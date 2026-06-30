Tiền đạo Hà Lan gục khóc khi ghi bàn giữa nỗi đau mất con

Ở phút 72 trận gặp Morocco tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra sáng 30/6 (giờ Hà Nội), Cody Gakpo mở tỷ số cho Hà Lan bằng pha dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên, thay vì chia vui cùng đồng đội, chân sút thuộc biên chế Liverpool quỳ gối, cúi đầu và bật khóc.

Tiền đạo Cody Gakpo gục khóc sau khi ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà trong trận đấu vòng 32 đội World Cup giữa Hà Lan và Morocco, diễn ra tại Guadalupe, gần Monterrey (Mexico) ngày 29/6/2026. Ảnh: AP

Tiền đạo 27 tuổi được các đồng đội chạy đến ôm chặt và chia sẻ cảm xúc cùng anh. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động tại World Cup 2026. Micky van de Ven hôn lên trán Gakpo, trong khi anh khóc nức nở và lấy áo che mặt, còn đội trưởng Virgil van Dijk thì ôm lấy người bạn của mình. Theo Sun, Gakpo sau đó hướng tay lên trời như một lời tri ân dành cho đứa con đã mất.

Ít ngày trước, Gakpo cùng gia đình đón nhận biến cố lớn khi đứa con thứ hai không thể chào đời. Bạn đời của anh - Noa van der Bij - thông báo trên mạng xã hội rằng: "Với trái tim tan vỡ, chúng tôi đau đớn thông báo con của chúng tôi không thể đến với thế giới. Elijah Raphael Gakpo, con sẽ mãi được yêu thương và mãi là con trai của chúng tôi".

Tiền đạo Cody Gakpo và bạn đời.

Dù chịu cú sốc tinh thần, Gakpo vẫn quyết định ở lại cùng tuyển Hà Lan chinh chiến tại World Cup 2026. Liên đoàn Bóng đá Hà Lan cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ tiền đạo này vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời tôn trọng mọi quyết định của anh.

Trước khi bước vào vòng knock-out, Gakpo là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội tuyển có biệt danh "Cơn lốc màu da cam". Anh đá chính cả ba trận vòng bảng, ghi cú đúp trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển và tiếp tục lập công trước Morocco.

Kết thúc trận đấu, Hà Lan hòa Morocco 1-1 trong 120 phút, trước khi thua 2-3 trên chấm 11 m. Vượt qua đại diện châu Âu, Morocco sẽ gặp Canada tại vòng 1/8.