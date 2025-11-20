Thương tình cưu mang hai mẹ con em họ, cho làm giúp việc trong nhà, người phụ nữ tá hỏa với cách “đền ơn”

Chia sẻ câu chuyện của mình, chị M cho biết chị có một người dì, tuy vai vế là dì cháu nhưng dì chỉ hơn chị vài tuổi. Vì vậy, từ nhỏ, chị M và dì đã chơi với nhau rất thân.

Lớn lên, dì lấy chồng ở quê, cuộc sống cũng vất vả và sinh được một cô con gái, tức em họ của chị M. Cô em họ này bị một anh chàng sở khanh lừa tình. Khi biết em họ chị M có thai, anh ta biến mất và để lại một khoản nợ cho bạn gái.

Khi đó, dì của chị M gọi điện tâm sự, hỏi xem chị có cách nào giúp em họ không. Và, chị M đã giúp em họ hết lòng. “Ý của dì là muốn cho em họ rời quê lên thành phố để đầu óc thoải mái hơn, kiếm tiền trả nợ. Tôi thương dì, thương cả em họ nên quyết định cho em họ đến nhà mình ở. Tôi còn bảo em mang cả con em ấy lên để tiện chăm sóc.

Về công việc, tôi sắp xếp cho em làm giúp việc nhà mình, trả lương hàng tháng, thậm chí ứng trước cho em một khoản tiền để trả nợ. Tôi còn kiếm việc làm thêm online cho em để em có thêm thu nhập. Thực sự, tôi đã tạo cơ hội hết mức có thể cho em ấy”, chị M kể lại.

Nhưng không ngờ, em họ chị M lại “lấy oán báo ân”. Cô ta đã ngoại tình với chồng chị M.

Chị M cho hay, chị làm giờ hành chính còn chồng làm ca kíp, nên giờ sinh hoạt của hai vợ chồng lệch nhau, trong khi em họ thì ở nhà suốt. Hoàn cảnh đẩy đưa và cả hai đã ngoại tình.

“Tôi không biết ai là người bắt đầu trước, nhưng thấy biểu hiện bất thường của họ, tôi nghi ngờ nên tìm hiểu. Rồi tôi tá hỏa khi biết hai người đã qua lại với nhau mấy tháng nay. Thậm chí, tôi theo dõi và còn bắt được cảnh họ thân mật với nhau. Lúc thấy cảnh đó, tôi vừa sốc vừa giận”, chị M kể lại.

Dẫu vậy, chị M không làm ầm lên mà cố gắng giữ bình tĩnh để ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với hai người. Đối diện với chị, hai người xấu hổ, chỉ nói là “chót dại” và mới qua lại vài tháng. Bức xúc, chị M đã đuổi em họ về quê.

“Tôi rất bực. Tôi thương nó lắm, thương cả con nó nữa, vậy mà giờ như ‘nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà’. Tôi đuổi nó về quê ngay. Thương thì thương thật nhưng không thể cho ở cùng nhà nữa”, chị M nói.

Dì chị M sau đó gọi điện xin lỗi, bảo đừng làm lớn chuyện để gia đình khỏi xấu hổ. Dù sao cũng là dì cháu ruột.

Trong đời sống hôn nhân, không ít gia đình phải đối mặt với những cú sốc từ ngoại tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhận định, khi xảy ra chuyện này, lỗi thường không thuộc về một phía duy nhất mà là kết quả của nhiều yếu tố: cá nhân, hoàn cảnh và cả những cám dỗ bên ngoài.

Theo ông, trong trường hợp chồng chị M ngoại tình với người quen trong gia đình cần nhìn nhận toàn diện. “Chồng chị là người đàn ông khỏe mạnh, chịu khó đi làm, quan tâm con cái, chia sẻ công việc và tài chính với vợ. Lỗi lần này là một sai lầm, nhưng may là phát hiện sớm, nếu không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn”, ông phân tích.

Chuyên gia khuyên, nếu được nên “giơ cao đánh khẽ” với người chồng. Nhưng ông nhấn mạnh, tha thứ không đồng nghĩa với quên: “Vết thương trong lòng không thể biến mất ngay, chị phải học cách chung sống với sẹo”. Chị M có thể cân nhắc việc tha thứ, nhất là sau 16–17 năm chung sống. Điều này vừa giúp gia đình tiếp tục, vừa bảo vệ hạnh phúc và sự ổn định cho con cái.

Để khôi phục niềm tin, chuyên gia đưa ra những giải pháp cụ thể như, người chồng nên tạm thời ra ngoài, thuê nhà trọ để vợ có thời gian bình tâm. Quản lý minh bạch các mối liên lạc, điện thoại, tin nhắn, giám sát việc chăm sóc con cái. Có thể cam kết bằng văn bản, nếu sau này anh tái phạm thì hậu quả là ly hôn và anh phải ra đi tay trắng, không tranh giành tài sản mà sau này để lại cho con cái.

Ông kết luận rằng, trong hôn nhân không có ai hoàn hảo tuyệt đối. Khi mất mát xảy ra, điều quan trọng là chọn cách “mất ít hơn”, để gia đình và con cái tiếp tục có cuộc sống ổn định, an toàn và yêu thương. Tha thứ, kiểm soát và rút kinh nghiệm là ba yếu tố then chốt để vượt qua khủng hoảng, nhưng mỗi người cần tỉnh táo và tự bảo vệ bản thân.