Chồng thú nhận chỉ "đổi tình lấy tiền", vợ càng sốc hơn khi biết anh cặp cùng lúc với 2 phú bà

Chị A cho biết, chị và chồng bằng tuổi, yêu nhau từ năm lớp 12 và kết hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Hai người hiện đã có hai con.

Chồng chị A làm kinh doanh nhỏ, từ lâu được bạn bè và người thân đánh giá là người đàn ông tháo vát, yêu vợ thương con và đặc biệt giỏi kiếm tiền. Tưởng chừng sau nhiều năm gắn bó từ thời học sinh đến khi lập gia đình, hôn nhân sẽ là chốn bình yên cho cả hai.

Thế nhưng, mới đây, chị A đau đớn phát hiện sự thật nghiệt ngã rằng chồng không chỉ ngoại tình, mà còn có quan hệ với hai người phụ nữ lớn tuổi, đều là những người giàu có. "Ai cũng khen anh giỏi kiếm tiền, nhưng thực ra là anh giỏi che giấu. Tôi mới biết anh ngoại tình và không phải chỉ với một người mà với hai người.

Hai người phụ nữ đấy đều lớn tuổi, và có vẻ là rất giàu có. Chồng thú nhận với tôi rằng, việc đó chỉ là đổi trác lợi ích. Một người thì cho vay tiền không lấy lãi. Một người thì có mối quan hệ trong giới bất động sản, giúp anh có cơ hội đầu tư. Anh nói chỉ muốn kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn, vợ con sướng hơn”, chị A chia sẻ.

Chị A.

Ban đầu, sau khi bị vợ phát hiện, người chồng đã cúi đầu thừa nhận mọi chuyện, xin lỗi và cầu xin được tha thứ. Anh hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, quay về làm người chồng, người bố tốt. Tuy nhiên, lời hứa ấy nhanh chóng trở nên vô nghĩa. Chị A cho biết, anh vẫn lén lút qua lại với hai người phụ nữ kia, thậm chí còn có con riêng với một trong hai người.

“Tôi thật sự rất sốc, tổn thương và thấy ghê tởm với việc anh làm. Tôi không ngờ chồng lại đối xử với mình như thế”, chị A nghẹn ngào nói.

Suốt thời gian qua, người chồng vẫn tìm mọi cách níu kéo chị, thậm chí lôi kéo cả các con vào cuộc để lay động vợ. “Tôi đã tránh không muốn cho bọn trẻ biết để tránh bị ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng anh lại xui bọn trẻ bảo mẹ đừng bỏ bố. Anh cũng gợi lại rất nhiều quãng thời gian trước đó”, chị A cho biết.

Dù từng có khoảng thời gian rất dài gắn bó, nhưng sự phản bội của chồng khiến chị A rơi vào khủng hoảng tâm lý. Chị cảm thấy mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc, giữa tổn thương cá nhân và trách nhiệm với con cái. “Tôi đang không biết giải quyết việc này thế nào”, chị nói.

Trước câu chuyện gây nhiều tranh cãi này, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn đã đưa ra một số góc nhìn thẳng thắn về hành vi của người chồng và những lựa chọn dành cho chị A.

Theo ông, việc người đàn ông trẻ ý thức rằng bản thân mình có thể sử dụng ngoại hình, sự trẻ trung để đánh đổi lấy tiền bạc từ những người phụ nữ giàu có là một lựa chọn sống. “Đây là sự chủ động trong lối sống làm ăn. Anh ta muốn giàu, muốn kiếm tiền. Anh ta chẳng khác gì những người phụ nữ hay bị gọi là ‘gái ngành’. Và nếu như thế, thì chắc rằng cả cuộc đời anh ta sẽ cứ chọn lựa theo cái lợi, không có người này thì cũng có người khác”, Tiến sĩ Đinh Đoàn nhận định.

Theo chuyên gia, chị A có thể cân nhắc ba phương án để giải quyết vấn đề. Phương án thứ nhất, là tha thứ cho chồng và cho anh ta cơ hội quay về làm người chồng, người bố bình thường, với điều kiện rõ ràng là phải cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ ngoài luồng trong vòng một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ vài tháng.

Nếu người chồng viện lý do “vì tiền”, chị có thể đối thoại theo cách hoán đổi vai trò: “Anh ở nhà trông con, em đi kiếm tiền kiểu của anh xem ai giỏi hơn”. Theo Tiến sĩ Đinh Đoàn, điều này có thể khiến chồng chị nhận ra sự phi lý và phản đạo đức trong cách sống hiện tại của mình. Ông khẳng định: “Gia đình cần tình yêu và sự tử tế, không thể đánh đổi bằng thể xác hay vật chất”.

Phương án thứ hai là ly hôn. Tuy nhiên, nếu lựa chọn con đường này, chị A cần lên kế hoạch cụ thể để hạn chế tối đa tổn thất, nhất là cho các con. Việc tính toán kỹ lưỡng các yếu tố như tài sản chung, quyền nuôi con, quyền sở hữu nhà ở... là điều cần thiết. Mục tiêu là khiến người chồng không thể phủi tay hoặc trốn tránh nghĩa vụ sau ly hôn. Theo chuyên gia, người đã phản bội vợ con thì không nên được tạo điều kiện dễ dàng sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân.

Phương án thứ ba là tiếp tục sống chung nhưng phớt lờ những gì người chồng đang làm, chỉ cần anh ta mang tiền về. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Đinh Đoàn, việc cam chịu là rất khó và đầy rủi ro, bởi chị A đã biết hết mọi chuyện và nó không chỉ bào mòn tinh thần người vợ mà còn ảnh hưởng lâu dài đến nhận thức cũng như cảm xúc của các con.