Gái xinh 2k "tuyên bố" có 100 triệu trong tài khoản mới lấy chồng

Tập mới nhất của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” phát sóng với sự dẫn dắt của hai MC Quyền Linh - Ngọc Lan đã giới thiệu đến khán giả cặp đôi cùng quê Đồng Tháp: Trần Văn Bền (33 tuổi) – nhân viên kỹ thuật của một công ty điện tử và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (25 tuổi) – cô gái trẻ kinh doanh tự do.

Hoàng Oanh gây ấn tượng mạnh với ngoại hình xinh xắn, năng động và khả năng nấu ăn khéo léo. Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn chia sẻ điểm yếu của mình là nóng tính, dễ suy nghĩ nhiều và có phần tự ti vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được học hành đến nơi đến chốn.

Từng trải qua hai mối tình dang dở do bạn trai không chung thủy, Hoàng Oanh mong muốn tìm được người đàn ông chững chạc, có tư duy tốt, sống tình cảm và cùng cô gây dựng tương lai.

Về phía Văn Bền, anh tự nhận là người biết làm việc nhà, dễ thích nghi, nhưng đôi khi hơi cộc. Từng có hai mối tình sâu đậm, anh kể mối tình đầu kéo dài 4 năm tan vỡ vì gia đình bạn gái không chấp nhận hoàn cảnh của anh, còn mối tình thứ hai kết thúc do bạn gái cho rằng công việc của anh không có tương lai.

“Tôi mong có một mối quan hệ nghiêm túc, ổn định để xây dựng gia đình. Tôi sẽ chọn công việc ít áp lực hơn để dành thời gian cho người mình thương”, anh chia sẻ.

Khi “mở rào” gặp gỡ, cả hai nhanh chóng tạo thiện cảm cho nhau. Hoàng Oanh vui vì được mai mối với người cùng quê, dễ dàng cho việc tìm hiểu.

Trong phần trò chuyện, cô hỏi đàng trai cách xử lý mâu thuẫn trong tình yêu. Văn Bền cho biết anh thiên về cảm xúc, khi có bất đồng thường chọn cách im lặng và tìm hướng giải quyết, trong khi Hoàng Oanh thừa nhận mình cần một người điềm đạm để cân bằng tính nóng nảy của mình.

Đến khi bàn về tương lai, Văn Bền bày tỏ mong muốn có thể tiến tới hôn nhân ngay cuối năm nay. Tuy nhiên, Hoàng Oanh cho rằng như vậy là quá sớm, đồng thời tiết lộ tiêu chí đặc biệt khiến cả trường quay bật cười: “Em đặt mục tiêu là phải có 100 triệu đồng trong tài khoản mới lấy chồng. Khi có tiền, em tự lo được mọi thứ, tự tổ chức đám cưới mà không phải phụ thuộc vào ai.”

Câu nói của cô gái khiến MC Quyền Linh không khỏi bật cười, hài hước nói: “Chỉ cần Oanh đưa số tài khoản, anh Bền sẽ chuyển ngay 100 triệu để cưới liền!”

Không chỉ đồng tình, Văn Bền còn vui vẻ xin số tài khoản và khẳng định bản thân đã có đất, dự định xây nhà sau khi kết hôn.

Kết thúc cuộc hẹn, cả hai cùng bấm nút đồng ý hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.