“Trai tân” U40 bối rối khi hẹn hò nàng 3 con hơn tuổi

Trong tập 1.158 của chương trình “Bạn muốn hẹn hò”, MC Quyền Linh - Ngọc Lan kết nối cho Nguyễn Trọng Nghĩa (41 tuổi), nông dân trồng sầu riêng ở Cần Thơ và Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi), chủ tiệm giặt ủi tại An Giang.

Trọng Nghĩa là người chăm chỉ, quyết liệt trong công việc nhưng nhút nhát trong tình cảm. Ở tuổi 41, anh chưa từng có mối quan hệ yêu đương chính thức nào, chỉ dừng lại ở những lần yêu đơn phương vì “không dám mở lời”. Đến chương trình, anh mong tìm được người phụ nữ ưa nhìn, hòa đồng, biết yêu thương gia đình và đặc biệt không nóng nảy, ghen tuông.

Nguyễn Thị Nhung – mẹ đơn thân của ba cô con gái (23, 16 và 13 tuổi) – thừa nhận ưu điểm của mình là siêng năng, đam mê kiếm tiền nhưng ngại dọn dẹp. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vì mâu thuẫn và áp lực kinh tế, hơn 10 năm qua, cô vẫn chưa gặp được người phù hợp để đi tiếp đoạn đường mới. Mẫu đàn ông lý tưởng của Nhung là người hiền lành, đàng hoàng và có công việc ổn định.

Khi cánh cửa trái tim mở ra, cặp đôi “lệch tuổi” ban đầu có phần ngại ngùng nhưng nhanh chóng cởi mở sau vài phút trò chuyện. Nhung chia sẻ hoàn cảnh sống cùng ba con gái, trong khi Trọng Nghĩa sống với mẹ già.

Không khí bỗng trở nên rộn ràng khi Nhung bất ngờ hỏi thẳng: “Anh có thích Nhung không?”. Bị hỏi dồn, Trọng Nghĩa bối rối: “Chưa tìm hiểu kỹ mà sao biết được”. Nhung liền đáp lại đầy dí dỏm: “Người ta hỏi để xem có bấm không, chứ không thích thì khỏi bấm”, khiến trường quay bật tiếng cười.

Trước sự lúng túng của đôi bên, MC Ngọc Lan đề nghị họ nắm tay để cảm nhận rõ hơn cảm xúc của mình. Tuy nhiên, Trọng Nghĩa thừa nhận anh vẫn còn run, chưa có cảm giác đặc biệt.

Về chuyện tương lai, anh cho biết nếu hợp nhau thì có thể tính chuyện kết hôn ngay trong năm. Khi được hỏi về việc Nhung có con riêng, anh khẳng định “trước mắt không có gì ngại”.

Dẫu vậy, khoảng cách địa lý và trách nhiệm gia đình trở thành rào cản lớn. Trọng Nghĩa là con trai duy nhất, phải ở cùng mẹ và mong muốn vợ tương lai làm dâu. Trong khi đó, Nhung có nhà riêng ở An Giang và không thể xa ba con. Sau một hồi suy nghĩ, anh đề nghị nếu tiến xa hơn sẽ đón cả bốn mẹ con về Cần Thơ sống và hỗ trợ mở tiệm giặt ủi tại quê chồng.

Khi thời khắc quyết định đến gần, Trọng Nghĩa chủ động nắm tay và đề nghị: “Giờ mình bấm nút nha. Em có bấm không?”. Nhung vui vẻ đồng ý: “Bấm! Đi đến tận đây rồi không lẽ không bấm”.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra: người đổi ý lại chính là Trọng Nghĩa. Anh không bấm nút, để lại sự tiếc nuối cho bạn nữ và khán giả tại trường quay.

MC Quyền Linh chia sẻ anh đã phần nào dự đoán được kết quả: “Tôi làm mai nhiều rồi nhưng riêng cặp này vẫn có chút lấn cấn, nên không dám 'đẩy thuyền'. Dù sao hai người vẫn có thể làm bạn. Nếu có khán giả phù hợp, biết đâu sẽ kết nối được với Nghĩa hoặc Nhung sau chương trình”.