Giỏ quà đầu năm của thông gia giàu khiến gia đình nghèo 'trút bỏ gánh nặng'

Đã nhiều năm trôi qua nhưng câu chuyện xảy ra vào tết Dương lịch năm 2019 vẫn khiến gia đình tôi nhớ mãi.

Năm đó, khoảng 1 tháng trước Tết, em trai tôi gặp tai nạn lao động, phải thực hiện ca phẫu thuật lớn. Tôi, em gái (khi ấy em gái đã lấy chồng) cùng bố mẹ chạy vạy khắp nơi vay mượn. Những ngày cuối năm, người ta nói nhiều đến tổng kết, thưởng Tết, còn nhà tôi thì canh cánh nỗi lo về tiền bạc chữa trị cho em trai. Tôi bán ô tô còn em gái tôi thậm chí đã bán hết của hồi môn để có tiền lo việc.

"Còn người, còn của", chúng tôi động viên nhau.

Ngày cuối năm, em trai tôi được xuất viện về nhà. Chiều hôm đó, khi cả nhà đang dọn dẹp và tiếp một số họ hàng thì bố mẹ chồng em gái tôi cũng tới thăm. Cuộc ghé thăm diễn ra nhanh gọn, chủ yếu là để hỏi thăm sức khỏe em trai tôi.

Giỏ quà họ mang theo cũng rất giản dị: giỏ trái cây, túi nhỏ đựng hộp trà, hộp bánh. Nhìn giỏ quà, vài người họ hàng có mặt tại nhà tôi thoáng hụt hẫng. Nhà thông gia ấy rất giàu có, kinh doanh vật liệu xây dựng - bất động sản có tiếng trong vùng. Sự đơn giản này dễ khiến người khác nghĩ họ chỉ ghé qua cho phải phép.

Hơn nữa, họ hàng cũng biết, trước đây, gia đình thông gia không ưng ý em gái tôi vì cho rằng gia cảnh không tương xứng.

Bố mẹ tôi chỉ là lao động nghèo. Người ngoài cho rằng, nếu em gái tôi không có bầu thì chắc cũng không có đám cưới nào diễn ra. Thế nhưng, không lâu sau đám cưới, con bé sảy thai.

Dù chồng và gia đình chồng chăm sóc tận tình, động viên nhiều nhưng em gái tôi luôn cảm thấy có lỗi. Chính con bé cũng thấy khoảng cách giữa bản thân và nhà chồng rất lớn. Lần này, em trai cần nhiều tiền điều trị nhưng em gái tôi cũng không dám vay mượn nhà chồng. Em rể tôi rất yêu thương vợ, quan tâm nhà vợ nhưng chúng tôi cũng không tiện nhờ vả em chi số tiền lớn.

Tôi nghe mấy cô chú trong nhà bàn tán chuyện nhà chồng em giàu mà khó vay mượn, trong lòng không khỏi xót xa. Em chưa bao giờ than thở nhưng tôi nghĩ em cũng rất khổ tâm.

Giỏ quà đầu năm của thông gia giàu có khiến gia đình nghèo "trút bỏ gánh nặng". Ảnh minh họa

Tối đó, khi mọi người đã về hết, bố mẹ tôi dọn dẹp và mở giỏ quà ra. Bên trong hộp trà, có một phong bì nhỏ, đựng chiếc thẻ ngân hàng và thư tay.

Ông bà thông gia viết một vài dòng ngắn: "Chúng tôi sợ rằng, nếu đưa tận tay, gia đình sẽ từ chối nhận. Số tiền này hy vọng có thể giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, tập trung chữa trị cho cháu M. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Chúc gia đình sức khỏe, năm mới bình an".

Phía dưới, nhà thông gia ghi kèm mật khẩu ngân hàng là ngày sinh nhật của em gái tôi.

Mẹ tôi cầm phong bì rất lâu. Cả nhà lặng đi, không nói lên lời. Không chỉ vì số tiền lớn, mà vì cách họ gửi quà quá lặng lẽ. Không trao tay, không đặt lên bàn giữa đông người, họ càng không kèm theo những lời an ủi dễ khiến người khác chạnh lòng.

Có lẽ gia đình thông gia hiểu, trong hoàn cảnh ấy, sự giúp đỡ quá phô trương sẽ khiến chúng tôi khó xử. Họ chọn cách kín đáo nhất, vừa đủ để gia đình tôi vượt qua khó khăn, vừa giữ được thể diện cho người nhận.

Bố tôi gọi điện cho nhà thông gia, nói lời cảm ơn chân thành nhất. Bố hứa sau khi em trai khỏe lại, gia đình sẽ thu xếp để trả lại số tiền cho họ.

Đêm giao thừa, em gái tôi khóc nấc khi nhận được tin nhắn của mẹ chồng: "Bố mẹ luôn mong các con hạnh phúc. Nếu khó khăn, đừng chịu đựng một mình vì chúng ta là gia đình con ạ".

Mọi thành viên trong gia đình bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Không phải chỉ vì nỗi lo tiền bạc đã tạm thời được giải quyết mà là bởi mừng cho em gái tôi, khi có một gia đình chồng tử tế.