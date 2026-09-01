Khánh Thi - Phan Hiển tậu thêm bất động sản ở Bảo Lộc, hé lộ khối tài sản "không phải dạng vừa"

Không gian nghỉ dưỡng xanh mát tại Sun Valley Bảo Lộc

Căn nhà đáng yêu được Khánh Thi chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

Trong ngày nghỉ lễ thứ hai của kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Khánh Thi đăng tải đoạn clip ghi lại buổi chiều thư giãn ấm áp bên gia đình. Nữ kiện tướng hào hứng giới thiệu với người hâm mộ ngôi nhà xinh xắn, tràn ngập cây xanh cùng bầu không khí mát mẻ, trong lành.

Cô chia sẻ gia đình đang nghỉ dưỡng tại Sun Valley Bảo Lộc (Lâm Đồng) – nơi có khí hậu ôn hòa, dễ chịu. Đặc biệt, Khánh Thi chính thức xác nhận vợ chồng cô đã mua lại ngôi nhà này để làm chốn đi về mỗi khi cả gia đình cần nghỉ ngơi. Nữ nghệ sĩ còn vui vẻ nhắn nhủ, rủ rê khán giả về đây mua nhà để trở thành hàng xóm của cô.

Khu nghỉ dưỡng Sun Valley Bảo Lộc, Lâm Đồng. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Sun Valley Bảo Lộc từng là địa điểm được vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển ghé thăm du lịch và ghi lại nhiều khoảnh khắc sinh hoạt gia đình trên mạng xã hội. Trong các chuyến đi trước, cặp đôi đã nhiều lần bày tỏ sự yêu thích đặc biệt dành cho khí hậu mát mẻ cùng cảnh quan thiên nhiên đồi núi thơ mộng nơi đây.

Khánh Thi và con gái thứ hai tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. (Ảnh: FBNV)

Việc tậu thêm ngôi nhà nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính vững vàng của cặp đôi. Trước khi sở hữu chốn đi về ở Bảo Lộc, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đã gây chú ý khi sinh sống trong căn biệt thự bề thế nằm trên một tuyến đường đông đúc thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM. Công trình được xây dựng với quy mô lớn, tổng diện tích sử dụng lên đến 800m² với quy mô 6 tầng hoành tráng, trong đó diện tích mỗi mặt sàn rộng khoảng 300m². Căn nhà được thiết kế đa năng khi nhiều tầng được bố trí riêng cho công việc và cuộc sống gia đình.

Quy mô bề thế của căn biệt thự 6 tầng cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển. (Ảnh: Thời trang vàng)

Về cấu trúc không gian, tầng hầm là khu vực để xe, tầng lửng dành cho việc tiếp khách. Vợ chồng Khánh Thi dành một phần đáng kể diện tích ở hai tầng tiếp theo để làm trung tâm dancesport, nơi cả hai trực tiếp giảng dạy và học viên luyện tập hàng ngày. Dù quy mô bên ngoài rất ấn tượng nhưng nội thất bên trong lại mang vẻ trầm ấm, bài trí theo phong cách hiện đại với gam màu trung tính sang trọng.

Phòng khách được trang trí nhiều khung ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, khu vực bếp thiết kế tiện nghi với hệ tủ màu xám nhạt tinh tế. Điểm đặc biệt của cơ ngơi này là khoảng sân thượng rộng rãi tràn ngập cây xanh. Nơi đây không chỉ được tận dụng làm "studio" quay clip tại nhà mà còn là không gian để Phan Hiển thỏa mãn đam mê sưu tầm, chăm sóc các loại kiểng lá độc đáo.

Trên sân thượng là cả một vườn cây cảnh rợp một màu xanh của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển. (Ảnh: Thời trang vàng)

Hành trình tình yêu bền chặt và sự nghiệp vang danh

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi kiện tướng dancesport nổi tiếng hàng đầu của thể thao Việt Nam. Bén duyên từ mối quan hệ cô trò trên sàn tập, cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều rào cản dư luận để xây dựng một mái ấm gia đình vô cùng trọn vẹn.

Sau nhiều năm gắn bó và đồng hành từ cuộc sống đến sự nghiệp, cặp đôi chính thức tổ chức lễ cưới hoành tráng vào tháng 12/2022 trong sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp và khán giả. Đến nay, tổ ấm nhỏ của Khánh Thi và Phan Hiển đã có 3 người con vô cùng đáng yêu là Kubi (Minh Cường), Anna (Mỹ Anh) và bé út Lisa.

Cặp đôi check in tại vườn nhà trên sân thượng của căn biệt tự 6 tầng. (Ảnh: Thời trang vàng)

Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Khánh Thi và Phan Hiển đã mang về vô số huy chương và giải thưởng cao quý cho thể thao nước nhà ở bộ môn dancesport. Phan Hiển cùng bạn nhảy đã nhiều lần đăng quang ngôi vô địch tại các kỳ SEA Games liên tiếp, đóng góp lớn vào vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển trong một sự kiện. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Khánh Thi khẳng định vai trò trụ cột khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, góp công lớn trong việc đào tạo nên thế hệ vận động viên trẻ tài năng. Sự ăn ý từ sàn đấu đến cuộc sống đời thường giúp cặp đôi không chỉ gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp mà còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.