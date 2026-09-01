Du lịch 2/9, ngoài tiền phòng và vé còn những khoản nào dễ phát sinh?

Phụ thu phòng, thêm người

Đây là khoản chi mà du khách, đặc biệt là những gia đình hoặc nhóm bạn đi đông người, cần kiểm tra kỹ trước khi đặt phòng. Giá phòng được niêm yết chưa chắc đã là chi phí cuối cùng, bởi một số cơ sở lưu trú có thể quy định mức phụ thu đối với khách ở thêm, sử dụng giường phụ hoặc vượt số người tiêu chuẩn của phòng.

Giá phòng được niêm yết chưa chắc đã là chi phí cuối cùng. Ảnh minh họa - Nguồn: Tripadvisor.

Với những người đi một mình, phụ thu phòng đơn cũng là khoản cần lưu ý khi đặt tour. Thực tế, một số tour dịp 2/9 đang niêm yết phụ thu phòng đơn từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy tiêu chuẩn khách sạn, loại phòng và hành trình.

Ngoài ra, vào những ngày cao điểm, một số cơ sở lưu trú có thể áp dụng chính sách giá riêng cho dịp lễ. Vì vậy, khi đặt phòng hoặc tour, du khách nên hỏi rõ giá đã bao gồm phụ thu lễ hay chưa, số người được ở trong phòng, chi phí giường phụ và chính sách đối với trẻ em. Việc kiểm tra kỹ ngay từ đầu sẽ giúp tránh tình trạng đến nơi mới phát hiện phải thanh toán thêm.

Ăn uống ngoài chương trình

Nếu lựa chọn đi tour, du khách cũng cần xem kỹ giá tour bao gồm những bữa ăn nào. Thông thường, đơn vị tổ chức chỉ bao gồm các bữa được ghi cụ thể trong lịch trình. Những bữa ăn ngoài chương trình, đồ uống, món gọi thêm hoặc các dịch vụ tại nhà hàng có thể được tính riêng.

Tại khách sạn, những khoản như minibar, đồ ăn, nước uống trong phòng cũng thường không nằm trong giá phòng. Nếu gia đình có trẻ nhỏ, chi phí ăn uống càng dễ phát sinh do nhu cầu ăn nhẹ, đồ uống hoặc phải lựa chọn thêm món phù hợp với trẻ.

Với khách đi tự túc, ăn uống thường là khoản khó dự toán chính xác nhất. Trong dịp lễ, khi lượng khách tăng cao, tổng tiền cho các bữa ăn có thể vượt mức dự kiến nếu gia đình thường xuyên lựa chọn nhà hàng, quán ăn tại các khu du lịch. Do đó, nên dự trù ngân sách ăn uống riêng cho từng ngày thay vì gộp chung vào chi phí chuyến đi.

Vé tham quan, cáp treo, tàu thuyền, trò chơi

Một khoản khác dễ khiến ngân sách tăng là các dịch vụ tham quan và vui chơi không nằm trong giá vé ban đầu. Tại một số điểm du lịch, vé vào cửa chỉ bao gồm quyền tham quan khu vực chính, trong khi du khách muốn sử dụng cáp treo, xe điện, tàu hoặc thuyền, trò chơi hay các trải nghiệm riêng phải mua thêm vé.

Cáp treo Hòn Thơm với kỷ lục 3 dây dài nhất thế giới. Ảnh: Sun Group.

Đặc biệt, những gia đình có trẻ em thường có nhu cầu tham gia nhiều trò chơi, hoạt động trải nghiệm. Nếu không tìm hiểu trước, chi phí cho từng dịch vụ tưởng nhỏ nhưng cộng lại có thể thành khoản đáng kể.

Vì vậy, trước khi mua vé hoặc đặt tour, du khách nên kiểm tra giá vé đã bao gồm những hạng mục nào và những dịch vụ nào phải trả thêm. Với các điểm du lịch có nhiều loại vé, nên xác định trước nhu cầu của gia đình để lựa chọn gói phù hợp, tránh mua thêm quá nhiều dịch vụ không cần thiết.

Chi phí di chuyển tại điểm đến

Vé máy bay, tàu hỏa hay xe khách chỉ giải quyết phần di chuyển từ nơi ở đến điểm du lịch. Sau khi đến nơi, du khách vẫn phải tính chi phí đi lại giữa khách sạn, nhà hàng và các điểm tham quan.

Taxi, xe công nghệ, xe điện, thuê xe máy, thuê ô tô hoặc tàu, ca nô đến các điểm tham quan đều có thể làm tăng tổng chi phí. Với những chuyến đi nhiều ngày hoặc lịch trình trải dài nhiều địa điểm, khoản tiền này càng đáng kể.

Trong dịp lễ, lượng khách tăng cũng có thể khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, thời gian chờ lâu hoặc phải sử dụng phương tiện có chi phí cao hơn dự kiến. Vì vậy, trước chuyến đi, gia đình nên xác định tương đối rõ các điểm sẽ đến, khoảng cách giữa các địa điểm và phương án di chuyển để có mức dự toán sát thực tế.

Taxi, xe công nghệ, xe điện, thuê xe máy, thuê ô tô hoặc tàu, ca nô đến các điểm tham quan đều có thể làm tăng tổng chi phí. Ảnh minh họa - AI.

Phí gửi xe

Nếu lựa chọn đi ô tô hoặc xe máy tự túc, phí gửi xe cũng là khoản không nên bỏ qua. Tại các khu vui chơi, điểm tham quan, trung tâm thương mại hoặc khu vực tổ chức sự kiện, du khách có thể phải gửi phương tiện ở những bãi đỗ được bố trí riêng rồi đi bộ hoặc sử dụng phương tiện trung chuyển vào bên trong.

Với những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, phí gửi xe tại khách sạn, bến tàu, bến xe hoặc các điểm tham quan cũng có thể cộng dồn thành một khoản đáng kể.

Ngoài chi phí, vào dịp lễ, các bãi đỗ tại điểm du lịch thường nhanh chóng kín chỗ. Du khách nên tìm hiểu trước vị trí bãi gửi xe, mức phí và thời gian hoạt động để chủ động lịch trình, tránh phải di chuyển vòng xa hoặc phát sinh thêm chi phí.

Những khoản chi khác

Ngoài những khoản lớn kể trên, chuyến du lịch còn có nhiều chi phí nhỏ nhưng rất dễ cộng dồn. Đó có thể là tiền mua đồ uống, đồ ăn vặt, quà lưu niệm, mua sắm, giặt ủi, minibar hoặc các dịch vụ cá nhân tại khách sạn.

Gia đình đi cùng trẻ nhỏ cũng có thể phát sinh thêm tiền mua đồ dùng cá nhân, đồ ăn, vé trò chơi hoặc các dịch vụ dành riêng cho trẻ. Trong khi đó, những khoản như mua quà cho người thân, đồ đặc sản hay các sản phẩm tại điểm du lịch thường không nằm trong kế hoạch chi tiêu ban đầu.

Ngoài ra, du khách đi tour cần đọc kỹ mục "giá tour bao gồm" và "không bao gồm" để biết mình còn phải thanh toán những khoản nào. Một số chương trình có thể chưa bao gồm tiền tip cho hướng dẫn viên, tài xế, thuế hoặc một số dịch vụ tùy chọn.