi tập trung. Nhưng mỗi lần ánh mắt tôi lỡ va phải chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô ấy, hiện thực lại tàn nhẫn kéo tôi rơi xuống mặt đất.

Nỗi khổ lớn nhất không phải là không được đáp lại, mà là không có quyền được ghen, và cũng chẳng có tư cách để quan tâm quá mức giới hạn. Có những ngày thấy cô ấy mắt đỏ hoe vì chuyện gia đình, lòng tôi quặn thắt, muốn dang tay che chở nhưng lại chỉ có thể đóng vai một người đồng nghiệp tốt, hỏi han vài câu xã giao chừng mực. Tôi muốn nhắn tin chút chúc ngủ ngon, muốn tặng một món quà không nhân dịp gì cả, nhưng lý trí luôn gào thét buộc phải dừng lại.

Yêu thầm người đã có gia đình là một cuộc chiến nội tâm đơn độc. Tôi phải học cách chôn chặt tình cảm này vào góc khuất sâu nhất, biến tình yêu thành sự trân trọng và cầu mong cô ấy luôn an yên. Bởi vì, phá vỡ hạnh phúc của người mình yêu là điều tồi tệ nhất mà tôi không bao giờ cho phép mình làm.

Sau tất cả, tôi lựa chọn sẽ nghỉ việc vào sau đợt nghỉ Tết này để bắt đầu một khởi đầu mới, chôn vùi đoạn tình cảm này mãi mãi.