Nguồn tin ẩn danh gây xôn xao

Những đồn đoán về đời tư của hai ngôi sao Kpop bất ngờ trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm sau bài đăng của Koreaboo ngày 6/11. Trang tin đề cập tới câu chuyện tình cảm giữa hai thần tượng, song không trực tiếp tiết lộ danh tính những người liên quan.

Theo nội dung được đăng tải, nhân vật nữ là thành viên nhỏ tuổi nhất của một nhóm nhạc có tên ghép từ hai màu sắc. Trong khi đó, nhân vật nam là em út của nhóm nhạc sở hữu tên gọi gồm ba chữ cái. Những mô tả này khiến nhiều khán giả liên tưởng tới Lisa và Jungkook.

Nguồn tin ẩn danh cho rằng hai nghệ sĩ từng có thời gian tìm hiểu nhau vào năm 2019, trước khi danh tiếng của họ phát triển mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa thích hợp để công khai chuyện tình cảm. Áp lực từ công ty quản lý cũng được nhắc tới như một lý do khiến mối quan hệ phải giữ kín.

Sau khi không còn hẹn hò, hai người được cho là vẫn duy trì tình bạn nhờ nhóm bạn chung sinh năm 1997. Nguồn tin còn đề cập tới một bộ phim tài liệu gần đây của nữ ca sĩ, trong đó cô chia sẻ về quá trình thực hiện ca khúc lấy cảm hứng từ chuyện tình đã qua.

Theo lời kể chưa được xác thực này, nữ nghệ sĩ từng liên hệ với người yêu cũ để xin phép trước khi phát hành bài hát. Ca khúc được cho là ra đời trong khoảng thời gian nam thần tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lisa (BLACKPINK) tiếp tục vướng nghi vấn tình cảm với Jungkook (BTS) sau khi một nguồn tin ẩn danh được lan truyền. K.B

Một chi tiết khác thu hút sự chú ý là sự xuất hiện của người thừa kế một gia đình tỉ phú. Nguồn tin cho rằng nữ thần tượng từng có quan hệ tình cảm với người này trước khi kết nối trở lại với nam ca sĩ thuộc nhóm nhạc có tên gồm ba chữ cái.

Tại các diễn đàn trực tuyến, nhiều người suy đoán nhân vật được nhắc tới là Frédéric Arnault, người từng vướng tin đồn hẹn hò với Lisa. Từ những dữ kiện trên, một bộ phận khán giả đặt giả thuyết em út BLACKPINK đã nối lại tình cảm với Jungkook sau khoảng năm năm xa cách.

Tuy nhiên, các suy đoán này chủ yếu dựa trên lời kể của người giấu tên. Thông tin được công bố không kèm theo bằng chứng trực tiếp về việc hai nghệ sĩ từng yêu nhau, chia tay hay tái hợp.

Những dấu hiệu từng được người hâm mộ chú ý

Đây không phải lần đầu Lisa và Jungkook trở thành đối tượng được cộng đồng mạng ghép đôi. Những đồn đoán liên quan tới hai ngôi sao đã xuất hiện trong nhiều năm, với hàng loạt chi tiết về trang phục, phụ kiện, thú cưng và sở thích âm nhạc được người hâm mộ đem ra so sánh.

Theo các giả thuyết từng lan truyền, hai nghệ sĩ bắt đầu tìm hiểu nhau vào cuối năm 2018, hẹn hò năm 2019 và chia tay năm 2021. Trong giai đoạn này, họ từng xuất hiện với những chiếc nhẫn thuộc dòng sản phẩm cao cấp của Cartier được cho là có kiểu dáng tương đồng.

Năm 2020, một số khán giả suy đoán Jungkook góp giọng trong giai điệu quảng bá chiến dịch toàn cầu của BVLGARI có sự tham gia của Lisa. Một năm sau, nữ ca sĩ được chú ý khi mặc trang phục thuộc thương hiệu thời trang do Jungkook đồng sáng lập.

Việc hai nghệ sĩ cùng nuôi chó giống Doberman cũng trở thành đề tài bàn luận. Tuy nhiên, những điểm tương đồng trong lựa chọn phụ kiện, thời trang hay thú cưng không đủ cơ sở để khẳng định họ có quan hệ tình cảm.

Các cuộc thảo luận về Lisa và Jungkook từng lắng xuống khi nữ ca sĩ vướng nghi vấn hẹn hò với Frédéric Arnault. Năm 2025, tên tuổi hai thần tượng lại được đặt cạnh nhau sau khi thành viên BLACKPINK giới thiệu phim ngắn âm nhạc cho ca khúc "Dream".

Nội dung lãng mạn của sản phẩm khiến khán giả tò mò về câu chuyện thực tế có thể đã truyền cảm hứng cho nữ ca sĩ. Một số người cho rằng Lisa đang kể lại mối tình trong quá khứ, đồng thời đưa Jungkook vào danh sách những nhân vật được suy đoán có liên quan.

Trước thời điểm sản phẩm của Lisa ra mắt, Jungkook từng chia sẻ ca khúc "Stay" của Gracie Abrams. Nội dung bài hát đề cập tới mong muốn trở lại điểm khởi đầu của một mối quan hệ. Chi tiết này được một bộ phận người hâm mộ liên hệ với thông điệp trong "DREAM".

Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục giới thiệu ca khúc "Weather" của Novo Amor. Khán giả nhận thấy màu sắc trên ảnh minh họa của bài hát có nét tương đồng với phim ngắn của Lisa. Việc nữ nghệ sĩ đóng cùng diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi, người được một số khán giả nhận xét có nét giống Jungkook, cũng làm gia tăng những lời đồn đoán.

Dù vậy, việc lựa chọn diễn viên, chia sẻ bài hát hay sử dụng hình ảnh tương đồng đều có thể xuất phát từ sở thích cá nhân hoặc yêu cầu nghệ thuật. Cho tới nay, những liên hệ này vẫn chỉ là cách diễn giải của cộng đồng mạng, chưa phản ánh lời xác nhận từ những người trong cuộc.

Theo: t/h