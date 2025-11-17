Thấy hai cô gái lạ mặt trong tang lễ của bố chồng, người phụ nữ liền bỏ về nhà ngoại khi biết sự thật

Chị M và chồng đã kết hôn được 18 năm. Chồng chị làm kỹ sư cầu đường, phần lớn thời gian phải đi công trình xa nhà. Còn chị M kinh doanh, công việc bận rộn nhưng vẫn cố gắng vừa chăm sóc con, vừa gánh vác việc gia đình và chia sẻ công việc với chồng. Cuộc sống hôn nhân nhiều năm của chị tuy tương đối yên ổn, hạnh phúc.

Biến cố xảy ra khi bố chồng chị M qua đời. Trong tang lễ, khách khứa ra vào tấp nập, mọi người đều tất bật lo toan. Trong đó, chị M thấy hai người phụ nữ trẻ lạ mặt dẫn theo hai đứa bé.

Lúc đó chị có để ý, nhưng vì ai cũng bận nên chị không quá chú tâm. Chỉ đến khi khách khứa về gần hết, hai người phụ nữ ấy vẫn nán lại, điều này khiến chị M bất giác đặt ra hàng loạt câu hỏi: họ là ai, tại sao vẫn ở đây khi giờ này chỉ còn họ hàng thân thích trông coi 3 ngày tang lễ?

“Trong đầu tôi đặt ra những câu hỏi. Tôi thấy cử chỉ, điệu bộ của chồng cứ khác lạ, không như bình thường”, chị M kể lại.

Sau khi mọi người dùng cơm xong, một số người thân ra về, trong nhà chỉ còn mẹ chồng và anh em bên nhà chồng thì hai người phụ nữ kia đến gặp mẹ chồng chị M. Cảm thấy có điều bất thường, chị M bước ra hỏi thẳng hai cô về lý do họ còn ở lại và mối quan hệ giữa họ với chồng chị.

Qua lời kể của hai cô gái, sự thật phũ phàng được phơi bày. Cả hai đều có quan hệ tình cảm với chồng chị M, và mỗi người đều có một đứa con với anh. Họ đưa con về để dự đám tang ông nội, đồng thời mong muốn nhận họ hàng.

“Tôi cảm thấy rất suy sụp và bối rối trong tình huống này. Tôi tin tưởng chồng, cũng tâm huyết với gia đình nhà mình. Chồng tôi cố gắng giải thích, mẹ chồng khóc và khuyên vợ chồng tôi nên về nhà, hai đứa đóng cửa nói chuyện cho rõ đầu đuôi”, chị M chia sẻ.

Sốc, đau đớn và không thể đối diện ngay với chồng, chị M đưa các con về nhà ngoại. Từ đó đến nay, hai vợ chồng ly thân. Sau sự việc, chồng chị đã nhắn tin, gọi điện, quả quyết rằng anh chỉ có chị và các con; còn với hai người phụ nữ kia, anh chỉ chu cấp để nuôi con chứ “không có tình ý”.

Dù vậy, chị M vẫn vô cùng bối rối, chưa biết phải chọn hướng giải quyết nào cho gia đình mình.

Lắng nghe câu chuyện, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn cho rằng điều quan trọng đầu tiên là nhìn rõ bản chất sự việc: chính chồng chị M đã chủ động thông báo cho hai người phụ nữ kia về sự ra đi của bố mình và “mời” họ đưa con về phục tang. Theo ông, điều này cho thấy người chồng đã sắp đặt sự xuất hiện ấy, thậm chí chọn đúng thời điểm nhạy cảm vì nghĩ rằng đám tang là nơi khó xảy ra xung đột lớn.

“Về phía chồng, đó hoàn toàn là chủ động. Nếu ông ấy sợ vợ, chỉ là ăn vụng thôi thì đang lúc nhạy cảm chẳng ai công bố chuyện đó làm gì. Chắc anh ta đánh giá mọi người sẽ không ầm ĩ trong đám tang, đây là dịp ‘dễ chịu’ nhất để ra mắt, cũng là để chứng minh tình cảm của anh ta dành cho hai cô gái kia”, ông Đinh Đoàn phân tích.

Theo ông, trong trường hợp này, người chồng chẳng khác nào đang có ba “vợ”: một vợ chính thức và hai “vợ bán công”. Đây là tình huống rất khó chấp nhận với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng điều cấp thiết là chị M nên giữ bình tĩnh, đưa con trở về nhà của chính mình để duy trì sinh hoạt bình thường, không nên ở nhà ngoại quá lâu vì điều đó chỉ khiến bố mẹ đẻ thêm lo lắng. “Có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là nhà của mình. Nếu ly hôn, người ra đi cũng không phải là chị và các con”, ông nhấn mạnh.

Tiến sĩ Đinh Đoàn cho rằng trước hết, chị M cần yêu cầu chồng giải trình toàn bộ sự thật, sau đó cân nhắc hai hướng giải quyết rõ ràng:

Hướng thứ nhất là buông tay, nếu không thể chịu đựng cảm giác chung chồng, nhất là khi chồng đã có con riêng với hai người phụ nữ khác. Ông phân tích: “Nếu không chịu được thì buông. Mình cũng không đến nỗi gì, có tiền, có nhà, có con. Mình hãy chú ý đến sức khỏe, dung nhan của mình rồi sau này đi bước nữa thì đi. Hoặc có bạn trai thì cũng tốt hơn là sống cảnh một ông 3 vợ”.

Hướng thứ hai là giữ, chỉ phù hợp nếu hai cô gái kia thực chất đang có gia đình riêng, và mối quan hệ với chồng chị chỉ ở mức độ vụng trộm, không có ý định tiến xa, không có chuyện chồng chu cấp hoàn toàn và qua lại thường xuyên. Trong trường hợp ấy, mức độ đe dọa đối với hạnh phúc hôn nhân của chị M sẽ thấp hơn, song vẫn cần hết sức thận trọng.

Sau khi phân tích hai hướng, Tiến sĩ Đinh Đoàn khuyên thêm: “Việc đầu tiên là phải kiên quyết giữ những thứ đang có. Đó là nhà thì là nhà của mình, không làm cho nó tổn thương thêm, không làm cho nó mệt mỏi thêm. Con cũng chưa cần nói gì vì con còn bé, chưa hiểu chuyện. Mình là người phải cầm trịch vụ này.

Anh ta là kiểu ‘con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn’, thế nên mình mới là người quyết định, buông hay giữ anh ta. Hãy kiểm tra lại lòng mình rằng, cứ chấp nhận chung sống 3 vợ thế này không thể được thì buông có lộ trình. Bảo thẳng với anh ta rằng nhà này có hai vợ chồng với con, mình sẽ viết đơn ly hôn. Anh ta không đồng ý thì ly hôn đơn phương. Nhà này sẽ sang tên cho con để con có chỗ ở. Chúng ta là bố mẹ không tạo được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một mái ấm gia đình, thì để con không thiệt thòi, mình sẽ gọi luật sư làm công chứng chuyển sang tên cho con. Cả hai chia tay hai bàn tay trắng.

Mình có sức khỏe, có con, có nhà, có nghề nghiệp, không tội gì phải chịu hậm hực cay đắng. Giá như ông ấy là nghìn tỷ phú, thôi thì sống với ông, mỗi tháng ông đưa 500 triệu, mình mua hột xoàn cất đi, không giữ được người nhưng cũng kiếm được chút của. Còn đằng này chẳng được cái mặt nào, ở nhà là chồng mình, ra ngoài là ‘chồng quốc dân’, giữ làm gì”.

Lời khuyên của chuyên gia cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: chị M cần nhìn rõ giá trị của mình, nhìn rõ những gì chị đang có và điều gì xứng đáng để giữ lại. Chỉ khi xác định được điều đó, chị mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình và cho các con.