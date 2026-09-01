Tết Độc lập, người trẻ làm gì, chơi ở đâu?

Nhiều lựa chọn cho một kỳ nghỉ ý nghĩa

Những năm gần đây, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 thường kéo dài 3-4 ngày, kéo theo nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi của người dân tăng cao. Người trẻ bên cạnh những chuyến du lịch, có thêm lựa chọn đón Tết Độc lập bằng cách tìm về các địa chỉ đỏ, dành thời gian cho gia đình hoặc tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập và tích lũy cho tương lai.

Không khí Tết Độc lập cũng tạo nên những xu hướng vui chơi mới của giới trẻ. Khi cờ đỏ sao vàng phủ khắp các tuyến phố, các bảo tàng, di tích, Lăng Bác, quảng trường Ba Đình trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Các bảo tàng, di tích, Lăng Bác, quảng trường Ba Đình... trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Duy Phạm

Bạn Nghiêm Mạnh Đức - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng du lịch hoài niệm ngày càng được nhiều người lựa chọn. Nhiều bạn trẻ không chỉ muốn nghỉ ngơi mà còn muốn hiểu thêm về lịch sử.

"Những địa chỉ đỏ hay các điểm check-in mang sắc đỏ cờ hoa luôn có một sức hút rất riêng trong dịp Quốc khánh. Mình mong muốn được ghé thăm các bảo tàng, Lăng Bác hoặc các di tích lịch sử để hòa mình vào bầu không khí thiêng liêng của Ngày Quốc khánh. Đây là cách tuyệt vời nhất để chạm tay vào quá khứ, thấu hiểu những hy sinh của thế hệ đi trước và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc", Mạnh Đức chia sẻ.

Hiện nhiều bảo tàng đã thay đổi cách tiếp cận khi ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), trình chiếu 3D, thiết kế không gian mở cùng nhiều góc chụp mang tính thẩm mỹ. Điều này giúp người trẻ vừa tiếp cận kiến thức lịch sử, vừa có những trải nghiệm mới mẻ để chia sẻ trên mạng xã hội.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón lượng lớn khách tham quan trẻ tuổi. Ảnh: Duy Phạm

Không chỉ các bảo tàng hay di tích lịch sử, nhiều không gian công cộng và điểm vui chơi tại thành phố lớn cũng trở thành điểm đến của người trẻ dịp nghỉ lễ.

Tại Hà Nội và TPHCM, nhiều tuyến phố trung tâm, quảng trường, phố đi bộ, bảo tàng và quán cà phê mang chủ đề Quốc khánh đều trở thành điểm hẹn đông khách. Không ít bạn trẻ chọn dạo phố, chụp ảnh giữa sắc đỏ cờ hoa thay vì đi du lịch xa.

Bên cạnh đó, nhiều quán cà phê được trang trí theo chủ đề Quốc khánh với cờ Tổ quốc, báo cũ, không gian mang phong cách hoài niệm... liên tục kín khách. Thay vì tìm đến những chuyến đi xa, nhiều bạn trẻ lựa chọn dạo phố, ngồi cà phê, lưu lại những khoảnh khắc giữa không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn dạo phố và lưu giữ những khoảnh khắc rộn ràng trong không khí Tết Độc lập.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lựa chọn "xách ba lô lên và đi" trong kỳ nghỉ. Bạn Nguyễn Phương Vy - sinh viên trường Đại học Thăng Long mong muốn dành trọn kỳ nghỉ để nghỉ ngơi và quây quần bên gia đình, bạn bè.

"Sau khoảng thời gian học tập và làm việc căng thẳng, nghỉ lễ là dịp phù hợp để mình tạm gác lại công việc, dành thời gian cho bản thân và những người thân thiết. Mình không có ý định đi du lịch quá xa vì vào dịp lễ thường khá đông người, chi phí đi lại, ăn uống và lưu trú cũng có thể cao hơn bình thường", Phương Vy chia sẻ.

Theo Phương Vy, một kỳ nghỉ ý nghĩa không nhất thiết phải thật hoành tráng hay tốn kém. Điều quan trọng với Vy là có thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và có thêm thời gian bên gia đình trước khi quay lại guồng học tập và làm việc.

Người trẻ chọn... đi làm xuyên lễ

Ở chiều ngược lại, không ít sinh viên coi kỳ nghỉ lễ là "mùa vàng" để tăng thu nhập. Quốc Khánh - sinh viên Đại học Bách khoa - có kế hoạch làm xuyên kỳ nghỉ với công việc tài xế công nghệ.

Trong năm học, thời gian làm thêm của Quốc Khánh khá hạn chế vì bận học, nên dịp lễ là cơ hội để tranh thủ kiếm thêm. Theo đó, ngày thường thu nhập khoảng 500.000-600.000 đồng mỗi ngày, còn dịp lễ có thể đạt khoảng 1 triệu đồng nhờ các chính sách thưởng và lượng khách tăng cao.

Cùng quan điểm, Tạ Hoàng Long Vũ - cử nhân Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng nếu còn trẻ và có sức khỏe, việc tận dụng mùa cao điểm để làm thêm là lựa chọn hợp lý. "Thật ra nếu được nghỉ thì ai cũng muốn nghỉ. Nhưng mình còn trẻ, nếu có cơ hội kiếm thêm, mình cũng muốn tận dụng", Long Vũ nói.

Theo Long Vũ, bên cạnh thu nhập, làm việc xuyên lễ còn là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, rèn khả năng chịu áp lực và hiểu hơn giá trị của lao động.

Nhiều bạn trẻ chọn không nghỉ ngơi mà làm xuyên lễ để kiếm thêm thu nhập.

Nam cử nhân thừa nhận đôi khi vẫn cảm thấy "tiếc" khi nhìn bạn bè đi chơi còn mình đi làm. "Không phải cứ ngày lễ lương cao là đi làm bằng mọi giá. Mình cũng phải cân nhắc cường độ công việc, số giờ làm và khoản kiếm thêm có thực sự tương xứng hay không", Vũ chia sẻ.

Sau mỗi mùa cao điểm, nam cử nhân luôn chủ động dành thời gian nghỉ ngơi để "sạc lại pin". Theo Long Vũ, người trẻ thường có xu hướng cố gắng làm việc thật nhiều, nhưng sức khỏe cũng là một loại vốn cần được gìn giữ.

Không còn chỉ là những chuyến đi xa, kỳ nghỉ Quốc khánh với nhiều người trẻ là dịp để học về lịch sử, trở về với gia đình hoặc kiếm thêm thu nhập. Mỗi lựa chọn khác nhau nhưng đều cho thấy cách người trẻ chủ động tạo kỳ nghỉ Tết Độc lập ý nghĩa.