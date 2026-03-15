Đồng nghiệp mừng cưới hơn 2 triệu đồng, cô dâu vẫn chê keo kiệt gây bức xúc

Theo HK01, cô dâu nói trên đã tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn ở Hồng Kông. Sau khi xem lại sổ ghi danh và phong bì mừng cưới, cô phát hiện một đồng nghiệp chỉ gửi tặng 800 đô la Hồng Kông (khoảng 2,7 triệu đồng). Điều này khiến cô không hài lòng, bởi theo cô, chi phí cho mỗi khách dự tiệc tại khách sạn lên đến khoảng 1.500 HKD/người (tương đương 5 triệu đồng).

Cảm thấy "bị thiệt", cô dâu đã đăng bài lên mạng xã hội Threads để bày tỏ sự bức xúc, thẳng thắn chỉ trích đồng nghiệp. "Này anh bạn, bây giờ là năm 2026 rồi! Tôi tổ chức tiệc cưới ở khách sạn, chi phí mỗi người là 1.500 HKD, vậy mà anh chỉ mừng 800 HKD. Điều đó có nghĩa là tôi phải bỏ thêm 700 HKD để đãi anh sao? Anh nghĩ chúng ta thân thiết đến mức đó à? Anh nghĩ tôi đang làm từ thiện hay đang mở căn tin?", cô gái cho hay.

Cô dâu này còn cho rằng những người không đủ khả năng hoặc không muốn mừng tiền thì tốt nhất nên từ chối lời mời. Theo cô, việc khách tham dự nhưng mừng ít khiến chủ tiệc phải "tự bỏ tiền túi bù vào". "Thành thật mà nói, nếu không có tiền hoặc không muốn tặng thì đừng đến. Tôi thà để chỗ ngồi đó trống còn hơn", cô viết thêm.

Quan điểm của cô dâu tiếp tục gây sốc khi đề xuất rằng trong tương lai, thiệp mời đám cưới nên kèm theo mã thanh toán để khách chỉ được tham dự sau khi đã chuyển đủ tiền mừng. Ý kiến này ngay lập vập phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng cách suy nghĩ của cô dâu đã biến đám cưới vốn là dịp chia vui thành một "cuộc giao dịch tài chính". Một số người khác cho rằng việc mời khách đến dự tiệc vốn dĩ là để chia sẻ niềm vui, chứ không phải để thu hồi chi phí hay kiếm lời.

Nhiều người lên tiếng phê phán hành động công khai trách cứ khách mời của cô dâu trên mạng xã hội. Họ cho rằng nếu ngân sách tổ chức quá lớn, cặp đôi nên chủ động điều chỉnh quy mô tiệc cưới sao cho vừa vặn với túi tiền, thay vì đặt áp lực tài chính lên vai những người đến chúc phúc.

Mặt khác, cũng có ý kiển cho rằng cần nhìn nhận rằng gánh nặng kinh tế khi tổ chức đám cưới hiện nay là rất lớn. Điều này vô tình tạo nên một kỳ vọng thực dụng nhưng thực tế: hy vọng tiền mừng của khách sẽ vừa vặn bù đắp được chi phí bàn tiệc.