Tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân trên giường người lạ sau tai nạn giữa đêm

Ngày 20/3, cảnh sát Bangkok cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc người phụ nữ 29 tuổi nghi bị xâm phạm sau tai nạn giao thông.

Theo lời kể của nạn nhân, cô gặp tai nạn vào khoảng 3h sáng ngày 9/3 tại khu vực Lat Phrao, Bangkok, khi đang cùng bạn trai trở về sau tiệc sinh nhật. Sau cú va chạm, hai người đi đường đã dừng lại hỗ trợ, trong đó có một người đàn ông tên Somsak.

Fah cho biết cô không nhớ rõ diễn biến sau đó. Khi tỉnh lại, cô thấy mình không mặc quần áo ở trong một căn phòng lạ của người đàn ông nói trên. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cô liên lạc với bạn bè và chia sẻ vị trí.

Người đàn ông sau đó nói sẽ đưa cô đến bệnh viện, nhưng theo Fah, cô bị bỏ lại gần khu vực Soi Lamlukka 27 và phải tự tìm cách đi kiểm tra sức khỏe. Nghi ngờ mình bị xâm hại, cô đến bệnh viện để kiểm tra và trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương.

Fah (đội mũ) chia sẻ câu chuyện với truyền thông. Ảnh: MS

Do chưa nhận được tiến triển rõ ràng từ phía cơ quan chức năng, Fah đã tìm đến một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ theo dõi vụ việc. Trong khi đó, cảnh sát cho biết đang thu thập thêm chứng cứ và dự kiến triệu tập người đàn ông liên quan để làm rõ.

Bạn trai của Fah cũng cung cấp lời khai, cho biết sau tai nạn anh tiếp tục di chuyển do nhầm tưởng bạn gái vẫn ở phía sau, trước khi gặp thêm một sự cố khác và được đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hiện trường và khu vực liên quan, song chưa công bố kết luận chính thức.