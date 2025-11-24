Chàng quản lý chấp nhận không sinh con để đến với mẹ đơn thân

Tập mới của Bạn muốn hẹn hò với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh - Ngọc Lan đã mai mối cho Từ Quốc Tiến (51 tuổi), quản lý khách sạn ở Phú Quốc và Trần Thị Thanh Tịnh (38 tuổi), kinh doanh tự do tại TP.HCM.

Quốc Tiến gây thiện cảm bởi sự dứt khoát, bản lĩnh, và lối sống liêm khiết đến mức từng được gọi vui là “Bao Công thời hiện đại”. Anh chia sẻ mình là con một, ba mất sớm, mẹ cũng qua đời cách đây 18 năm. Một mình lập nghiệp tại Phú Quốc suốt 10 năm, anh từng trải qua biến cố phá sản năm 2004, khiến tâm lý suy sụp và tự ti trong chuyện tình cảm.

“Trước đây tôi có mối tình 3 năm nhưng thấy mình không thể lo được tương lai cho người ấy. Sau này cũng có vài mối quan hệ nhưng không sâu đậm nên đến giờ vẫn độc thân”, Quốc Tiến chia sẻ.

Nghe vậy, MC Quyền Linh nhận xét anh đã cô độc quá lâu và khuyên anh mở lòng để tìm điểm tựa tinh thần. Quốc Tiến cũng cho biết chính cảm giác trống trải đã đưa anh đến với chương trình, mong tìm được người đồng hành để cùng bắt đầu lại từ con số 0.

Phía đàng gái, Thanh Tịnh – người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và đảm đang – thừa nhận điểm yếu của mình là nóng tính và hay quên. Sau hôn nhân tan vỡ năm 2018 do bản thân quá cá tính, hiện cô sống cùng con trai 15 tuổi và đã ổn định kinh tế. Điều cô tìm kiếm đơn giản là một người đàn ông điềm đạm, trưởng thành và có bản lĩnh.

Khi “mở rào” gặp gỡ, Thanh Tịnh cho biết cô nhanh chóng có thiện cảm với Quốc Tiến bởi sự chín chắn và nghị lực vượt qua khó khăn của anh. Nói về quan điểm hôn nhân, cô tin rằng sự tôn trọng và sẻ chia là nền tảng để đồng hành lâu dài. Quốc Tiến bày tỏ anh không đặt nặng việc Thanh Tịnh từng lập gia đình hay có con riêng.

“Em không chỉ cần tìm chồng, mà còn tìm một người cha thật sự cho con. Anh từng mất cha và đến giờ vẫn thờ cha dượng, nên anh hiểu điều quan trọng nhất là tìm được người đủ bao dung để trở thành chỗ dựa cho con em”, Quốc Tiến nói đầy chân thành.

Về tương lai, Thanh Tịnh chia sẻ cô sẽ sống tại TP.HCM và muốn biết ý định của đối phương. Quốc Tiến cho biết anh chưa có gì trong tay nên cần tiếp tục làm việc tại Phú Quốc, nhưng khẳng định sẽ về TP.HCM lập nghiệp trong tương lai và sẵn sàng sắp xếp thời gian để gặp gỡ nếu cả hai tiến tới xa hơn.

MC Quyền Linh nhắc nhở Quốc Tiến rằng anh không còn trẻ, cần suy nghĩ rõ ràng về việc có con. Tuy nhiên, Quốc Tiến cho biết anh sẵn sàng xem con trai của Thanh Tịnh như con mình và không đặt nặng chuyện sinh con.

Sau những chia sẻ thẳng thắn và chân thành, cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò trao nhau nụ hôn đầu. Khoảnh khắc trái tim sáng đèn khiến hai MC vô cùng phấn khởi, gửi lời chúc mừng và hy vọng cặp đôi sớm xây dựng được tổ ấm hạnh phúc.