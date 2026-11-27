Sau thông tin YouTuber Hậu Hoàng phát hiện mắc ung thư máu ở tuổi 31, câu chuyện về hành trình vượt qua ung thư của streamer Nắng (Đàm Thanh Huyền, sinh năm 1998, quê Bắc Ninh) được nhiều người nhắc lại.

Nắng từng hai lần đối diện với ung thư, lần đầu khi mới 11 tuổi và lần thứ hai vào năm 2023. Câu chuyện của cô thu hút sự chú ý không chỉ bởi những biến cố sức khỏe mà còn bởi cách nữ streamer thay đổi suy nghĩ, học cách trân trọng cuộc sống sau những gì đã trải qua.

11 tuổi mắc ung thư xương, phải cắt bỏ 2/3 chân trái

Năm 2009, khi đang học lớp 6 tại Bắc Ninh, Đàm Thanh Huyền bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức ở đầu gối. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm khớp. Tuy nhiên, sau nhiều lần thăm khám, gia đình nhận được kết quả Huyền mắc ung thư xương ác tính (sarcoma xương).

Theo chia sẻ của nữ streamer qua các kênh mạng xã hội, thời điểm đó, bệnh được phát hiện ở giai đoạn 2. Để điều trị, cô bé 11 tuổi khi ấy buộc phải phẫu thuật cắt bỏ khoảng 2/3 xương đùi chân trái.

Ở độ tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, Huyền từng nghĩ việc nằm viện là điều thú vị vì được gia đình quan tâm, mua đồ chơi và bánh kẹo. Chỉ đến khi trở lại trường học, cô mới dần nhận ra những khác biệt của bản thân.

Từ một cô bé tự tin, Huyền trở nên mặc cảm, ngại giao tiếp vì mất một chân. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và thầy cô, cô dần vượt qua tâm lý tự ti, tập làm quen với chiếc chân giả và trở lại cuộc sống bình thường.

Trong những năm tiếp theo, Huyền duy trì việc tái khám và không ghi nhận dấu hiệu bệnh tái phát. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, sau đó theo đuổi công việc sáng tạo nội dung và trở thành streamer được nhiều người biết đến.

Thanh Huyền mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Năm 2023, nhận tin ung thư di căn phổi lần thứ hai

Những tưởng căn bệnh đã lùi lại phía sau, nhưng đầu năm 2023, khi sự nghiệp đang phát triển, Huyền một lần nữa nhận tin dữ. Thời điểm đó, nữ streamer thường xuyên mất ngủ, đau đầu và làm việc với cường độ cao. Có giai đoạn, cô dành gần 20 tiếng mỗi ngày cho công việc, chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng, thường xuyên bỏ bữa và sử dụng nhiều cà phê để duy trì năng lượng.

Sau khi đi khám, bác sĩ phát hiện một nốt bất thường ở phổi. Do có tiền sử ung thư xương, Huyền được chỉ định thực hiện thêm các xét nghiệm và sinh thiết. Kết quả xác định cô mắc ung thư xương di căn phổi, hay ung thư phổi thứ phát.

Đây là lần thứ hai trong đời Huyền phải đối diện với căn bệnh ung thư. Khác với khi còn nhỏ, lần này cô đã đủ trưởng thành để hiểu những gì có thể xảy ra, đồng thời lo lắng cho gia đình, công việc và những dự định còn dang dở.

Tháng 3/2023, Huyền được chỉ định xét nghiệm gien và phát hiện 4 gien bất thường liên quan đến ung thư. Cô bắt đầu điều trị bằng hóa trị, trải qua nhiều đợt truyền hóa chất và phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi.

Tuy nhiên, quá trình điều trị không hề dễ dàng. Tác dụng phụ khiến tóc cô rụng gần hết, cơ thể mệt mỏi và thường xuyên đau đớn. Có thời điểm, Huyền mất niềm tin, muốn dừng điều trị để trở về làm những công việc còn dang dở.

Sau khi tạm dừng hóa trị, cô vẫn đi kiểm tra định kỳ và phát hiện khối u tiếp tục phát triển. Khoảng 6 tháng sau, Huyền quyết định quay lại bệnh viện, gác công việc sang một bên để tập trung điều trị.

Thanh Huyền ở thời điểm hiện tại.

Đầu năm 2024, cô tiếp tục quá trình điều trị. Đến tháng 5/2024, Huyền trải qua phẫu thuật nội soi cắt bỏ thùy phổi bên phải. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe dần phục hồi, cô chuyển sang điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Kết quả tái khám khả quan, nhận lời cầu hôn sau 7 năm

Bên cạnh gia đình, một trong những người đồng hành quan trọng với Huyền trong hành trình điều trị là Trần Hải - bạn trai quen từ năm 2017.

Bạn trai của Thanh Huyền luôn ở bên cạnh cô trong thời điểm cô điều trị bệnh.

Theo câu chuyện được Huyền chia sẻ, Hải từng 9 lần tỏ tình nhưng đều bị cô từ chối. Đầu năm 2023, khi biết Huyền có nguy cơ mắc ung thư lần thứ hai, anh vẫn lựa chọn ở bên, tìm hiểu về căn bệnh và cách chăm sóc người đang hóa trị. Có những thời điểm Huyền muốn đẩy Hải ra xa vì mặc cảm, không muốn người khác phải chịu thiệt thòi vì bệnh tình của mình. Tuy nhiên, sự kiên trì và đồng hành của anh dần khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Cuối năm 2024, khi sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực, Huyền vẫn muốn chờ kết quả tái khám trước khi quyết định chuyện tương lai. Cô không muốn người mình yêu phải gánh thêm những lo lắng nếu tình trạng bệnh không thuận lợi. May mắn, kết quả tái khám khả quan. Ngày 3/4/2025, Hải chính thức cầu hôn Huyền. Cặp đôi sau đó đăng ký kết hôn, khép lại hành trình 7 năm với nhiều lần lỡ hẹn và thử thách.

Hải chính thức cầu hôn Huyền, chuyện tình đầy thăng trầm bước sang một chương mới.

Tháng 5/2025, câu chuyện tình yêu của hai người tiếp tục nhận được sự chú ý khi Huyền chia sẻ khoảnh khắc nhận lời cầu hôn và cùng bạn trai đi đăng ký kết hôn. Thời điểm hiện tại, nữ streamer thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng trên mạng xã hội, bên cạnh đó là những vlog thường ngày tuy đơn giản nhưng ngập tràn niềm vui của vợ chồng son.