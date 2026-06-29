Vợ thủ môn Hàn Quốc bị công kích sau trận thua ở World Cup

Diễn viên Kim Jin-kyung, vợ thủ môn Kim Seung-gyu. Ảnh: Esteem

Diễn viên, người mẫu Kim Jin-kyung trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội sau thất bại 0-1 của tuyển Hàn Quốc trước chủ nhà Mexico tại World Cup 2026. Ở trận đấu này, thủ môn Kim Seung-gyu mắc sai lầm khi không bắt dính bóng, tạo cơ hội để tiền vệ Luis Romo đá bồi ghi bàn thắng duy nhất, khiến Hàn Quốc trắng tay.

Hàn Quốc sau đó tiếp tục thua Nam Phi ở lượt đấu cuối và chính thức chia tay giải với thành tích một trận thắng, hai trận thua. Sau khi đội tuyển bị loại, Kim Seung-gyu càng hứng chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ nhanh chóng lan sang tài khoản mạng xã hội của vợ anh là Kim Jin-kyung, dù cô không liên quan đến trận đấu.

Kim Seung-gyu (áo vàng) là thủ môn của Hàn Quốc ở World Cup 2026. Ảnh: Yonhap

Nhiều bình luận tiêu cực thậm chí xuất hiện dưới video ghi lại hành trình sinh con của diễn viên. Không ít tài khoản lợi dụng video để chỉ trích màn trình diễn của Kim Seung-gyu.

Trước áp lực từ dư luận, Kim Jin-kyung đã tắt hoặc hạn chế bình luận trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội. Hiện chỉ những người theo dõi mới có thể để lại nhận xét, trong khi một số bài đăng đã khóa hoàn toàn phần tương tác.

Kim Jin-kyung và Kim Seung-gyu kết hôn vào tháng 6/2024 và vừa chào đón con gái đầu lòng.

Kim Jin-kyung sinh con chồng cùng đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup. Ảnh chụp màn hình

Do tập trung cùng đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup, Kim Seung-gyu không thể có mặt khi vợ sinh con. Anh chỉ được nhìn thấy con gái lần đầu qua ảnh và các cuộc gọi video.

Thủ môn 34 tuổi cũng chứng kiến khoảnh khắc con gái mở mắt lần đầu thông qua cuộc gọi với vợ, ngay trước trận đấu gặp Cộng hòa Czech. Trong một cuộc họp báo trước đó, Kim Seung-gyu từng gửi lời xin lỗi tới vợ vì không thể ở bên cô lúc sinh nở. Anh hứa sẽ bù đắp cho gia đình bằng những màn trình diễn tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Vợ chồng Kim Seung-gyu và Kim Jin-kyung kết hôn năm 2024. Ảnh: Instagram

Việc người thân của các vận động viên bị công kích sau thất bại trên sân cỏ tiếp tục làm dấy lên tranh luận về tình trạng quấy rối và bắt nạt trên mạng xã hội đối với gia đình các cầu thủ.