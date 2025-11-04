“Bất mãn” với chồng cũ, gái xinh không cho gặp con

Tập 1.156 chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng gần đây với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh - Ngọc Lan, đã kết nối hai nhân vật đặc biệt: Lê Thị Hiền (38 tuổi) – công tác tại Ủy ban nhân dân phường ở Hà Nội và Trịnh Xuân Thơ (42 tuổi) – thợ cơ khí nhôm kính. Cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân và đang tìm kiếm một cơ hội mới trong tình yêu.

Ngay từ khi xuất hiện, Lê Thị Hiền gây thiện cảm bởi sự hoạt ngôn, duyên dáng cùng năng khiếu nghệ thuật – cô có thể hát, vẽ, thậm chí nói được cả ba giọng Bắc – Trung – Nam. Nhưng phía sau vẻ ngoài tươi tắn ấy là một hành trình đầy tổn thương.

Hiền thẳng thắn chia sẻ: “Em từng bị lừa nhiều lần, nên dần mất lòng tin vào đàn ông. Em có một bé trai 10 tuổi, hiện tự nuôi con một mình.”

Cô kể, từng có ba mối tình chính thức. Với người cha của con trai, cô chung sống 3 năm, quen biết tổng cộng 8 năm, nhưng chia tay trong cay đắng. “5–6 năm nay em không liên lạc và cũng không cho chồng cũ chu cấp. Người ta rất tệ, em không muốn nhắc đến nữa”, cô xúc động nói.

Nghe vậy, MC Ngọc Lan nhẹ nhàng khuyên Hiền nên suy nghĩ lại về việc để con trai có cơ hội gặp cha, bởi “đó là quyền của đứa trẻ, không phải của người lớn”.

Về phía Trịnh Xuân Thơ, anh xuất hiện với dáng vẻ hiền lành, chất phác và sự chân thành. Anh cho biết đã ly hôn được một năm, hiện đang sống cùng con trai và không cho con gặp mẹ vì vợ cũ “tái hôn chỉ sau một tháng ra tòa”. Dù vậy, anh khẳng định bản thân luôn mong muốn tìm lại sự ấm áp trong một mái nhà mới.

“Em chỉ cần người phụ nữ hiền lành, biết vun vén và quan tâm đến gia đình”, anh nói. Đáp lại, Lê Thị Hiền mong tìm được người đàn ông tôn trọng, biết thấu hiểu và chấp nhận con riêng của mình.

Khi “mở rào” gặp mặt, cả hai nhanh chóng tạo không khí thân mật. Hiền mang đến món quà độc đáo – một cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh và quyển sổ “Tật xấu cần sửa”, kèm lời nhắn hài hước: “Đọc để hiểu thêm cách đối xử tốt hơn với người bạn đời. Em đã ghi sẵn tên mình, để anh có chán cũng không tặng lại cho ai khác được.”

Trong cuộc trò chuyện, Hiền bộc bạch ước mơ “Nam tiến” để theo đuổi đam mê diễn xuất – niềm mơ ước từ thuở nhỏ dù đang có công việc ổn định. “Cuộc đời chỉ sống một lần, em muốn được làm điều mình yêu thích”, cô nói. Xuân Thơ không ngần ngại đáp: “Nếu hợp nhau, anh sẵn sàng theo em vào Nam.”

MC Quyền Linh liền góp lời: “Đam mê là điều đáng quý, nhưng tụi em không còn trẻ để bắt đầu từ con số 0. Trước khi mơ mộng, cần có nền tảng vững chắc.”

Khi đến giây phút quyết định, chỉ có Xuân Thơ bấm nút hẹn hò, còn Lê Thị Hiền chọn từ chối. Dù vậy, cả hai vẫn nắm tay nhau, dành lời chúc tốt đẹp và giữ lại sự tôn trọng.