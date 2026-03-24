Tôi có sai khi hủy kết bạn với họ hàng nhà chồng?

Tôi kết hôn được hơn ba năm, sống cùng chồng và con nhỏ ở Hà Nội. Nhà chồng tôi đông anh em, họ hàng gần xa tính ra phải vài chục người và gần như ai cũng dùng Facebook. Từ ngày về làm dâu, tôi lần lượt kết bạn với tất cả, nghĩ đơn giản là để giữ mối quan hệ. Nhưng sau đó, mạng xã hội của tôi lại trở thành "đề tài" để họ hàng nhà chồng bàn tán sau lưng.

Tôi thích mua hoa về cắm, chăm cây cảnh cho vui cửa vui nhà. Có lần đăng ảnh bình hoa mới, hôm sau về nhà chồng chơi, tôi nghe một cô nói bóng gió: "Trẻ mà tiêu tiền như nước, hoa hoét làm gì cho phí". Tôi cười cho qua, nghĩ chắc các cô nói đùa.

Tôi đăng ảnh con, những khoảnh khắc đời thường như ăn dặm, đi chơi hay chỉ là ngủ gật trên vai mẹ. Sau đó lại có người nhắn riêng cho chồng tôi: "Cho con lên mạng nhiều không tốt đâu", hay "nuôi con kiểu này sau hư đấy". Có lần tôi chỉ mặc một chiếc váy ngắn hơn bình thường một chút, cũng bị nhận xét là "làm mẹ rồi mà ăn mặc chưa đứng đắn".

Những lời góp ý không nói trực tiếp với tôi, mà thường đi qua chồng, hoặc nói với nhau rồi truyền lại. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị soi xét từng chút một.

Đỉnh điểm là một lần, tôi đăng ảnh hai mẹ con đi chơi cuối tuần, kèm dòng trạng thái rất bình thường. Tối hôm đó, chồng tôi về và nói: "Mọi người bảo em suốt ngày chỉ biết chơi, không lo làm ăn". Tôi thực sự bị tổn thương, vì cuộc sống của tôi đâu chỉ có vài tấm ảnh trên mạng.

Sau nhiều lần như vậy, tôi quyết định huỷ kết bạn với toàn bộ họ hàng bên chồng trên Facebook. Tôi không thông báo, cũng không giải thích, chỉ âm thầm làm vì nghĩ đơn giản: không thấy thì sẽ không bàn tán nữa.

Mọi chuyện tưởng như yên ổn, cho đến dịp Tết vừa rồi. Khi về nhà chồng chúc Tết, tôi cảm nhận rõ không khí khác hẳn. Một số người không nói chuyện với tôi, có người nhìn rồi quay đi. Sau đó, tôi được biết họ đã phát hiện ra việc tôi hủy kết bạn và cho rằng tôi "coi thường họ hàng". Chồng tôi cũng trách: anh nói tôi làm vậy là thiếu tinh tế, khiến anh khó xử với gia đình. Anh bảo tôi có thể không thích nhưng vẫn nên giữ phép xã giao, vì "dù sao cũng là người nhà".

Còn tôi lại nghĩ khác. Tôi không muốn mỗi lần đăng một bức ảnh lại phải lo xem ai sẽ đánh giá, ai sẽ nói gì phía sau. Tôi cũng không thấy việc giữ kết bạn trên mạng xã hội là nghĩa vụ bắt buộc trong quan hệ họ hàng.

Nhưng đôi lúc tôi cũng tự hỏi, liệu mình có đang quá cứng rắn? Trong chuyện này, tôi đúng hay sai? Xin độc giả phân giải.