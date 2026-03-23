Nữ doanh nhân cưới chồng kém 30 tuổi, tặng 7 triệu USD hồi môn và hai siêu xe

Mạng xã hội Trung Quốc tuần qua xôn xao trước thông tin bà Yu Wenhong, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Yu Meiren, đã kết hôn với bạn trai 26 tuổi là Ren Ren (tên thật Liu Yuchen) sau thời gian công khai hẹn hò.

Bà Yu Wenhong bên chồng trẻ. Ảnh: 163

Ngoài yếu tố chênh lệch tuổi tác, điều gây chú ý hơn là nữ doanh nhân đã thẳng tay chi 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 triệu USD) làm của hồi môn, còn tặng chồng trẻ một chiếc Rolls-Royce, một chiếc Mercedes và nhiều bất động sản khác.

Chuyện tình của bà Yu và chồng trẻ lần đầu gây xôn xao vào năm 2025. Có thông tin cho rằng họ quen nhau qua livestream, trong khi một số khác nói họ được giới thiệu tại một sự kiện kinh doanh. Từ đó, cả hai thường xuyên đồng hành trong các sự kiện trước công chúng và công khai thể hiện tình cảm.

Chênh lệch tuổi tác khiến chuyện tình của họ thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: 8days

Đời tư của bà Yu Wenhong từ lâu đã là đề tài gây bàn tán. Theo những lời đồn đoán, bà từng kết hôn 5 lần trước khi đến với người chồng hiện tại. Thông tin về bốn người chồng đầu tiên cũng như danh tính của họ chưa từng được công khai.

Cuộc hôn nhân thứ 5 của bà gây chú ý hơn hẳn. Năm 2014, Yu Wenhong kết hôn với người mẫu Albania Rolando V. Lekaj, kém bà khoảng 20 tuổi. Mối quan hệ này từng thu hút sự chú ý, nhưng cuối cùng chấm dứt vào năm 2024.

Bà Yu và chồng cũ người Albania. Ảnh: 8days

Bản thân Yu Wenhong từng lên tiếng về sự soi mói từ công chúng, cho biết bà không quá đặt nặng ý kiến người khác và thích sống theo lựa chọn của chính mình.

Sinh ra ở Đại Liên, Yu Wenhong xuất thân từ gia đình bình thường và bắt đầu sự nghiệp bằng một salon làm đẹp nhỏ khi mới 22 tuổi. Theo thời gian, bà mở rộng kinh doanh, xây dựng đế chế thẩm mỹ y khoa đa khu vực, chính thức thành lập tập đoàn tại Hong Kong vào năm 2004, với tài sản lên tới hàng trăm triệu USD. Nữ doanh nhân từng hai lần được ông Donald Trump mời đến dùng tiệc tối ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.