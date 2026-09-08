Từng bỏ MIT để đi tu, 'thiên tài' Toán học nay livestream kiếm sống

Khoảng 7-8h, Liu Zhiyu, 38 tuổi, bắt đầu một ngày làm việc kéo dài đến khoảng 21h. Anh dành buổi sáng để chuẩn bị cho phiên livestream lúc 9h, sau đó tiếp tục xử lý các công việc phía sau như tìm chủ đề, duyệt kịch bản, ghi âm khóa học và quản lý nhân viên.

Công việc chính của Liu hiện là làm video ngắn, livestream bán các khóa học và sản phẩm, đồng thời tổ chức các khóa học tâm lý và đào tạo tư vấn viên.

"Khởi nghiệp thì không thể giảm cường độ làm việc, đặc biệt trong hai năm đầu", Liu nói. Theo anh, môi trường Internet có tính cạnh tranh cao, nếu không liên tục tiến lên, rất dễ bị bỏ lại.

Công việc hiện tại của Liu được nhiều người nhận xét khác xa hình dung về cuộc sống của một người từng được gọi là "thiên tài toán học".

Liu hiện tại phải làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày để kiếm sống. Ảnh: The Paper

Năm 2006, Liu giành huy chương vàng với điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học quốc tế (IMO), thuộc nhóm ba thí sinh có thành tích cao nhất thế giới. Anh được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh và sau đó nhận học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Nhưng Liu không đến Mỹ.

Sau khi học năm nhất tại Đại học Bắc Kinh, anh quyết định xuất gia tại chùa Long Tuyền ở Bắc Kinh. Ngày cha mẹ tiễn con đi du học, Liu vẫn lên tàu như dự định. Khi đến Bắc Kinh, anh đổi hướng đến chùa và gửi email cho MIT thông báo sẽ không nhập học.

Quyết định này khiến câu chuyện về "thiên tài toán học Bắc Đại xuất gia" lan rộng tại Trung Quốc. Phóng viên kéo đến chùa, người thân và bạn bè nhiều lần lên núi thuyết phục, nhưng Liu không thay đổi quyết định.

Chia sẻ với The Paper sau này, Liu cho biết từng chịu áp lực lớn khi theo đuổi toán học. Trong thời gian tập huấn Olympic, anh mắc bệnh mắt nghiêm trọng, có lúc gần như mất thị lực. Việc luyện toán kéo dài cũng khiến anh căng thẳng, mất ngủ, lo âu và dần mất hứng thú với môn học.

Liu từng kể các bài toán xuất hiện trong đầu một cách không kiểm soát. Nhìn một cái cây, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ đến phương trình mô tả hình dạng của nó.

Sau khoảng tám năm ở chùa, Liu rời đi và đến năm 2022 chính thức hoàn tục. Trong thời gian tu hành, anh chuyển sang quan tâm đến tâm lý học, lấy chứng chỉ tư vấn tâm lý và cùng cộng sự xây dựng một nền tảng tư vấn miễn phí, kết hợp kiến thức Phật học với tâm lý học.

Liu xuất gia sau khi được học bổng toàn phần từ MIT. Ảnh: Sina

Năm 2022, anh gia nhập một công ty tâm lý với vai trò đối tác, phụ trách phát triển và kinh doanh khóa học. Ban đầu, anh được đề nghị mức lương 30.000 nhân dân tệ (khoảng 116 triệu đồng) mỗi tháng nhưng chủ động giảm xuống 20.000 nhân dân tệ để dành tiền duy trì đội ngũ.

Do thiếu kinh nghiệm quản lý doanh thu và chi phí, bộ phận của Liu liên tục thua lỗ. Anh sau đó rời công ty và tự khởi nghiệp.

Thời gian đầu, Liu không có tiền thuê văn phòng nên tuyển nhân viên làm việc trực tuyến. Vợ chồng anh thuê một căn hộ chưa đầy 30 m2, vừa làm nơi ở vừa làm studio. Mỗi khi livestream, Liu phải dọn giường, treo phông tranh sơn thủy lên tường, kê bàn và đặt điện thoại ở đầu giường.

Ba năm sau, công ty bắt đầu có lãi. Gia đình chuyển sang căn hộ hai phòng ngủ, còn căn nhà cũ được cải tạo thành studio.

Hiện anh coi tiền thu được từ việc bán khóa học là khoản thù lao cho giá trị mình tạo ra. Trước mỗi buổi livestream, Liu thường nhắc bản thân không chỉ bán một khóa học mà phải giúp người xem nhận được điều hữu ích.

Năm 2006, Liu giành huy chương vàng với điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học quốc tế (IMO), thuộc nhóm ba thí sinh có thành tích cao nhất thế giới. Ảnh: The Paper

Sau khi kết hôn và đón con trai đầu lòng năm 2024, cuộc sống gia đình cũng khiến Liu phải học lại nhiều điều trước đây anh ít quan tâm.

Liu thừa nhận từng ít kinh nghiệm trong các mối quan hệ và thường nói chuyện quá thẳng. Sau khi nhận ra sự thành thật đôi khi có thể làm tổn thương người khác, anh đổi tên tài khoản WeChat thành "Cẩn ngôn thận hành", tự nhắc mình thận trọng hơn trong lời nói và hành động.

Gia đình cũng khiến quan niệm về tiền bạc của Liu thay đổi. Trước đây, anh từng nghĩ một người chỉ cần khoảng 1.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng) mỗi tháng là có thể sống, hoặc "cùng lắm thì ngủ dưới gầm cầu". Nhưng sau khi có vợ và con, anh nhận ra những nhu cầu tưởng đơn giản như ăn uống, chăm sóc con cái hay duy trì gia đình đều cần tiền.

"Gia đình cần ăn uống, mua rau, nuôi con. Những thứ đó đều cần tiền", Liu nói.

Dù đã rời toán học chuyên sâu, khả năng của Liu vẫn còn đó. Tháng 6, anh livestream giải các bài toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc và vẫn xử lý khá nhanh. Gần đây, khi tìm hiểu định lý Noether, anh nói đùa rằng nếu biết định lý này từ thời đại học, có thể anh vẫn còn hứng thú với toán học và đã không xuất gia.

Tuy nhiên, Liu không coi việc rời toán học hay trở lại đời thường là một thất bại.

Anh cho rằng xã hội thường dùng một năng lực nổi trội để định nghĩa cả con người, chẳng hạn gắn nhãn "thiên tài toán học" rồi mặc định người đó phải tiếp tục theo đuổi toán học. Với Liu, một người có thể thay đổi, học những điều mới và lựa chọn một cuộc sống khác.