Hậu duệ nhà Samsung gây sốt vì điểm thi đại học gần tuyệt đối

Thông tin được bà Park Sun-young, Chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải mới, viết trên Facebook. Theo đó, Lim, con trai của bà Lee, được cho là chỉ làm sai một câu duy nhất trong kỳ thi Suneung năm nay.

Đây là kỳ thi quan trọng bậc nhất Hàn Quốc với hơn 550.000 thí sinh tham dự. Theo Viện Đánh giá và Chương trình Giảng dạy Hàn Quốc, chỉ có 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, do độ khó của phần tiếng Hàn và tiếng Anh tăng cao.

Lim là cháu gọi đương kim Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bằng cậu. Khác với nhiều con em giới tài phiệt thường du học sớm, Lim theo học toàn bộ bậc phổ thông tại Hàn Quốc.

Nam sinh từng học tại trường Tiểu học Gyeonggi và trường Trung học cơ sở Whimoon, đứng thứ hai toàn trường khi tốt nghiệp. Lên cấp ba, Lim học ở trường Trung học Whimoon và chưa từng mất vị trí số một.

Giới chuyên môn nhận định với mức điểm này, Lim gần như chắc chắn được nhận vào ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Seoul (SNU). Đây là ngôi trường số 1 ở Hàn Quốc, top 38 thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Lim theo mẹ đi siêu thị khi còn nhỏ. Ảnh: The Korea Herald

Tin tức về Lim nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, thu hút sự chú ý của phụ huynh Hàn Quốc trong và ngoài nước. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ khi một người thừa kế có nguồn lực tài chính không giới hạn như Lim lại ở lại hệ thống giáo dục nội địa vốn nổi tiếng với sự cạnh tranh khốc liệt.

Bà Park Sun-young cho rằng hiện nhiều gia đình khá giả, từ người nổi tiếng đến giới kinh doanh, đổ xô cho con cái vào các trường mẫu giáo dạy tiếng Anh, rồi đưa chúng ra nước ngoài. Vì thế, việc một người thừa kế Samsung vẫn để con trai mình đi học trong nước là điều đáng trân trọng.

Nhiều người cũng nhìn nhận điều này chứng minh hiệu quả của giáo dục Hàn Quốc và cho thấy học sinh có thể đạt đỉnh cao nếu tập trung, không bị gián đoạn bởi việc chuyển đổi môi trường sống.

Mẹ của Lim - bà Lee Boo - jin hiện là tổng giám đốc điều hành khách sạn Shilla. Các nguồn tin địa phương cho biết năm 2018, bà từng chuyển nhà từ khu nhà giàu Itaewon đến Daechi-dong - "thủ phủ" luyện thi tại Seoul, để hỗ trợ con trai học cấp hai và cấp ba. Bà chỉ quay lại Itaewon sau khi con hoàn thành chương trình phổ thông.

Suneung là kỳ thi kéo dài 8 tiếng với 6 phần thi, được ví như bước ngoặt cuộc đời của mỗi học sinh Hàn Quốc. Để vượt qua kỳ thi này, họ phải dành nhiều năm học tập gian khổ với áp lực cao.