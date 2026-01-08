Thu nhập 45 triệu đồng một tháng ở Hà Nội nhưng chưa dám sinh con

Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, làm kinh doanh online được hai năm. Nhiều người nói mức thu nhập 45 triệu đồng "không thấp", nhưng sống ở thành phố lớn, chi tiêu ngày càng đắt đỏ, chúng tôi vẫn luôn có cảm giác bấp bênh.

Hiện mỗi tháng vợ chồng tôi mất khoảng 10 triệu đồng thuê nhà. Chi phí sinh hoạt, ăn uống, đi lại cho hai người rơi vào khoảng 15-18 triệu đồng, biếu bố mẹ hai bên 4 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi đang nuôi hai con mèo cưng, tiền thức ăn, cát vệ sinh và chăm sóc cơ bản khoảng 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Làm kinh doanh tự do nên thu nhập của hai vợ chồng lên xuống thất thường, có tháng dư dả hơn một chút, có tháng gần như không để ra được đồng nào vì phải xoay vòng vốn nhập hàng.

Khi cưới nhau cách đây 4 năm, vợ chồng tôi từng đặt mục tiêu trong vòng 6 năm sẽ mua được nhà ở Hà Nội và sinh con. Nhưng với giá nhà hiện nay, mục tiêu đó ngày càng xa vời. Việc vẫn phải đi thuê nhà khiến chúng tôi lúc nào cũng thấy thiếu an tâm, đúng kiểu chưa ổn định chỗ ở thì khó tính chuyện lâu dài. Vì thế, chuyện sinh con lại càng trở thành áp lực.

Gia đình hai bên thời gian gần đây liên tục giục vợ chồng tôi sinh con. Mỗi lần về quê hay họp mặt, câu hỏi "bao giờ có em bé" gần như không tránh được. Chúng tôi hiểu sự mong mỏi của bố mẹ, ông bà, nhưng thật lòng là cả hai vẫn chưa đủ can đảm để bước sang giai đoạn làm cha mẹ, khi mọi thứ xung quanh còn quá nhiều điều chưa chắc chắn.

Một nỗi lo khác là nếu sinh con thì gần như không có ai hỗ trợ. Ông bà hai bên đều đã lớn tuổi, lại sống xa, không thể lên trông cháu hay giúp đỡ thường xuyên. Sinh con xong, khả năng cao vợ chồng tôi sẽ phải thuê giúp việc ăn ở, chi phí ước tính khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Công việc của hai vợ chồng khá linh hoạt, nhưng thực tế không có giờ giấc cố định. Cuộc sống ở Hà Nội vốn đã nhiều áp lực, chúng tôi sợ bị quá tải nếu vừa phải lo công việc, vừa chăm con, sợ rằng mình sẽ khó dành nhiều thời gian, nuôi nấng con được đủ đầy.

Bạn bè, người thân nói "có con rồi sẽ tự khắc xoay được" hay "45 triệu mà còn lo thì những gia đình khác sống sao". Liệu chúng tôi có đang quá lo xa?