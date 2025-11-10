Bà chủ quán ăn “chốt đơn” ngay bố hai con trong show hẹn hò

Tập 1.157 của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh - Ngọc Lan đã mang đến câu chuyện đặc biệt về hai người từng đi qua đổ vỡ hôn nhân: Đỗ Tấn Thành (38 tuổi, quê Gia Lai) – nhân viên giao hàng tại TP.HCM và Phan Thị Kim Ngân (32 tuổi, An Giang) – bà chủ quán ăn kiêm cửa hàng bách hóa ở Cần Thơ.

Tấn Thành gây thiện cảm ngay từ đầu khi chia sẻ về cuộc sống lạc quan và sự chân thành của mình. Anh từng kết hôn năm 2008, có hai con. Cuộc sống hôn nhân những năm đầu yên ấm, nhưng sau đó người vợ sa vào kinh doanh đa cấp và dần xa cách gia đình. Dù cố gắng níu giữ vì con, anh vẫn phải chấp nhận ly hôn năm 2020 do vợ có người mới. Hiện con trai lớn sống với ông bà nội, còn con gái ở cùng mẹ.

Trong khi đó, Kim Ngân tự nhận là người “dễ chịu nhưng hơi vụng” – nấu ăn không ngon, ít khi làm việc nhà. Cô ly hôn ba năm trước, có một con trai 8 tuổi đang sống cùng chồng cũ. Cuộc chia tay của họ nhẹ nhàng, không mâu thuẫn, đến nay vẫn xem nhau như bạn.

Ngân cho biết, cô đến chương trình với mong muốn tìm một người đàn ông “chịu đựng được mình”, hiểu và thông cảm cho lối sống bao đồng, thường xuyên làm thiện nguyện của cô. Còn Tấn Thành bày tỏ mong tìm được người phụ nữ hiền lành, biết chia sẻ, yêu thương gia đình.

Ngay khi gặp nhau, cặp đôi nhanh chóng tạo thiện cảm. Biết bạn gái thường xuyên làm từ thiện, Tấn Thành nhẹ nhàng góp ý: “Anh không phản đối, nhưng mình nên cân bằng giữa việc giúp người và chăm lo cho con cái”. Cách nói điềm đạm khiến Kim Ngân ấn tượng. Cô thẳng thắn hỏi: “Theo anh, anh có bấm nút không? Em chắc sẽ bấm nút đó”.

Kim Ngân chia sẻ, cô không đặt nặng vật chất, chỉ mong người đàn ông lương thiện. Tấn Thành đáp lại bằng sự chân thành: “Anh có hai con, nhà cửa ổn định, chỉ cần người cùng anh vun đắp. Nếu có duyên, mình hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu. Anh chỉ mong có hạnh phúc, có người đồng hành và nếu được thì có thêm đứa con để gắn bó trọn đời”.

Không chỉ nói lời ngọt ngào, Tấn Thành còn tặng Kim Ngân ca khúc “Chân tình”, khiến cả trường quay vỗ tay không ngớt. Khi chương trình chưa kịp đếm ngược, anh đã bấm nút đồng ý hẹn hò, khiến MC Ngọc Lan bật cười. Ngay sau đó, Kim Ngân cũng “chốt đơn” trong tiếng reo hò của khán giả.

Khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên khép lại buổi hẹn hò đầy ấm áp, mở ra cơ hội mới cho hai trái tim từng tổn thương – cùng hy vọng vào một hành trình hạnh phúc phía trước.