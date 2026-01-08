Mang vàng đi đổi, chồng tá hỏa khi vợ mang về trang sức "nhẹ hều"

Mới đây, anh Viên, một người dân sống tại quận Việt Thành, Thiệu Hưng, Trung Quốc, đã phản ánh với báo chí về trải nghiệm mua sắm không mấy vui vẻ của vợ mình tại cửa hàng trang sức Kim Đại Phúc thuộc Trung tâm thương mại Tân Hà. Theo lời anh Viên, vợ anh mang một chiếc lắc tay bằng vàng nặng 28g đến cửa hàng để giao dịch.

Tại đây, cô đã bán lại 10g vàng để lấy 9.670 NDT tiền mặt. Với 18g vàng còn lại, cô quyết định đổi sang các món trang sức mới bao gồm một lắc tay, một nhẫn và một mặt dây chuyền. Hóa đơn cho thấy tổng giá trị niêm yết của ba món đồ mới là hơn 19.000 NDT. Tuy nhiên, khi vợ về đến nhà, anh Viên cầm số trang sức mới lên và cảm thấy chúng "nhẹ một cách bất thường".

Mất gần một nửa trọng lượng sau màn "đổi cũ lấy mới"

Nghi ngờ có vấn đề, anh Viên lập tức mang số trang sức quay lại cửa hàng để đối chất. Khi thực hiện cân lại trước sự chứng kiến của nhân viên, chiếc lắc tay mới chỉ nặng 9,08g và chiếc nhẫn nặng vỏn vẹn 0,92g (chưa tính mặt dây chuyền do không tháo ra được). Như vậy, từ 18g vàng ban đầu, sau khi đổi ngang giá trị, vợ anh chỉ nhận về trọng lượng thực tế khoảng 10g vàng.

Vàng mà anh Viên đưa vợ đi đổi. Ảnh: 163.

Bức xúc vì sự chênh lệch quá lớn, anh Viên yêu cầu lấy lại chiếc lắc tay cũ 28g ban đầu nhưng cửa hàng thông báo vàng cũ đã bị nấu chảy. Nếu muốn bán lại bộ trang sức mới vừa mua, cửa hàng chỉ có thể thu mua với giá khoảng 8.000 NDT – chưa bằng một nửa giá trị niêm yết lúc mua.

Anh Viên cho rằng cửa hàng đã lợi dụng lúc vợ anh không tỉnh táo để gài bẫy. "Hôm đó vợ tôi có uống rượu, về nhà gọi mãi không tỉnh. Trong lúc cô ấy không minh mẫn, nhân viên đã không tư vấn rõ ràng về trọng lượng thực tế, khiến cô ấy tưởng rằng đang đổi ngang trọng lượng. Cửa hàng cũng cố tình giấu tem nhãn ghi trọng lượng của sản phẩm", anh Viên cáo buộc và yêu cầu được trả hàng hoàn tiền.

Cửa hàng phản bác: "Đã giải thích rõ, khách không hề say"

Trước cáo buộc của khách hàng, quản lý cửa hàng Kim Đại Phúc đã lên tiếng giải thích về quy chế bán hàng. Vị này khẳng định cửa hàng có hai hình thức kinh doanh: một là bán theo trọng lượng (tính theo gram cộng tiền công), hai là bán "một giá" (tính tiền theo món, không cân ký).

Nhân viên tiệm vàng giải thích. Ảnh: 163.

Theo quản lý, số trang sức vợ anh Viên đổi thuộc nhóm "vàng một giá". Đây là các sản phẩm sử dụng công nghệ 3D, 5D giúp vàng cứng hơn, thiết kế tinh xảo hơn nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn vàng truyền thống. "Chúng tôi đã giải thích rất rõ ràng với khách hàng ngay tại quầy rằng đây là hàng bán theo món, không bán theo gram. Giá trị nằm ở công nghệ chế tác và mẫu mã", quản lý cho biết. Về vấn đề chênh lệch, cửa hàng cho rằng đổi lại khách hàng nhận được chế độ bảo hành đổi ngang giá trị niêm yết trọn đời.

Về cáo buộc che giấu thông tin, quản lý giải thích tem mã vạch là "một hàng một tem" và thường được cửa hàng thu lại sau khi bán để quản lý kho, nhưng mọi thông tin đều minh bạch trên hệ thống. Đáng chú ý, đại diện cửa hàng bác bỏ hoàn toàn chi tiết người vợ bị say rượu.

"Quá trình giao dịch là sự tương tác hỏi đáp hai chiều rất bình thường. Khách hàng không có mùi rượu, dáng đi hoàn toàn vững vàng, không có biểu hiện mất nhận thức", quản lý cửa hàng khẳng định. Để chứng minh, cửa hàng đã làm đơn xin trích xuất camera an ninh vào ngày 4/1 và 5/1 để làm rõ tình trạng của khách hàng lúc giao dịch.