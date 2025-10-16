Mừng rỡ khi tái hôn với trai tân hiền lành kém 3 tuổi, chị đẹp U40 sững sờ khi biết bí mật của anh

Chị A, 38 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn khi người chồng đầu tiên qua đời sớm, để lại cho chị một cô con gái nhỏ. Sau biến cố ấy, chị được mai mối với người chồng thứ hai. Anh là một người đàn ông kém chị 3 tuổi, trai tân, hiền lành, chăm chỉ, có công việc ổn định và đặc biệt là rất yêu thương con riêng của chị.

Thấy mọi thứ đều ổn, chị A quyết định tái hôn với hy vọng đây sẽ là người mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai mẹ con. Chị đưa con gái về làm dâu nhà chồng mới. “Thực ra thời gian đầu khá ổn. Anh thật tâm yêu thương con riêng của vợ. Anh cũng hiền lành, chăm chỉ như người mai mối nói với tôi”, chị A chia sẻ.

Tuy nhiên, khi cuộc sống dần đi vào ổn định, chị mong muốn có thêm con chung để gắn kết tình cảm vợ chồng thì lại thấy chồng bắt đầu né tránh. Bất ngờ hơn, anh chủ động xin chuyển công tác đến một nơi rất xa, dù công việc gần nhà vẫn đang thuận lợi. Từ đó, anh sống xa vợ con, thi thoảng mới về, mà cũng chỉ lặng lẽ ăn cơm rồi đi ngủ, gần như không trò chuyện hay chia sẻ gì thêm.

Chị A chia sẻ câu chuyện của mình.

Là phụ nữ, chị A không chỉ cần một người chồng trên danh nghĩa, mà còn cần một chỗ dựa tinh thần, cảm xúc. Có những khoảng thời gian dài, vợ chồng gần như không còn quan hệ vợ chồng. Bởi chồng chị đi làm xa, còn mỗi khi về thì luôn lấy cớ mệt để khước từ.

Trong lúc thiếu thốn tình cảm, chị A có tâm sự với một đồng nghiệp nam. Mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức trò chuyện, chưa vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, khi chồng phát hiện chị A "ngoại tình tư tưởng", anh lại không phản ứng gì. Không giận dữ, không trách móc, mà chỉ im lặng, thờ ơ như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. “Nhiều biểu hiện tích tụ khiến tôi cảm thấy khó hiểu về mối quan hệ này”, chị A tâm sự.

Cho đến một ngày, chị tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng và phát hiện ra anh đang có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Lúc ấy, chị mới vỡ lẽ chồng mình thực chất chỉ yêu đàn ông.

Ngay sau đó, chị A đã thẳng thắn đối thoại với chồng. Anh không hề phủ nhận. Thay vào đó, anh xin lỗi, thừa nhận vẫn quý mến chị nhưng bản chất anh không yêu phụ nữ. Anh xem chị như một người bạn tri kỷ. Việc kết hôn chỉ nhằm che mắt mọi người, làm yên lòng bố mẹ, và cũng vì mong muốn có người kế thừa, xem con riêng của chị như con nuôi để sau này có người chăm sóc tuổi già.

Anh cũng chia sẻ rằng, vì biết chị đã có con riêng và lớn tuổi hơn, anh nghĩ chị sẽ không muốn sinh thêm con nữa và có thể dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân thiếu tình cảm lứa đôi.

“Tôi thực sự rất sốc, bởi vì tôi đặt nhiều hy vọng vào cuộc hôn nhân thứ hai này. Tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già. Nhưng sống với một người mà không có nhu cầu tình cảm, chăn gối, lại có tình cảm với người khác giới như vậy thì tôi thấy rất khó để chấp nhận. Nhưng nếu ly hôn, tôi cũng rất buồn”, chị A nói.

Lắng nghe câu chuyện của chị A, Tiến sĩ Đinh Đoàn cho biết, chồng chị là người có thiên hướng song tính, chứ không phải không phải đồng tính vì anh vẫn có khả năng gần gũi với vợ.

Ông khuyên chị A nên dừng lại cuộc hôn nhân này, chia tay trong hòa bình vì cả hai mới lấy nhau thời gian ngắn, và chưa nảy sinh bất cứ ràng buộc gì lớn cả kinh tế lẫn con cái để phải tranh giành. Về phía gia đình hay người ngoài, chỉ cần nói là thấy không hợp nên ly hôn.

“Cũng có một số đôi sẽ giải quyết theo hướng này: anh ấy quỳ xuống xin lỗi là em bây giờ làm cái gì cũng được, chỉ có điều đừng bỏ anh để anh có gia đình. Còn lại thì anh sẽ sẵn sàng lờ đi khi mà em có người đàn ông khác. Tức là không ghen. Hôn nhân chỉ là bình phong để có vợ, có con, có gia đình.

Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng chấp nhận. Nếu như thế thì mình cứ phải đi rình rập, đi ‘ăn vụng’ với một ông nào đó. Đến khi chuyện vỡ lở ra thì mình lại là người mang tiếng.

Thứ hai nữa là mình vẫn duy trì hôn nhân rồi lại đi kiếm người khác để giải quyết nhu cầu sinh lý, tức là mình quá nghiêng về tình dục. Mà vợ chồng cho nhau nhiều thứ: một sự ấm áp, một cái danh dự, một tư thế đi đâu cũng có nhau, giới thiệu với bạn bè tự hào, không đơn thuần là chuyện kia”, Tiến sĩ Đinh Đoàn nói.